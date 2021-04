Rostock

Keine Ausgangssperre, keine verschärfte Maskenpflicht im Freien – und dennoch: Rostock ist wieder Primus in MV. In keiner anderen Region lag die Inzidenz – die Zahl neuer Corona-Infektionen je 100 000 Einwohner und Woche – am Montag so niedrig wie in der Hansestadt. 89,9 lautet der aktuelle Wert. Und im Rathaus gehen die Verantwortlichen davon aus, dass er sogar noch weiter sinken wird.

Entwickeln sich die Zahlen in Rostock weiterhin nach unten, will Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen bei der Landesregierung darauf drängen, die Schulen bereits ab dem 3. Mai wieder zu öffnen.

Starker Anstieg durch „Nachmeldungen“

Dass Rostock wieder unter der 100er Marke liegt – auch für Gesundheitssenator Steffen Bockhahn (Linke) kommt das nicht überraschend: Denn vor einer Woche – am 12. April – musste die Hansestadt so viele Fälle wie noch nie an einem Tag melden: „In diesen 78 Fällen waren aber etliche Nachmeldungen aus den Tagen davor enthalten. Zum Beispiel gab es einen Test-Stau in einem Labor“, so Bockhahn.

„Wir hatten ein, zwei größere Ausbruchsgeschehen – nach einer Hochzeitsfeier und ausgelöst durch einen Reiserückkehrer. Die haben wir aber gut und schnell unter Kontrolle bekommen“, sagt OB Madsen. Nun sei eine Woche vergangen, die 78 Fälle werden nicht mehr in die Wochen-Inzidenz eingerechnet. Am Dienstag wurden jetzt „nur“ noch 36 neue Fälle in Rostock registriert.

„Werden Berg- und Talfahrt erleben“

„Unsere Inzidenz geht jetzt wieder nach unten – obwohl wir bis Sonntag noch den Handel geöffnet hatten“, sagt Madsen. „Der neue Lockdown macht sich in den aktuellen Zahlen noch gar nicht bemerkbar. Dessen Effekt wird sich frühestens ab Anfang kommender Woche in den Zahlen zeigen“, so der Rathaus-Chef.

Rostock habe auch in der dritten Welle schon früh Maßnahmen über die des Landes hinaus ergriffen: „Nachdem wir festgestellt hatten, dass wir eine steigende Fallzahl unter Kita-Kindern haben, haben wir zusammen mit Centogene freiwillige Tests auch für die Allerjüngsten angeboten“, nennt der Rathaus-Chef ein Beispiel. „Vorher wurden nur Kinder mit Symptomen getestet, das Virus hatte quasi freien Lauf.“

Von Andreas Meyer