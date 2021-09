Rostock

Jeder achte Bürger des Landes wohnt in Rostock – und so gesehen ist die Hansestadt endlich ausreichend vertreten im Schweriner Landtag: Denn 9 der 79 Abgeordneten – also ebenfalls gut jeder achte – kommen künftig von der Warnow. Die größte Stadt des Landes – sie ist so stark wie noch nie zuvor präsent im Schloss.

Und diese neue Stärke wollen die Abgeordneten für die Hansestadt und ihre Bürger nutzen: Landesgeld für bezahlbaren Wohnraum, den Erhalt der Werften, eine bessere medizinische Versorgung an der Uni-Klinik sowie Mittel aus Schwerin für mehr Lehrer und den Klimaschutz – das haben sich Rostocks Abgeordnete vorgenommen.

Schulterschluss für Rostock?

Dass es gleich neun Rostocker in den Landtag schaffen, war zu Beginn des langen Wahlabends so nicht absehbar: Zwar stand früh fest, dass die SPD die vier Direktmandate in Rostock holen wird und auch, dass es für zwei Rostocker auf der Landesliste der Linken reichen wird. CDU und Grüne aber mussten bis in die Nacht zittern.

Am Ende schafften es neben Ralf Mucha, Jochen Schulte, Julian Barlen, Rainer Albrecht (alle SPD), Eva-Maria Kröger und Christian Albrecht (beide Linke) dann auch noch Harald Terpe (Grüne), Daniel Peters (CDU) und Michael Meister (AfD) nach Schwerin. Bei vielen Themen sind sich die Rostocker Volksvertreter über alle Parteigrenzen hinweg einig, wollen den Schulterschluss suchen.

Mehr Landesgeld für Rostocks Schulen

Landtags-Neuling Christian Albrecht von den Linken zum Beispiel will mehr Geld für die Schulen in der Hansestadt rausholen. „Sanieren und Digitalisieren“ – das seien die großen Aufgaben in den kommenden Jahren. Seinen CDU-Landtagskollegen Daniel Peters hat er bei dem Thema schon mal auf seiner Seite: „Wir haben große Probleme im Bildungsbereich, die behoben werden müssen. Allen voran sind das der Lehrermangel sowie die Ausstattung an Schulen“, sagt Peters.

Schon vor der Wahl hat der neue Rostocker AfD-Abgeordnete Michael Meister angekündigt, sich ebenfalls vor allem für die Kinder der Stadt stark machen zu wollen: „Kinder sind unsere Zukunft, deshalb darf die Familien- und Bildungspolitik nicht mehr auf der Strecke bleiben.“

Werften-Rettung und neue Technologien

Auch beim Thema Wirtschaft ticken die Rostocker Vertreter in vielen Punkten gleich: Harald Terpe, Rostocks neuer Grünen-Abgeordneter in Schwerin, will auf Klimaschutz als Job-Motor setzen: Windkraft, Wasserstoff – „daraus ergeben sich Chancen auf neue Jobs am Industrie- und Technologiestandort Rostock“, so Terpe. Er sagt bereits: „Ich bin überzeugt, dafür auch in den anderen Rostocker Landtagsabgeordneten Verbündete zu finden.“

Und zumindest bei der SPD dürfte er Recht haben: Julian Barlen – er vertritt unter anderem die KTV wieder im Landtag – will die Wasserstoffinitiative im Seehafen unterstützen. Denn neue, saubere Antriebstechnologien „made in Rostock“ könnten auch für die Werften die Rettung sein: „Der Erhalt unserer Schiffbau-Betriebe mit ihren Tausenden Arbeitsplätzen ist aus meiner Sicht Rostocks drängendstes Thema für den Landtag“, sagt auch der alte und neue SPD-Abgeordnete Ralf Mucha.

Günstigere Mieten und Busse?

Rainer Albrecht – er holte in Prozentzahlen das beste Ergebnis der SPD in Rostock – will Geld aus dem Landeshaushalt nach Rostock holen – für neue und bezahlbare Wohnungen. Die Hansestadt soll „Musterstadt“ für attraktives Leben, Arbeiten, Wohnen werden. „Dafür werden wir die Städtebauförderung auf hohem Niveau weiterführen müssen.“ Soll heißen: Wer Wohnraum mit günstigen Mieten anbietet, bekommt Zuschüsse vom Land.

Die Linken hat Albrecht bei seinem zweiten großen Thema an seiner Seite: Christian Albrecht will mehr Geld für den Nahverkehr aus Schwerin. „Die Ticketpreise dürfen nicht immer steigen, sie müssen sinken.“ Albrecht und auch Julian Barlen haben das ebenfalls auf der Agenda, wollen für ein günstiges, möglicherweise sogar kostenfreies „Seniorenticket“ in Rostock und Umland kämpfen.

Neue Kinderklinik so schnell es geht

Ebenfalls einen Schulterschluss dürfte es beim Streit-Thema Uni-Medizin geben: Die Abgeordneten wollen die größte Klinik des Landes wieder zu einem Leuchtturm für moderne Medizin machen. Grünen-Mann Terpe sagt: „Rostock benötigt neue Impulse zur Sicherung einer hochwertigen Versorgung, besonders auch in der Kinder- und Jugendmedizin.“ Auch SPD-Politiker Albrecht wird deutlich: „Der Bau einer neuen Kinderklinik muss jetzt zügig umgesetzt werden.“

Kein Rotstift bei Kultur, Jugend, Sport

Eva-Maria Kröger – die Chefin der Rostocker Linken – will dafür sorgen, dass die Hansestadt trotz mieser Haushaltszahlen nicht am falschen Ende sparen muss: „Rostock muss sich auf die Zusagen des Landes verlassen können. Der Theaterneubau, ein Museum für Archäologie, eine ambitionierte Sportförderung - nach der Wahl müssen Versprechen eingehalten werden. Dafür mache ich mich stark“, sagt sie.

