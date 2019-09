Rostock gestaltet Wallanlagen um: Das ist für die Dreiwallbastion geplant

Rostock

Eine neue „ Jugendhütte“, aber keine Sanierung der südöstlichen Unteren Wallanlage: Die Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung (RGS) hat am Mittwoch ihre Pläne für die Dreiwallbastion in der Sitzung des Ortsbeirates Stadtmitte präsentiert. „Wenn alles gut geht, beginnen die Arbeiten bereits im Frühjahr“, informierte Gerd Stolle, Leiter im Fachbereich Sanierung. Rund drei Millionen Euro werden in die Instandsetzung investiert.

Wie besonders die Rostocker Wallanlage ist, betonte Landschaftsarchitekt Stefan Pulkenat bei der Vorstellung der Pläne: „So einen großen Teich inmitten einer Wallanlage habe ich europaweit noch nicht gesehen“, sagte er. Das sei ein Alleinstellungsmerkmal, das unbedingt entsprechend in Szene gesetzt werden muss. Doch bei der Planung hätte es einige Herausforderungen gegeben.

Anlaufpunkt für kriminelle Jugendgruppen

Eine der Problemstellungen sei gewesen, dass sich die dicht bewachsene Dreiwallbastion in den vergangenen Jahren zum Anlaufpunkt für Drogenhändler und kriminelle Jugendgruppen entwickelt hatte. Ein Treffpunkt soll unter anderem die sogenannte Jugendhütte gewesen sein – ein Pavillon, der außerhalb der Wallanlagen schlecht einzusehen ist. Die Polizei hatte deshalb vermehrt Zivilbeamten in dem Bereich eingesetzt.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Rostock würde die Dreiwallbastion noch immer regelmäßig bestreift werden, allerdings sei der Schwerpunkt nicht mehr ganz so hoch. Die strafbaren Handlungen in dem Bereich hätten deutlich abgenommen. Trotzdem haben sich die Planer lange Gedanken über die Jugendhütte gemacht. „Den Treffpunkt komplett wegzunehmen ist nie eine Option gewesen, aus Sicherheitsgründen wollten wir den Pavillon aber anders gestalten“, erklärte Pulkenat.

Der Pavillon in den Rostocker Wallanlagen ist Treffpunkt für Jugendliche. Quelle: Ove Arscholl

Das Ergebnis: eine halboffene Variante mit vier Sitzplätzen, die mit Wandscheiben voneinander getrennt und durch ein abgehängtes Dach vor Witterung geschützt sind. Der Entwurf stammt von Architekt Jens Rupprecht und soll laut Pulkenat sicher vor Vandalismus sein. Ortsbeiratsvorsitzender Andreas Herzog ( SPD) zeigte sich skeptisch: „Warum sollte gerade das sicher sein?“, hakte er nach. Die Materialien seien nach Pulkenat entscheidend. „ Stahl und Beton kann man natürlich auch zerstören, aber dafür bräuchte man schon das passende Werkzeug.“

Beleuchtungskonzept für mehr Sicherheit

Wichtig bei der Planung der neuen „Hütte“ war: Die Sitzgelegenheit sollte sich nicht zu wichtig machen, stattdessen eher „eine einfache, schlichte Lösung sein“, so Pulkenat. Um noch mehr Sicherheit zu gewährleisten oder zumindest das Gefühl davon zu erhöhen, ist eine Orientierungsbeleuchtung geplant. „Ein dezentes Licht, das nicht blendend nach unten strahlt.“

Die Planungen für die Erneuerung der Dreiwallbastion begannen bereits im Jahr 2015. „Da sich seitdem die Kosten gesteigert haben, das Budget aber nicht größer geworden ist, mussten wir noch einmal umplanen“, erklärt Gerd Stolle. Konkret bedeutet das: Ein Teil des Unterwalls werde doch nicht wie ursprünglich geplant saniert.

Kritik für nicht geplante Sanierung des Spielplatzes

Im Ortsbeirat Stadtmitte sorgte das für Unmut, denn gerade in diesem Bereich befindet sich ein Spielplatz. „Es ist schade, dass genau an dieser Stelle gespart wird, anstatt noch einmal den Anstoß zu geben, dass doch mehr Geld investiert werden sollte“, kritisierte Regine Lück (Linke) vom Ortsbeirat.

Stolle aber verwies darauf, dass der Spielplatz bereits in den Jahren 1991/1992 schon einmal gefördert worden ist. „Damit ist er sowieso raus“, sagte er. Zudem werde die Untere Wallanlage auch nicht komplett ignoriert. Der besagte Bereich könne auch durch das Amt für Stadtgrün gepflegt – und dadurch verschönert – werden.

Fertigstellung der Heubastion im Jahr 2018

Grundsätzlich ist für die Sanierung eine Förderung mit Städtebauförderungsmitteln vorgesehen. Da die entsprechenden Förderanträge derzeit erarbeitet werden, könne aber noch keine konkrete Aussage zu Förderhöhen getroffen werden. Zuletzt war die Heubastion im Mai 2018 saniert worden. 1,9 Millionen Euro kostete die Instandsetzung – die Hälfte der Finanzierung stammte aus Städtebaufördermitteln von Bund und Land, den Rest musste die Hansestadt selbst tragen.

Mit dem Geld wurden unter anderem desolate Treppenanlagen zwischen Ober- und Unterwall ersetzt, die oberirdische Fernwärmeleitung unter die Erde verlegt und Böschungen unter den Bäumen mit mehr als 10 000 Kräutern und Sträuchern bepflanzt.

Vor der Sanierung der Heubastion hatte es emotionale Diskussionen gegeben. Die Angst vor einem Kahlschlag, wie am KTC oder Am Kanonsberg, war groß. Auch bei der Dreiwallbastion erkundete sich Ortsbeiratsmitglied Torsten Hohberg (Grüne) lieber noch einmal nach der Baumbilanz. Stefan Pulkenat konnte ihn aber beruhigen: „An der hat sich seit 2015 nicht viel verändert – außer dass sie in einigen Bereichen sogar gesunken ist“, erklärt der Landschaftsarchitekt. Einige der Bäume, die damals schon gefällt werden sollten, seien schlichtweg bereits schon jetzt umgekippt.

Über die Autorin

Mehr zum Thema:

Millionenprojekt: So sieht Rostocks neues Volkstheater am Stadthafen aus

Drogen und Gewalt: Problemkids von Rostock sollen rund um die Uhr betreut werden

Rostock säuft bei Starkregen regelmäßig ab – doch was tut die Stadt?

Von Pauline Rabe