Rostock

„Da ist die Königin“, ruft aufgeregt der kleine Freddi (7) und läuft los. Er zieht seine Schwester Ilvy mit sich. Die Dreijährige sagt zwar: „Ich möchte auch zur Königin.“ Sie zögert, ein bisschen Bammel scheint sie doch zu haben.

Dänische Königin und Rostocker OB führen Umgang an

Kein Wunder: Dicht neben ihnen schreitet Königin Margarete Sambiria von Dänemark, an ihrer Seite der Rostocker Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen, durch die Kröpeliner Straße. Sie wollen – man staune – im Herzen von Rostock ein neues Kloster errichten. In ihren Händen hält die Königin eine wertvolle Reliquie für das neue Kloster: Es ist ein Splitter vom Holz des Kreuzes Jesu Christi.

Dem bedeutsamen Paar folgen der königliche Hofstaat sowie Vertreter der Hansestadt Rostock. Vervollständigt wird der Tross durch Stadtsoldaten, neun Nonnen sowie einen Trommler. Sogar ein päpstlicher Gesandter ist mit dabei. Sie alle wollen zum Kloster zum Heiligen Kreuz.

Historisches Spektakel sorgt für großes Aufsehen

Dieses Spektakel erzeugt mächtig Aufsehen in der proppevollen Rostocker Einkaufsstraße. Auch die Eltern von Freddi und Ilvy, Elisabeth (33) und Olaf Gabriel (40), sowie Geschwisterchen Milli (drei Monate) im Kinderwagen, lassen sich den historischen Umzug nicht entgehen. Sicherlich einige hundert Rostocker und Urlauber sind es, die den Umgang begleiten oder im Vorbeigehen verwundert bestaunen.

„Das ist hier ganz toll, das muss man erleben“, sagt Margret Käkemeister (79) aus Rostock. Sie sei viele Jahre Stadtführerin in Rostock gewesen und kenne sich mit der Geschichte aus.

Zur Galerie Am 22. September 1270 wurde in Rostock das Kloster zum Heiligen Kreuz von Königin Margarete von Dänemark gestiftet. Sie bedankte sich damit für ihre Rettung aus Seenot. 750 Jahre später feierten Rostocker und Gäste das Kloster-Jubiläum.

Schauspieler mimen Hoheit, Hofstaat und Bürger

Leider ist in diesem Umzug allein der Oberbürgermeister echt. Alle anderen, auch die königliche Hoheit, sind Schauspieler oder Laien-Mimen. Sie alle gedenken gestern der Gründung des Rostocker Klosters Zum Heiligen Kreuz am 22. September 1270. Auf den Tag genau vor 750 Jahren hat die echte Königin Margarete Sambiria von Dänemark das Kloster gestiftet. Als Dank für ihre Rettung aus Seenot durch mutige Rostocker in der Nähe von Schmarl.

Stadtführerin lobt Durchsetzungsvermögen der Königin

In die königliche Rolle schlüpft Antje Joost-Hirsekorn (43). Die über Rostock hinaus bekannte Stadtführerin ist fasziniert von Margarete. „Am meisten gefällt mir ihr Durchsetzungsvermögen und wie sie für ihren Sohn gekämpft hat“, sagt sie ein bisschen majestätisch. Im wahren Leben würde sie jedoch keine Königin sein wollen. „Nein, ich wäre lieber Entdeckerin geworden“, erklärt Antje Joost-Hirsekorn.

Königin Margarete lebte ihre letzten Jahre in Rostock

Königin Margarete Sambiria von Dänemark wurde um 1230 geboren. Sie war die Tochter Herzog Sambors II. von Pommerellen und Mechthilds von Mecklenburg. 1248 heiratete sie auf Burg Glambek auf Fehmarn Christoph I. von Dänemark und wurde 1252 mit ihm in Lund gekrönt. Als Christoph im Mai 1259 unerwartet in Ribe starb – es hieß, dass er ermordet wurde –, war sie bis 1264 Vormund für ihren Sohn Erik Klipping. Nach der Gründungslegende des Klosters Zum Heiligen Kreuz in Rostock brachte sie 1270 ein Stück des heiligen Kreuzes mit, das sie von einer Wallfahrt nach Rom vom Papst erhalten hatte. Diese Reliquie soll sie angeblich dem von ihr gegründeten Kloster Zum Heiligen Kreuz gestiftet haben. Dort hielt sie sich in ihren letzten Jahren auf. Sie starb am 1. Dezember 1282 in Rostock und wurde im Doberaner Münster beigesetzt.

Ingrid Bichowski (78) aus Rostock begleitet die Königin. „Ich interessiere mich für die Rostocker Geschichte“, sagt sie. Auch für Ursula Mischinger (79) aus Rostock ist das eine Selbstverständlichkeit.

Deutsch-dänisches Kulturfest soll jährlich stattfinden

Den Umzug führt der Stadtarchivar Pellarius Zwiebel an, der die Zuschauer auf dem Weg immer wieder ins Jahr 1270 versetzt. In das Jahr, in dem das Kloster gestiftet wurde. „Wir wollen heute ein Stück deutsch-dänische Freundschaft zelebrieren“, betont der Stadtarchivar. Gerade davon zeigt sich der aktuelle Rostocker Oberbürgermeister, „als Däne“, sehr bewegt sowie von dem Umgang und dem Klosterfest. „Daraus wollen wir ein jährlich wiederkehrendes Ereignis rund um das Kloster entstehen lassen.“

„Das ist ein ganz wunderbarer Auftakt der deutsch-dänischen Kulturtage“, freut sich auch Christiane Winter-Thumann, seit Mitte Juli die neue dänische Honorarkonsulin. Sie hat als Hofdame der Königin den Umgang begleitet. Dadurch werde das Kloster, einer der schönsten Orte in Rostock, sehr aufgewertet.

Symbolisch erneut Grundstein für Kloster in Rostock gelegt

Dann wird es still im Klosterhof: Die Rostocker Königin Margarete verliest historisch bedeutsame Zeilen: „Ich, Margarete Königin der Dänen, stifte mit Zustimmung des Herrn von Rostock Waldemar das Kloster Zum Heiligen Kreuz.“ Ein wenig später durchschneiden die Königin und Steffen Stuth, Leiter des Kulturhistorischen Museums in Rostock, das seine Ausstellungsschätze in den Mauern des Klosters zeigt, ein rotes Band. Damit legen sie symbolisch erneut den Grundstein für das Kloster in Rostock.

Von Bernhard Schmidtbauer