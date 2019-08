Stadtmitte

Maik Zahn und Franziska Barthel stehen auf dem Neuen Markt in der Rostocker Innenstadt. Um sie herum bereiten sich zahlreiche Sportler auf die bevorstehende 17. Hella-Marathon-Nacht vor. Während die 30-Jährige dem Startschuss gelassen entgegenblickt, ist ihr Freund etwas aufgeregt. „Es ist das erste Mal, dass ich einen Marathon bestreite“, sagt der Brandenburger. Im vergangenen Jahr habe das Paar noch im Zuschauerbereich gestanden und die Teilnehmer angefeuert. Heute wollen sie ihre Ausdauer selbst unter Beweis stellen.

Auf die Minute genau ins Ziel

Ganz und gar nicht aufgeregt ist Bettina Fuchs. Die 46-Jährige ist zusammen mit 14 weiteren Kollegen als sogenannter Pacemaker unterwegs. „Man nennt uns Zug- oder Bremsläufer“, erklärt die Hamburgerin. Sie helfen den Teilnehmern dabei ihre Wunschzeit zu erlaufen und geben das Tempo an. „Viele machen den Fehler am Anfang zu schnell unterwegs zu sein. Sie teilen sich ihre Kräfte falsch ein“, meint Fuchs.

Die Sportlerin weiß ganz genau, wovon sie spricht, denn sie hat bereits 86 Ultraläufe und Marathons erfolgreich absolviert. Ihre Bestzeit lag bei 3 Stunden und 33 Minuten. Heute werde sie allerdings keinen neuen Rekord aufstellen. „Das hier ist ein Job. Ich werde das Ziel nach 4 Stunden und 14 Minuten erreichen“, meint die 46-Jährige entschlossen. Damit das klappt, behält sie die Uhrzeit stets im Blick. „Man könnte uns auch Uhren-Junkies nennen“, wirft Kollege Armin Zipf belustigt ein.

Insgesamt haben sich zur 17. Hella-Marathon-Nacht 2 269 Sportler angemeldet. „Das ist ein neuer Teilnehmerrekord“, freut sich Organisator Karsten Schölermann. Besonders beliebt sei der Halbmarathon mit über 1 100 Läufern. Gefolgt vom Marathon mit 374 und den Rostocker 7 mit 358 Teilnehmern. Letzterer Lauf werde immer besser angenommen. „Das ist eine tolle Entwicklung“, findet Marion Steinert.

Zuschauer fiebern mit

Zum Ausgleich zu ihrer Arbeit geht die Bürofachangestellte regelmäßig joggen. „Ein Marathon ist mir aber zu viel des Guten. Die Rostocker 7 wäre ich heute gerne mit gelaufen“, berichtet sie. Wegen einer Verletzung am Knie musste die 53-Jährige allerdings aussetzen. Der Veranstaltung fern bleiben kam für sie aber nicht infrage. Lautstark feuert sie die Staffelläufer am Kröpeliner Tor an. „Es gibt doch keine bessere Motivation als Menschen, die einem zujubeln“, sagt die Rostockerin und klatscht in die Hände.

Am Neuen Markt hat sich währenddessen Frauke Schreiber positioniert. Als der erste Marathonläufer Raoul Jankowski nach 2:32 Stunden die Ziellinie erreicht, reist sie beide Arme in die Höhe und jubelt dem Hannoveraner zu. „Er ist eine tolle Zeit gelaufen“, stellt sie fest. Das Besondere an der Veranstaltung sei für sie, dass sowohl Profis als auch Hobby-Sportler zusammen kommen. „Die Mischung macht´s. Für jeden ist etwas dabei.“

500 fleißige Helfer

Mitten im Geschehen sind Roswitha Ullerich und ihre beiden Enkel Dennis (15) und Finnluca (13). Gemeinsam füllen sie die Getränke hinter der Ziellinie auf und verteilen sie an alle durstigen Sportler. „Seit Jahren sind wir schon mit dabei und helfen aus“, berichtet Ullerich. „Ich finde es toll, dass Menschen aus ganz Deutschland unsere Heimat laufend erkunden können. Ich möchte ihnen damit etwas Gutes tun.“

Rund 500 Helfer sind entlang der fünf Strecken im Einsatz. Sie kümmern sich nicht nur um die Getränke, sondern weisen den Sportlern den richtigen Weg, versorgen Verletzte und passen auf, dass alles sicher bleibt. Auch Dennis nimmt seine Aufgabe ernst. Fleißig sorgt er dafür, dass stets Nachschub vorhanden ist. Im nächsten Jahr wird seine Oma allerdings auf ihn verzichten müssen. Denn: der sportliche Fünfzehnjährige möchte dann selbst als Läufer an die Startlinie gehen.

Veranstalter sind zufrieden

Die Veranstalter blicken zufrieden auf die Marathon-Nacht zurück. „Es hat keinen Krankentransport gegeben und Wetter war super – eine ideale Rostocker Sommernacht“, sagt Karsten Schölermann. Lediglich der Startschuss habe zehn Minuten auf sich warten lassen. Woran das lag, wisse er zum aktuellen Zeitpunkt allerdings noch nicht. „Das hat mich etwas geärgert“, gesteht er. „Ich bin aber froh, dass sonst alles nach Plan verlaufen ist.“ Besonders gefreut habe ihn, dass zahlreiche Urlauber teilweise extra aus dem Ausland angereist sind. „Das zeigt, dass wir angekommen sind. Die Leute kommen zu uns, um einen Marathon zu laufen.“

Susanne Gidzinski