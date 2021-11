Rostock

„Rostock for Future“ hat am Dienstagabend die Richard-Siegmann-Medaille in der Aula der Universität Rostock verliehen bekommen. Das lokale Klimaschutzbündnis konnte mit ihren Aktivitäten zum Erreichen der Klimaziele das Gremium der Stiftung überzeugen. Denn das Motto in diesem Jahr lautete: „Rostock und die Klimakrise – Ermutigung zu ihrer Bewältigung“. Die Auszeichnung ist mit 3000 Euro dotiert.

Mit ihren konkreten klimapolitischen Forderungen nehmen die Aktivisten und Aktivistinnen die Entscheidungsträger in Politik, Verwaltung und Wirtschaft in die Pflicht zum Handeln. „Wir haben nicht damit gerechnet. Denn es gab so viele tolle Projekte“, sagt Hannes Scharen von „Rostock for Future“ nach der Verleihung der Medaille. Mit dem Preisgeld sollen zukünftige Projekte des neu gegründeten Vereins Initiativbüro Rostock e.V. finanziert werden.

„Rostock for Future“ fordert 100 Prozent erneuerbare Energien

Nicht mehr wegzudenken seien die regelmäßigen Rostocker Klimastreiks und Protestaktionen, wie das erste Rostocker Klimacamp. Notwendigerweise seien die Aktivitäten oft laut, aber auch konkret formuliert, wie beispielsweise im großen Forderungskatalog von Klimaschutzmaßnahmen an die Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Darin fordern sie unter anderem das 365-Euro-Jahresticket ab 2022 für den gesamten Verkehrsverbund Warnow, Dachflächen und Fassadenwände zu begrünen oder auch die Energieversorgung auf 100 Prozent erneuerbare Energien umzustellen.

Zudem sollen Moore renaturiert werden, da sie 500 Gigatonnen Kohlenstoff speichern können. Ein Anliegen, was sicher auch im Interesse von Dr. Franziska Tanneberger, Leiterin des Greifswalder Moorzentrums, ist. Sie sprach am Dienstagabend live von der Klimakonferenz in Glasgow ein Grußwort.

Neben der Richard-Siegmann-Medaille vergab die Stiftung drei Förder- und zwei Sonderpreise. Die Förderpreise gehen an den „Radentscheid Rostock“, „Scientists for Future“ und das Projekt „Plastikfreie Stadt“. Die beiden Bewerber, Kerry Zander und Dr. Ralf Kähler, bekommen einen Sonderpreis für ihr persönliches Engagement: Kerry Zander verkörpert die Ein-Frau-Klimaschutzleitstelle der Stadt und bringt Klimaaktive in zahlreichen Projekten zusammen. Dr. Ralf Kähler ist ehrenamtliches Mitglied im Agenda21-Rat und wirbt aktiv für mehr Klimaschutz in öffentlichen Fachforen und Netzwerken.

18 Bewerbungen in diesem Jahr

Die Richard-Siegmann-Medaille wurde zum 16. Mal von der gleichnamigen Stiftung für engagierte Bürger und Bürgerinnen und Netzwerke der Stadt Rostock vergeben. In diesem Jahr wurden insgesamt 18 Bewerbungen eingereicht. Wegen der Corona-Pandemie konnte 2020 erstmalig keine Medaille verliehen werden. Auch im nächsten Jahr soll es sich wieder um das Thema „Rostock und die Klimakrise“ drehen. Das Motto lautet konkret: „Ideen für praktische Schritte auf dem Weg zur Klimaneutralität“.

Von Gina Henning