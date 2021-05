Rostock

Bei der aktuellen Analyse des Wohnungsangebotes in der Hansestadt kommt Alexander Gatzka (48) aus dem Kopfschütteln nicht mehr heraus. „Es fehlen hier geschätzt rund 7000 Wohnungen. Vor allem mangelt es an Angeboten für Familien mit mehreren Kindern, also Vierraumwohnungen und größer“, erklärt der Geschäftsführer der Projektmanagement Rostock GmbH (PMR). Der gebürtige Hansestädter spricht von einem „Planungsversagen“ der Stadt. Die vergangenen zehn Jahre habe man buchstäblich verschlafen.

Wohnungssuche – schwierig und teuer

Er sorgt sich dabei vor allem um die Unterbringung der Neu-Rostocker. Diese sollen beispielsweise im Zusammenhang mit dem Bau der Zoll-Hochschule und dem Ausbau des Standortes der Deutschen Marine an die Warnow kommen. Rostock sei ein attraktiver Standort, der jedoch viele Chancen verspiele.

„Suchen Sie mal für eine Familie mit vier Personen eine entsprechende Wohnung. Das wird extrem schwierig und kostspielig“, erklärt das Mitglied des Immobilienausschusses der IHK zu Rostock. Bei neuen Mietwohnungen seien 13 Euro pro Quadratmeter nicht ungewöhnlich. Und das ist selbst für die recht gut verdienenden Bundeswehrangehörigen eine Hausnummer, so Gatzka.

Die Situation auf dem Haus- und Wohnungsmarkt werde zudem durch den seit Jahren schwelenden Konflikt mit den Umlandgemeinden verschärft. Diese durften, abgesehen von wenigen Ausnahmen, ohne Genehmigung der Hansestadt jährlich nur um maximal drei Prozent wachsen.

Keine Fortschritte bei Bebauungsplänen

Aus dem Rostocker Bauamt verlautet: „Die Haushalts- und Wohnungsnachfrage-Prognose bis 2035 geht bis 2025 von einem Bedarf von jährlich circa 300 Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern und 550 bis 750 Wohnungen im Mehrfamilienhäusern aus.“

Für den PMR-Chef ist es in diesem Zusammenhang unfassbar, dass der Flächennutzungsplan der größten Stadt des Landes immer noch überarbeitet wird. Die Fertigstellung sei für 2027 avisiert! Doch damit nicht genug. „Aktuell befinden sich 42 Bebauungsplane in der Bearbeitung. Beim Bebauungsplan beispielsweise für unser Projekt am Weißen Kreuz passiert seit einem Jahr nichts“, kritisiert der Hochbauplaner.

Das Ergebnis: Mitte vergangenen Jahres sollte der B-Plan baureif sein. Stattdessen würden die hier geplanten 80 Eigentumswohnungen mehr als 20 Prozent teurer als geplant. An einen Verkaufsstart ist noch immer nicht zu denken.

Mitunter sind die Bebauungspläne gar so alt, dass wieder neue Gutachten nötig werden. Gatzka nennt als Beispiel das bereits 2018 avisierte Projekt „Wohnen und Studieren am Pulverturm“ in der Südstadt. Hier waren unter anderem neun Wohnblocks geplant.

Große Wohnungen entstehen in Toitenwinkel

Seit 19 Jahren ist Gatzka mit seinem 25 Mitarbeiter zählenden Unternehmen erfolgreich am Markt. „Wir sind ein klassisches Architektur- und Ingenieurbüro. Insgesamt mehr als 1000 Wohnungen wurden von uns geplant und gebaut.“ Dazu gehören zum Beispiel die Gebiete „Molenfeuer“ in Warnemünde und „Friedrich-Franz-Bahnhof“ in der Rostocker Innenstadt.

Alexander Gatzka, Geschäftsführer der Projektmanagement Rostock GmbH, zeigt auf einer Karte sein Projekt „Molenfeuer“ in Warnemünde. Hier entstanden rund 300 Wohnungen. Quelle: Volker Penne

Mit Blick auf das Fehlen großer Wohnungen wolle man unter anderem den vierten Komplex des Projektes „Wiesenblick“ in Toitenwinkel vorantreiben. Hier entstehen 15 Vier- und Fünfraum-Mietwohnungen. Der Quadratmeterpreis soll von acht bis elf Euro reichen.

Sorgenvoller Blick auf Baupreise

Mit Sorge blickt auch der Planer Gatzka auf die seit Monaten förmlich explodierenden Baupreise und die Materialknappheit. Obwohl man für die aktuellen Projekte die Bauverträge schon vor dem Preisauftrieb geschlossen habe, werde man die Auswirkungen dieser Entwicklung spüren, ist er sicher.

„Zeit ist der Erfolgsfaktor“, betont der Rostocker. Während PMR im Tweel-Viertel mit dem Bau von 30 Wohnungen 2022 beginnen will, sollen ebenfalls im kommenden Jahr auf dem Toitenwinkler Stern 83 Wohnungen, Gewerbeflächen und eine Tiefgarage entstehen. Was auf der Kostenseite auf die Mieter zukomme, kann Gatzka noch nicht sagen. Fakt ist jedoch, dass es hier an den B-Plänen nicht scheitern wird, denn es existiert bereits Baurecht.

Von Volker Penne