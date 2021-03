Rostocks

Es klingt wie der Traum eines jeden Modefans: 5300 Kleidungsstücke in verschiedenen Farben und Größen; alles ist ständig verfügbar und per Knopfdruck stellt ein Automat das richtige Outfit zusammen. Doch Rostocks wohl größter begehbarer Kleiderschrank steht nur einer eingeschränkten Zielgruppe zur Verfügung – denn er befindet sich im Keller der Rostocker Südstadtklinik.

Das kommunale Krankenhaus hat kräftig investiert, um in Sachen Wäsche aufzurüsten. Rund 200 000 Euro kostet das neue automatisierte System der Bremer Firma Dunnewolt + Rahe GmbH, von dem sich die Verantwortlichen zahlreiche Verbesserungen erhoffen.

Spinde bleiben wäschefrei

„Bisher hatten alle Mitarbeiter aus dem nicht sterilen Bereich immer acht Sets aus Hose und Oberteil, dem Kasack, zur Verfügung“, sagt Ute Schmidt, die stellvertretende Wirtschaftsleiterin des Klinikums. „Der neue Umgang mit der Klinikkleidung verhindert das Horten in den Schränken. Das ist vor allem aus hygienischen Gründen zu begrüßen“, ergänzt Verwaltungsdirektor Steffen Vollrath. Zudem verfüge das Klinikum so über einen sehr guten Überblick, welche Berufsbekleidung im Umlauf ist. „Das führt zu einer deutlichen Mengenreduzierung und weniger Kleidungsverlust“, so Vollrath.

Video: Südstadtklinik eröffnet Rostocks größten Kleiderschrank

Über einen integrierten Wäsche-Chip in den Mitarbeiterausweisen erkennt der Automat, wer welche Kleidung erhalten hat. Neue Stücke sind dennoch rund um die Uhr verfügbar, „aber eben nur in der festgelegten Zahl und im Austausch für die dreckige Wäsche“, so Ute Schmidt. Gegenüber den Mitarbeiterumkleiden, im ehemaligen Archiv der Patientenakten, befindet sich der Automat samt Annahme und Ausgabe. Nur die sterile Kleidung wird weiterhin separat gelagert und befindet sich direkt auf den Stationen.

Um das Befüllen der zwei Förderschnecken kümmern sich Mitarbeiter der Rostocker Sitex-Gruppe, bei der das kommunale Krankenhaus sämtliche Wäsche mietet. Durch die Digitalisierung sei nun noch besser erkennbar, bei welchen Stücken oder Größen Nachfüllbedarf besteht. Täglich würden circa 1700 Bekleidungsstücke abgeholt und zurückgegeben.

Wechsel auf nachhaltige Holzfasern

Nach der Umstrukturierung gab es unter den Mitarbeitern Bedenken wegen der reduzierten Zahl an Dienstkleidungs-Sets, weiß Ute Schmidt. Genau wie die Sorgen um mangelnde Ausrüstung habe sich aber auch der anfängliche Stau vor dem Automaten mittlerweile reduziert. „Ich gehe beispielsweise einfach mal zwischendurch kurz Wäsche tauschen – statt vor Dienstbeginn, wenn viele anstehen“, erklärt Stationshelferin Annette Cellik, wie es zahlreiche Kollegen handhaben.

Für die Mitarbeiter des Klinikums Südstadt hätte die Wäscheumstellung zudem einen entscheidenden Vorteil. „Wir setzen bei der Berufskleidung jetzt auf Tencelfaser“, sagt Alexandra Milas von Sitex. Die nachhaltigen Stoffe ersetzen die bisher verwendete Baumwoll-/Polyester-Kleidung.

Stationshelferin Annette Cellik nimmt eine frisch gewaschene Fleecejacke aus dem neuen Wäscheautomaten. Quelle: Martin Börner

„Tencel besteht aus natürlicher Zellulosefaser, wird aus Holz hergestellt und ist biologisch abbaubar“, erklärt Milas. Die Naturfaser-Kleidung nehme 50 Prozent mehr Feuchtigkeit auf und trage so zur Regulierung eines angenehmen Hautklimas bei. Die knitterarmen Textilien seien zudem aufgrund ihrer glatten Struktur optimal für sensible Haut und Allergiker und bieten hohen Komfort. Das bestätigt auch Annette Cellik. „Es trägt sich wirklich gut“, lobt sie.

Das genutzte Holz stammt aus nachhaltiger deutscher und österreichischer Forstwirtschaft. „So leisten wir einen weiteren Beitrag für die nachhaltige Wirtschaft in der Fair-Trade-Stadt Rostock“, sagt Jürgen Meyer, der Wirtschaftsleiter des Südstadtklinikums.

Frische Farben für Helfer und Pfleger

Zeitgleich zum Faser- wurde im Krankenhaus auch noch ein Farbwechsel vorgenommen: Ärzte tragen zwar immer noch Weiß, aber bei den weiteren Berufsgruppen gab es Anpassungen. Die sollen Patienten und Besuchern die Orientierung unter den Mitarbeitern erleichtern, so dass sie jederzeit den richtigen Ansprechpartner finden.

Das Klinikum Südstadt Rostock hat ein neues Farbsystem bei der Mitarbeiterkleidung: Stationshelfer – wie Annette Cellik – tragen Hellblau, Pflegekräfte, wie Anne Baum, eine Kombination aus Brombeer/Weiß, Mitarbeiter aus Funktionsbereichen, wie der Intensivstation – hier Steve Kibbel –, Dunkelblau, Auszubildende – wie Wiebke Fritz – Kiwigrün, und Ärzte, hier Dr. Andrea Grub, weiterhin Weiß. Quelle: Martin Börner

Pflegekräfte tragen künftig einen brombeerfarbenen Kasack und weiße Hosen, Pflegehilfskräfte komplett hellblaue Sets. Auszubildende sind am frischen Kiwigrün zu erkennen. Mitarbeiter aus weiteren Funktionsbereichen – wie der Kardiologischen Wacheinheit, aus dem Kreißsaal, der Notaufnahme, von der Neonatologie, der Intensivstation oder aus der Röntgenabteilung – tragen komplett Dunkelblau. Insgesamt seien rund 27 000 Kleidungsstücke in neuem Look beschafft worden. Doch damit nicht genug: Auch Bettwäsche, Handtücher und Patientenhemden sowie die sterile OP-Wäsche des Südstadtklinikums sollen sukzessive durch Neuware ersetzt werden.

