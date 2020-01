Rostock hat 16,4 Millionen Euro übrig – doch wofür sollen sie ausgegeben werden?

Rostock

Die Prognosen waren düster – deshalb überrascht das Ergebnis umso mehr: Die Hansestadt Rostock kann sich freuen. Der Jahresabschluss für 2019 weist einen Überschuss von 16,4 Millionen Euro aus – obwohl ein Minus befürchtet wurde. Insgesamt beträgt die Verbesserung 22,8 Millionen Euro gegenüber dem ursprünglichen Plan.

„Das ist ein überraschend gutes Ergebnis. Damit können wir kraftvoll Kurs auf die Zukunft unserer Stadt nehmen“, sagt Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos). „Nach den langen Jahren des Schuldenabbaus haben wir jetzt erstmals echte Überschüsse erwirtschaftet, die zur freien Verfügung stehen, um unser Gemeinwesen voranzubringen.“

Weniger Sozialleistungen, mehr Gewerbesteuer

Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski ( SPD) kennt die Gründe für das positive Ergebnis: So hätte die sinkende Zahl an Bedarfsgemeinschaften dazu geführt, dass weniger Geld für Unterkunft und Heizung ausgegeben werden musste. „Der geplante Rückgang der Gewerbesteuer wurde durch große Einzahlungen im Dezember zumindest abgemildert“, erklärt Müller-von Wrycz Rekowski, ohne Namen von Unternehmen zu nennen. Darüber hinaus hätte die zum Jahresende hin sparsame Haushaltsführung in vielen Fachämtern zu geringeren Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen geführt, die sich aufsummieren.

Dennoch warnt der Finanzsenator vor zu viel Euphorie: „Noch im Herbst sahen die Prognosen der Fachämter insgesamt ein Minus zum Jahresende voraus“, sagt er. Das nun erreichte Ergebnis sei nicht nur den eingeleiteten Gegenmaßnahmen, sondern auch Einmaleffekten zu verdanken. „Solche erfreulichen Zahlen sind für die nächsten Jahre nicht mehr zu erwarten. Auf Dauer angelegte zusätzliche Ausgaben sollten daher gut überlegt sein“, bremst er die Erwartungshaltung.

Senator mahnt zur Vorsorge

Zudem sei es kein Ziel der Haushaltssteuerung, dauerhaft Überschüsse zu erwirtschaften, sondern die öffentlichen Aufgaben gut zu erledigen. „Aus diesem Grund sind die Haushalte der kommenden Jahre darauf ausgelegt, die Einnahmen der Stadt vollständig wieder auszugeben – für unsere gesetzlichen Aufgaben und für sinnvolle freiwillige Maßnahmen“, so der Senator. Falls dann zum Jahresende ungeplant doch ein Plus in der Kasse bleibe, könnte damit Vorsorge für schlechte Jahre getroffen werden.

Wurden wichtige Dinge eingespart?

Das sehen die Fraktionsspitzen der Bürgerschaft ähnlich: „Erst mal gilt es, ruhig zu bleiben, nachdem wir quasi in einem Haushaltskarussell gesessen haben und die Nachrichten von Millionen-Defizit bis zum Millionengewinn und zurück reichten“, erklärt Eva-Maria Kröger von den Linken. Die Hansestadt hätte einen Investitionsstau und viele Herausforderungen, für die Geld in die Hand genommen werden müsste – „wie die Sanierung von Gehwegen, Kitas, Schulen und Sporthallen“.

Bei aller Euphorie über die gute Nachricht müsse die Stadt sich aber auch die Frage gefallen lassen, „ob für dieses Ergebnis nicht Dinge eingespart wurden, die es stattdessen gebraucht hätte“, sagt Kröger. Deshalb müsste die Bürgerschaft auch schauen, wo der Gürtel vielleicht umsonst enger geschnallt wurde – und diesen dann wieder lösen.

Für CDU-Chef Daniel Peters ist der positive Jahresabschluss auch ein Ergebnis, „das die Stadt ihren Steuerzahlern und Unternehmen verdanke“. Nun gebe es viele Begehrlichkeiten und Investitionsschwerpunkte, die betrachtet und priorisiert werden müssten. „Und es kann auch nicht schaden, vielleicht einen Teil des Geldes zurückzulegen – die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung sieht ja nicht mehr so rosig aus“, so Peters.

Kein Grund für Übermut

„Wir sollten das Geld nicht auf Teufel komm raus unters Volk bringen“, sagt auch Steffen Wandschneider-Kastell. Der SPD-Vorsitzende freut sich, dass nach Jahren mit defizitären Abschlüssen nun nicht nur die Schulden weg sind, sondern auch ein Überschuss vorhanden ist. Dennoch sei das kein Grund für Übermut. „Das Ergebnis gibt uns als Stadt wieder Spielräume, kommende Projekte sauber durchzufinanzieren“, sagt er.

Auch Sybille Bachmann freut sich über die Nachricht aus dem Rathaus. „Aber wir waren das ganze Jahr über gelassen, dass am Ende mindestens eine schwarze Null steht“, sagt die Fraktionsvorsitzende des Rostocker Bundes. Der Überschuss würde für Investitionen dringend benötigt – „ob im Stadthafen, bei den Schulen, im sozialen Bereich, Sport oder bei den freiwilligen Ausgaben in der Kultur“.

Investitionen in Rostocks Zukunft

In der Stadtverwaltung werden gerade konkrete Vorschläge erarbeitet, wofür das Geld verwendet werden könnte. OB Madsen will diese dann der Bürgerschaft vorlegen, gibt aber schon mal eine Richtung vor: „Die Lasten der Vergangenheit sind abgetragen, jetzt muss es um Investitionen in die Zukunft Rostocks gehen“, sagt das Stadtoberhaupt und nennt im gleichen Atemzug die Themen Radverkehr und Mobilität, Klimaschutz und Digitalisierung.

Uwe Flachsmeyer wird das gerne hören. Der Fraktionsvorsitzende der Grünen hat schon einen konkreten Vorschlag: „Wir haben als Bürgerschaft ja beschlossen, die Maßnahmen des Radentscheides umzusetzen“, sagt er. Das bedeute mehr Geld für Personal, Planung und Investitionen. „Im Haushalt 2020/21 ist dafür viel zu wenig angesetzt, da muss nachjustiert werden“, erklärt Flachsmeyer.

Lesen Sie auch

Von Claudia Labude-Gericke