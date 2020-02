Rostock

Nieselregen in der Hansestadt, in der Fußgängerzone wippen Regenschirme auf und ab, Menschen schlendern durch die Kröpeliner Straße, es ist Wochenende. Ein ganz normaler Samstag in Rostock. Dann ist es 11.02 Uhr. Im gesamten Stadtgebiet ertönen 19 Sirenen. Am Universitätsplatz schreckt ein Schwarm Vögel auf, die Menschen bleiben gelassen. Der Generalalarm wurde durch das Rostocker Brandschutz- und Rettungsamt angekündigt.

Vier Mal in unterschiedlichen Intervallen stehen die Töne für Probe, Feuer, Gefahr und Entwarnung. Im Ernstfall kann das Leben retten. Bei Gefahr ist die Bevölkerung wahrnehmbar, rechtzeitig, schnell und flächendeckend zu warnen. Das schreibt das Landeskatastrophenschutzgesetz vor. Wie verlief der Testlauf in Rostock? „Das neue Sirenensystem konnte erfolgreich getestet werden“, so das Fazit von Johann Edelmann, Leiter des Brandschutz- und Rettungsamtes. 120 freiwilligen Helfer der Feuerwehren und Hilfsorganisationen protokollierten den Test. Während einige Anwohner das Signal kaum bemerkten, fühlten sich vor allem ältere Menschen an unruhige Zeiten erinnert.

Signal leiser als erwartet

Hans Gscheidmeyer schiebt den Kinderwagen seiner Enkeltochter. Er ist mit seiner Familie in Rostock unterwegs, sein Sohn feierte gerade 40. Geburtstag. „Ich erinnere mich an eine Zeit in den 1950er Jahren, da gab es häufiger solche Signale“, kommt Gscheidmeyer ins Erzählen. Heute höre man das kaum noch im Stadtgebiet. Aber ein mulmiges Gefühl begleite den Mann aus Nordrhein-Westfalen trotzdem. Für den Testlauf hätte er lautere Sirenentöne erwartet. Auch Jeanette Schilling und Tochter Charlotte sind erstaunt: „Das Signal ist nicht besonders störend. Meine Tochter hielt es zunächst für Kirchenglocken.“

Jeanette Schilling und Tochter Charlotte fühlen sich vom Probealarm nicht gestört. Sie waren darauf vorbereitet. Quelle: OVE ARSCHOLL

Für Rosemarie Bruhn bedeute so ein Alarm Sicherheit. „Wir kennen diese Tests aus unserer Gartenanlage in Wustrow“, sagt die Rostockerin. Die Feuerwehr probe dort wöchentlich die Sirenen. Während die Signale in der Innenstadt gut hörbar sind, berichten Anwohner aus der Kröpeliner-Tor-Vorstadt, die vier Warntöne kaum wahrgenommen zu haben. Künstler Fritz Mikefoun wird an diesem Samstagvormittag andächtig. „Der Alarm hat mich sehr berührt“, sagt er. Er sei froh, dass es nur eine Übung ist. „Ich habe mir vorgestellt, wir wären nicht in einer Friedenssituation. Was wäre dann?“

Erinnerungen an Rostock 1942

Marita Siecke weiß es. Sie war noch ein Kind, als der Alarm bedeutete, ein Versteck zu finden, alles stehen und liegen zu lassen und das Weite zu suchen. Die Familie mit drei Kindern verschanzte sich im Keller, bis der Alarm vorbei war. Das war 1942, als Bomben auf Rostock fielen. 200 Menschen verloren damals ihr Leben, 35 000 ihr Zuhause. „Es geht mir nicht gut, wenn ich die Sirenen höre.“ Marita Siecke wirkt traurig. An diesem Tag hat sie wieder ihre Mutter vor Augen, die Geschehnisse von damals, die Hilflosigkeit. Den Test empfinde sie als „so laut“, ein Wachrütteln der Erinnerungen. „Muss das sein?“, fragt Siecke. Auch Fritz Mikefoun habe solche Geschichten gehört. „Eine 80-jährige Frau an der Kasse neben mir begann gleich von früher zu erzählen.“ Siecke und die alte Frau dürften nicht die einzigen sein, die sich erinnert fühlten an unruhige und friedlose Zeiten. Am Sonnabend ist der Alarm nur ein Test. „Zum Glück“, sagt Jeanette Schilling und hofft, dass Rostocks Sirenen den Ernstfall nicht kennenlernen müssen.

Marita und Horst-Rüdiger Siecke fühlen sich bei den Warnsignalen an ihre Kindheit erinnert. Damals war der Alarm das Zeichen, im Keller Schutz vor Bombenangriffen zu suchen. Heute ist es nur ein Testlauf. Quelle: OVE ARSCHOLL

Am für den Test eingerichteten Bürgertelefon gingen insgesamt 17 Hinweise ein. Gemeinsam mit den Hörprotokollen werden diese Ergebnisse nun ausgewertet und das System weiter optimiert. In Zukunft werden Funktionstests zweimal jährlich erfolgen. Die Tests werden vorab angekündigt.

Lesen Sie auch

Von Lea-Marie Kenzler