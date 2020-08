Rostock

Einen ganzen Tag für den Klimaschutz – den soll es auch in diesem Jahr wieder in der Hansestadt geben. Am 20. September soll sich die Lange Straße, wie schon in den vergangenen Jahren, in eine große Plattform für Umweltfragen und erneuerbare Energien verwandeln.

Anders als zuletzt 2019 wird sich die Stadt allerdings diesmal nicht beteiligen – wegen Corona. Dafür organisieren jetzt die Klimaschützer von „ Rostock for Future“ die Veranstaltung. Um zu untermauern, dass Klimaschutz auch in Corona-Zeiten wichtig ist, heißt sie Klimakrisen-Aktionstag und steht unter dem Motto „Die Zeit läuft uns davon“.

Anzeige

Nicht nur Kundgebung

„ Rostock for Future“ hat den Aktionstag in dieser Woche als Kundgebung angemeldet. Bei der Kundgebung soll es aber nicht bleiben. „Es wird Infostände von verschiedenen Klimainitiativen und Umweltschutzgruppen geben“, kündigt Hannes Scharen vom Organisationsteam an. Mit dabei sind unter anderem Greenpeace, der BUND, Extinction Rebellion und Rad-Entscheid Rostock, die sich für eine fahrradfreundliche Hansestadt einsetzen.

Weitere OZ+ Artikel

Auch das Bündnis „Bunte Höfe“, das sogenannte solidarische Landwirtschaft betreibt, nimmt teil. Ob es allerdings auch wie im vergangenen Jahr heimische Spezialitäten geben wird, ist wegen der Corona-Auflagen noch nicht klar. „Derzeit sind wir auch noch dabei, Firmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien zu gewinnen, wie etwa Nordex“, sagt Scharen. Ein Demonstrationszug ist nicht geplant.

Tausend Teilnehmer gleichzeitig

Ein Hygienekonzept hat das 20-köpfige Orga-Team bereits erstellt. So sollen sich alle Teilnehmer im Uhrzeigersinn bewegen, um Begegnungen so gut wie möglich zu reduzieren. „Es wird vier Eingänge zum Kundgebungsgelände geben, an denen jeder Besucher seine Kontaktdaten abgibt. Dort wird auch gezählt, wie viele Teilnehmer gerade anwesend sind. Der Platz müsste bei Einhaltung der Abstandsregeln für etwa Tausend Personen ausreichen“, erklärt Scharen.

Insgesamt hoffen die Veranstalter auf etwa 2500 Besucher im Zeitraum zwischen 11 und 17 Uhr. Rechnet man die geplanten je zwei Stunden für Auf- und Abbau hinzu, bliebe die Lange Straße mindestens von 9 bis 19 Uhr für Autos gesperrt. Da der 20. September ein Sonntag ist, dürfte dies jedoch keine großen Verkehrsprobleme verursachen.

Veranstaltung mit Volksfestcharakter

Die Stadtverwaltung hatte bereits im Mai entschieden, den Klima-Aktionstag von sich aus abzusagen. „Die Veranstaltung hatte in den vergangenen Jahren Volksfestcharakter, deswegen war sie unter Corona-Gesichtspunkten so nicht haltbar“, sagt Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne). „Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es in diesem Jahr eine Kopie geben wird. Die Corona-Regeln müssen beachtet werden.“

Auch wenn sich die Stadt nicht an der Organisation beteilige, könne es dennoch Unterstützung für den Klimakrisen-Aktionstag geben, stellt Matthäus in Aussicht. „Es gibt dafür einen Haushaltsposten. Wir werden uns demnächst gemeinsam hinsetzen und besprechen, was wir tun können.“

Existenzielle Bedrohung für alle Menschen

Denn notwendig sei das Engagement für die Umwelt nach wie vor, betont der Senator: „Der Klimawandel schreitet voran und Klimaschutz in allen Bereichen wird immer dringender.“ Auch Mitorganisator Hannes Scharen meint: „Wir müssen das Ruder jetzt herumreißen. Es geht nicht nur darum, Eisbären zu retten: Der Klimawandel ist eine existenzielle Bedrohung für die gesamte Menschheit.“

Auch in der Zeit bis zum Klimatag wollen die Klimaschützer daher nicht tatenlos bleiben. Am 28. August ist etwa ein Aktionstag gegen Kreuzfahrten geplant – mit einem Demonstrationszug vom Doberaner Platz zur Aida-Zentrale im Stadthafen.

So viel CO2 wie im ganzen Jahr

„Kreuzfahrten verursachen extrem viele Emissionen“, sagt Scharen. „Wenn wir die Klimaschutzziele erreichen wollen, darf jeder Mensch pro Jahr nur zwei Tonnen Kohlendioxid produzieren. Mit einer einwöchigen Kreuzfahrt liegt man da schon deutlich drüber.“ Zudem bringe der Kreuzfahrttourismus der Hafenstadt Rostock nur wenig, da die Passagiere an Bord essen und schlafen, meint der Aktivist.

Der nächste globale Klimastreik, durch den Fridays for Future überhaupt bekannt wurde, ist für den 25. September geplant. Auch dazu wird es wohl wieder zahlreiche Aktionen in ganz MV und auch in Rostock geben. Wann genau und auf welcher Route in der Hansestadt demonstriert wird, ist laut Scharen aber noch offen.

Von Axel Büssem