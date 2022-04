Rostock

All den Menschen, die in den Nächten vom 24. bis 27. April 1942 ihr Leben lassen mussten oder einfach alles verloren, wurde am Sonntag bei einem Festakt am Bombenopferfeld auf dem Neuen Friedhof gedacht.

Mehr als 200 Menschen starben, Zehntausende wurden obdachlos, als die britische Luftwaffe die Hansestadt Rostock vor 80 Jahren während des Zweiten Weltkriegs vier Nächte in Folge bombardierte.

Kirchen, Stadttore, Schulen, Geschäfte und Wohnhäuser brannten und wurden teilweise dem Erdboden gleichgemacht. „Der große Vernichtungsangriff im April 1942 ist extra geflogen worden, um die Stadt flächentechnisch zu zerstören und die Zivilbevölkerung zu demoralisieren. Die Hansestadt hat damit ihr ursprüngliches Bild für immer verloren“, sagte der Rostocker Stadtarchivar Dr. Karsten Schröder.

Ihre Gedanken seien in diesen Tagen bei den unschuldig vom Krieg betroffenen Menschen – auch in der Ukraine, sagte Bürgerschaftspräsidentin Regine Lück (Linke). Deutschland müsse auch angesichts seiner Historie Verantwortung übernehmen und dem Krieg Russlands gegen seinen Nachbarstaat schnellstens ein Ende setzen.

Am Bombenopferfeld auf dem Neuen Friedhof in Rostock sprach Bürgerschaftspräsidentin Regine Lück (Linke) über die Luftangriffe der Briten im April 1942. Quelle: Martin Börner

Bereits am Vormittag fand in der Marienkirche ein Gottesdienst im Gedenken an die Zerstörung Rostocks vor 80 Jahren statt. Sie kam damals – anders als die Nikolai- und Petrikirche –einigermaßen glimpflich davon.

