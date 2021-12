Rostock

Eine Koordinierungsstelle für Mensch und Tier. Das gibt es ab sofort in Rostock. Maxi Voß ist ab nun die offizielle Ansprechpartnerin für Probleme und Sorgen von Tierbesitzerinnen und -besitzern. „Tierkümmerin“, so bezeichnet die Hansestadt Rostock ihre Stelle.

Bereits Mitte September hat die 25-Jährige ihren neuen Job angetreten. Sie ist gelernte Erzieherin und hat nach der Ausbildung Sozialpädagogik studiert. „Ich bin mit Tieren aufgewachsen und wollte immer etwas machen, was mit Menschen und Tieren zu tun hat“, sagt sie. So sei sie auf die Stellenausschreibung der Stadt aufmerksam geworden und habe sich beworben.

Aufgaben einer „Tierkümmerin“

Aber was macht eigentlich eine „Tierkümmerin“? Maxi Voß wird künftig Tierhalterinnen und -haltern für Fragen aller Art zur Verfügung stehen. Probleme bei der Haustierbetreuung, Hilfe bei der An-oder Abmeldung der Hundesteuer oder Informationen zu Fundtieren – all das könnten Aufgaben sein, die die Sozialpädagogin erwarten.

„Es ist wichtig, dass die Menschen einen persönlichen Ansprechpartner haben“, sagt Voß. Das betreffe vor allem Senioren, die keinen Zugang zum Internet haben und nicht schnell googeln können, denkt die 25-Jährige. Wichtig sei dabei, die bestehenden Kontakte der Stadt zu nutzen und zu vermitteln.

Derzeit ist Maxi Voß noch in der Planungsphase und vernetzt sich zunächst mit den wichtigsten Stellen, wie dem Tierheim oder der Tierklinik in Rostock. „Ich habe noch viele Ideen“, erzählt sie begeistert. So ist auch ein Social-Media-Auftritt geplant. Aktuell gebe es den noch nicht.

Die Stelle der „Tierkümmerin“ sei Voß zufolge einzigartig. Kein anderes Bundesland würde so eine Beauftragte für Mensch und Tier haben. „Es ist immer noch spannend für alle Beteiligten“, erzählt sie. So gehört auch das Schreiben von Konzepten für geplante Projekte zu ihren Aufgaben. „Ich bilde die Schnittstelle zwischen Stadt und Tierschutzvereinen. Ich höre mich um, was den Menschen mit ihren Tieren auf dem Herzen liegt, und schaue, was Rostock noch braucht“, erklärt die Tierliebhaberin.

Von Hunden bis Geckos: Erfahrungen mit vielen verschiedenen Tieren

Aufgrund ihrer Ausbildung würde man die 25-Jährige zwar eher in einer Einrichtung wie dem Jugendamt vermuten, doch sie sei umso glücklicher mit ihrer jetzigen Stelle und den Herausforderungen, die auf sie zukommen. „Ich bin motiviert, etwas auf die Beine zu stellen“, sagt sie. Der Tierschutz liegt ihr am Herzen. Sie hat selbst einen Hund und mehrere Geckos aus schlechten Verhältnissen aufgenommen. Zwar sei ihr Job oft sehr bürokratisch, sie wisse aber auch, dass sie mit ihrer Arbeit Mensch und Tier hilft.

Ein Einstellungskriterium für die Stelle als „Tierkümmerin“ war mit Sicherheit die Erfahrung mit Tieren. Und damit kennt sich die gebürtige Rostockerin aus. Seit ihrer Kindheit hatte sie nicht nur Hund und Katze, sondern auch Hamster, Mäuse, Ratten, Kaninchen, Schafe, Vögel bis hin zu Reptilien wie Krabben und Geckos als Haustiere. Die Liste ist lang.

Was ihre Eltern dazu wohl gesagt haben? „Meine Mutter ist auch große Tierliebhaberin und wenn die Tiere dann da waren, fand mein Vater sie auch gut“, sagt sie lachend. Aber auch ihre soziale Erfahrung sei für ihren neuen Job wichtig. „Man muss auch wissen, wie man reagiert, wenn ein Mensch am Telefon ganz aufgelöst ist“, sagt sie.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kann sich Rostock eine „Tierkümmerin“ überhaupt leisten?

Maxi Voß arbeitet jetzt Vollzeit und hat eine unbefristete Stelle bei der Hansestadt. Auch kritische Stimmen habe sie schon gehört. Habe Rostock nicht andere Baustellen? Und kann sich die Stadt diese Stelle überhaupt leisten? Schließlich habe der Finanzsenator Chris von Wrycz Rekowski noch vor einigen Monaten gegenüber der OZ gesagt, dass die Stadt sparen müsse und sich daher keine neuen Stellen leisten könne. „Die Stelle ist bereits seit Ende 2020 im Stellenplan der Stadtverwaltung eingerichtet und konnte im September 2021 besetzt werden“, erklärt der Pressesprecher der Stadt Rostock.

„Mit der Schaffung des Fachbereiches und auch der Stelle der „Tierkümmerin“ hat der Oberbürgermeister eines seiner Wahlversprechen aus der Oberbürgermeisterwahl 2019 umgesetzt“, heißt es von der Stadt. Stelle und Kosten seien das Ergebnis der Umstrukturierung des Bereiches des Oberbürgermeisters und würden aus dem Teilhaushalt des Senatsbereichs Grundsatz, Wirtschaft und Zukunft finanziert.

Von Gina Henning