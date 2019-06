Kröpeliner-Tor-Vorstadt/Stadtmitte

Zunächst etwas schüchtern tritt Anna vor die Bühne am Brink. Als jedoch die ersten Gitarrenakkorde erklingen, beginnt die Sechsjährige zu tanzen. Mit vollem Körpereinsatz bewegt sie sich im Takt – dreht sich so schnell, wie sie nur kann. Mama Rosa Lehmann schaut ihr dabei zu und klatscht. „Sie mag jede Art von Musik. Egal ob Rock oder Klassik, sobald ein Lied im Radio läuft, ist sie glücklich“, erzählt die 32-Jährige und schaut ihrer Tochter zu, wie sie der Band „Keen's Bakery & Shop“ zujubelt. Diese gibt gerade ihren neusten Song zum Besten.

Zehn Bühnen verteilt in der Stadt

Mit einer großen Party hat Rostock am Freitag den Sommeranfang gefeiert. Sowohl in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt, als auch in der Innenstadt fanden mehrere kleine Konzerte im Rahmen der Fête de la Musique statt. Ob Rock, Pop, Punk Jazz oder Techno – zehn Bühnen verteilt in der Stadt sorgten für bunte Klänge. Der Eintritt zu den Veranstaltungen war kostenfrei, denn alle Künstler traten gratis auf. „Das ist doch auch das Schöne an dem Fest. Hunderte Menschen kommen zusammen und feiern gemeinsam. Egal ob jung oder alt“, sagt Lehmann.

Die Fête de la Musique findet jedes Jahr am 21. Juni, dem längsten Tag ihm Jahr statt. Weltweit nehmen rund 540 Städte teil. In Europa wird in über 300 Städten für friedliche und kulturell vielfältige Straßen musiziert und getanzt.

Kein Weg führt dran vorbei

Zum ersten Mal dabei sind die Medizinstudenten Ariane Wilhelm (20), Henrike Paulokat (21) und Wilhelm Freude (19). Gemeinsam haben sie sich dazu entschlossen den Musikern am Brink zu lauschen. „Wir wollten einfach mal gucken, was hier so los ist“, bestätigt Paulokat. Obwohl noch nicht ganz so viele Leute da sind, findet die 21-Jährige die Stimmung gut. „Es ist cool hier. Daher haben wir auch angehalten“, sagt sie und zeigt zu den angeschlossenen Fahrrädern rüber. Eigentlich befanden sich die drei auf dem Heimweg. Erst etwas später am Abend wollten sie in das Törtchenlokal Waldenberger gehen. „Ich hab gehört, dass es dort ebenfalls Live-Musik geben wird. Wir wollen dort auf jeden Fall noch einmal vorbei schauen“, ergänzt Freude.

Zeit mit Familie und Freunden

Nur eine Straße weiter sitzen Fanny und Mike Romoth im Freigarten des Peter-Weiss-Hauses. Sie sind gemeinsam mit ihrem Töchterchen Lieselotte und einigen Freunden gekommen, um die Band Pallut (ehemals Tohuwaboom) anzufeuern. „Wir sind mit den Bandmitgliedern befreundet und wollen sie heute spielen sehen“, berichtet die 32-Jährige. „Wir sind sozusagen deren Groupies“, wirft ihr Mann mit einem Augenzwinkern ein. Die Familie genießt den Besuch und die Atmosphäre im Freigarten sehr. „Seit die Kleine da ist, kommen wir nicht viel unter Menschen. Da ist es schön heute die Gelegenheit zu haben mit Freunden auszugehen“, sagt Fanny Romoth. Ihrer drei Monate alten Tochter scheint der Trubel zu gefallen. Neugierig schaut sie sich um und verteilt ein Lächeln nach dem anderen.

Zur Galerie Am Freitag wurde in der gesamten Hansestadt der Sommeranfang gefeiert. Zahlreiche Menschen lauschten der Musik lokaler Künstler und verbrachten einen entspannten Abend im Freien.

Ebenfalls gut war die Stimmung am Margaretenplatz, im Café Käthe und im Skatepark in den Wallanlagen. Zahlreiche Menschen kamen zusammen, um bis in die späten Abendstunden hinein zu feiern und gemütlich beisammen zu sitzen. So auch Alexandra Börnert (25) und Lissy Bußmann (23). Sie haben es sich auf einer Wiese beim Skatepark gemütlich gemacht. „Das ist ein guter Start ins Wochenende. Wir wohnen in der Nähe und dachten uns, dass es ganz schön wäre sich hier zu treffen“, so Bußmann. Für die 23-jährige Lehramtsstudentin und ihre Freundin ist es nicht das erste Mal auf der Fête de la Musique. „Ich habe das Gefühl, dass letztes Jahr etwas mehr los war. Aber auch so ist es cool. Man trifft viele Leute, die man kennt und hat gemeinsam Spaß“, meint Börnert.

Das Fest wird jedes Jahr im Auftrag der Hanse- und Universitätsstadt Rostock auf ehrenamtlicher Basis vom Verein Fete Rostock organisiert. Unterstützt wird der Verein dabei unter anderem vom Allgemeinen Studierenden Ausschuss der Universität Rostock und vielen weiteren Institutionen und ehrenamtlichen Helfern.

Susanne Gidzinski