Rostock feiert 803. Geburtstag: Neue Ausstellung zeigt Stadtgeschichte

Stadtmitte

Die neue Dauerausstellung im Kulturhistorischen Museum unter dem Thema „Rostock. 1200 bis 1850“ wird heute eröffnet. Der Termin ist bewusst gewählt: Heute ist der 24. Juni, der 803. Rostocker Stadtgeburtstag.

„Wir wurden extrem viel nach einer neuen Stadtausstellung gefragt“, sagt Steffen Stuth, Leiter des Kulturhistorischen Museums. Rund um den 800. Stadtgeburtstag im Jahr 2018 hatten in vier Monaten rund 55 000 Besucher die damalige Schau gesehen. „Das war unsere erfolgreichste Ausstellung überhaupt“, sagt Stuth. Daraufhin wurde eine neue Schau zur Rostock-Geschichte geplant. Nun ist sie fertig.

Ausstellung führt Besucher bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts

Sie beginnt in der Zeit rund um die Stadtgründung im Jahr 1218 und nimmt den Besucher mit bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts hinein. Denn: „Am 13. Mai 1850 erreichte die Eisenbahn erstmals Rostock“, erklärt Steffen Stuth diesen zeitlichen Schnitt, die Abgrenzung ist also bewusst gewählt. Denn ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts veränderte sich Rostock stark – mit der Industrialisierung und der Elektrifizierung, mit der Ausdehnung über die Stadtmauern hinaus; auch die gesellschaftlichen Bedingungen änderten sich.

650 Jahre Stadtgeschichte werden also unter die Lupe genommen. Die neue Ausstellung soll aber Geschichte nicht trocken in reiner Faktenvermittlung erzählen. Sie möchte eine andere Perspektive zulassen, sie erlaubt den Blick hinter die Kulissen der Stadt und in den Alltag ihrer Bürger.

„Wir wollen zeigen, wovon die Rostocker lebten, wer sie regierte, woran sie glaubten, wo sie wohnten“, sagt Steffen Stuth. Und der eigene Anspruch ist: „Wir wollen wissen, wo die Rostocker herkommen und was sie prägte.“ Die Dauerausstellung stellt also Fragen an die Vergangenheit der Stadt und liefert viele Antworten.

Rückschau behandelt vor allem Alltagskultur

Es geht in dieser Rückschau besonders um die Alltagskultur. Wie war der Alltag zum Beispiel von Bäckern, Schmieden oder Schuhmachern? Zum Beispiel gibt es ein altes Rostocker Giebelhaus als Schnittmodell, man kann in das Hausinnere schauen. „Das sind aber Wohnbedingungen die wohlhabenden Bürger“, erklärt Steffen Stuth, „von den ärmeren Rostockern ist wenig erhalten.“ Insgesamt bekommt der Besucher im Verlauf der Ausstellung einen Eindruck davon, wie sich die das Leben änderte.

Die Schau ist gleichzeitig modern konzipiert und beginnt mit einer digitalen Version der Vicke-Schorler-Rolle von 1586. Auf zwei Bildschirmen können nun Informationen zu den wichtigsten Gebäuden jener Zeit abgerufen werden. „Das war eine wirkliche Fleißarbeit“, sagt Steffen Stuth, der dafür Daten aus vielen Quellen zusammengetragen hat.

Digitale Angebote – zum Beispiel mit Spiel „Rostopoly“

Die digitalen Angebote setzen sich in der Ausstellung fort – zum Beispiel mit dem Spiel „Rostopoly“, in dem sich Besucher auf eine spielerische Art mit dem Leben im mittelalterlichen Rostock vertraut machen kann. Fünf Rollen sind dabei wählbar: Träger, Kaufmann, Handwerker, Brauer und Frau. Auf diese Weise ist es den Spielern möglich, die sozialen Unterschiede von damals zu erfahren – und Frauen waren dabei besonders benachteiligt.

Auch die Hansezeit wird natürlich gewürdigt, die damalige Bedeutung von Rostock als Handelszentrum im Ostseeraum wird deutlich. Es wurde als einheitliche Transportgröße die Rostocker Tonne eingeführt, erklärt Steffen Stuth. Auch die bronzenen Rostocker Eichmaße (Roggen-, Hafer-, Salz- und Hopfenscheffel) sind ausgestellt, nach ihnen hatten sich die Händler in der Stadt zu richten.

Großer Stadtbrand wird ebenfalls thematisiert

Ebenfalls zu sehen: das Rostocker Scharfrichterschwert aus dem 17. Jahrhundert, das hier aber nicht Grusel erwecken will, sondern eher als Zeichen der eigenen Rostocker Gerichtsbarkeit zu deuten ist. Auch der große Stadtbrand von 1677 prägte die Stadtgeschichte. Damals wurde rund ein Drittel der damaligen Bausubstanz Rostocks vernichtet.

Diese Katastrophe hatte zur Folge, dass die Brandschutzbestimmungen in Rostock verschärft wurden. In jeder Wohnung mussten seitdem Löscheimer bereit liegen. „Diese Eimer waren noch bis in die 1980er Jahre in Rostock auf vielen Dachböden zu finden“, erklärt Steffen Stuth.

Farbe Rot spielt eine wichtige Rolle bei der Schau

So nimmt die Schau die Besucher mit bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts, als die Befreiungskriege von der napoleonischen Herrschaft die Bürger der Stadt beschäftigten und Marschall Blücher in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses rückte. Und auch der Schriftsteller Fritz Reuter wird in diesem Zeitabschnitt gewürdigt.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Optisch ist die Schau logisch aufgebaut. Eine Farbe ist dabei wichtig: Rot gekennzeichnete Bereiche in der Ausstellung signalisieren, dass es dann um Biografisches ausgewählter Rostocker geht. Das nimmt auch unterhaltsame Züge an, so wie die Präsentation von Vertretern der stark verzweigten Rostocker Familie Detharding, deren Aussagen wie eine Hörspiel-Installation eingerichtet wurden. Der Zugang zur Stadtgeschichte erfolgt eher spielerisch, leicht. Und Kapitelüberschriften wie „Womit wir unser Geld verdienten“ sprechen die Besucher auch auf einer emotionalen Ebene an.

Ausstellung eignet sich auch für Kinder und Touristen

Ein Streifzug durch Rostocks Geschichte – nicht nur mit digitalen Angeboten, auch mit Modellen, Filmen, 3D-Stadtansichten und vielem mehr. Der Zugang ist auch auf einer kindgerechten Ebene möglich. Kleinen Besuchern erklären die beiden Zeichenfiguren Lotte und Oskar auf Info-Tafeln die Ausstellung – so ist diese Schau auch familiengerecht. Dieses vielschichtige Konzept überlässt den Besuchern grundsätzlich die Wahl, wie weit sie in die Materie eintauchen wollen.

Auch an Touristen ist gedacht: Erläuterungen liegen auf Deutsch und Englisch vor. Dazwischen gibt es die Texte auch in einem vereinfachten Deutsch. Denn: „Wir wollen in unserem Museum ein barrierefreies Angebot machen“, erklärt Steffen Stuth.

„Rostock. 1200 bis 1850“ wird unter Berücksichtigung der Corona-Hygieneregeln heute um 16 Uhr im Rostocker Kulturhistorischen Museum eröffnet. Zu sehen ist die Ausstellung ist dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr.

Von Thorsten Czarkowski