In Israel wurde sogar in Bars und in Discos geimpft. Das nimmt sich Rostock nun zum Vorbild: Um in den Impfkampagne in der Hansestadt wieder mehr Schwung zu bringen, geht die Hansestadt nun neue Wege - und will auf dem größten Volksfest des Landes Impfungen anbieten. Motto: Erst die Spritze, dann die Party.

Impfung an allen Tagen – ohne Voranmeldung

„Wir bieten Impfungen ohne Voranmeldung an“, sagt Stadtsprecher Ulrich Kunze. An allen Hansesail-Tagen stehen mobile Impfteams der Stadt bereit – und zwar direkt an der Partymeile im Stadthafen und in Warnemünde. „Von 11 bis 19 Uhr – auch am Sonntag – sind unsere Kollegen im Einsatz“, so Kunze. In Warnemünde stehen die Teams an allen vier Tagen im Bahnhofsgebäude bereit, am Stadthafen bauen die Ärzte ihren Impf-Container von Freitag bis Sonntag am Haupteingang des Fest-Areals auf.

Die Impfwilligen haben sogar die Wahl: Denn wer den Piks möchte, kann entweder das Vakzin von Biontech erhalten oder den Impfstoff von Johnson & Johnson erhalten. „Bei Johnson & Johnson ist nur eine Impfung nötig“, erklärt Kunze. Für die Zweitimpfung mit Biontech können sich die Sail-Geimpften nach frühestens drei Wochen über die Landes-Terminhotline (Telefon: 0385/20 27 11 15) einen Termin vereinbaren.

Jüngere erreichen – Impfquote erhöhen

Das Impfen auf der Sail – ist Teil der neuen „Taktik“ der Hansestadt: „Wir wollen mit unterschiedlichen Aktionen all jene erreichen, die bisher – aus welchen Gründen auch immer – keine Gelegenheit hatten, sich im Impfzentrum oder beim Hausarzt die Corona-Impfung zu holen“, sagt Kunze. „Also gehen wir dort hin, wo viele Menschen sind. Und bei der Hansesail sind viele Menschen.“

In Rostock gab es zuvor unter anderem Impf-Aktionen beim Möbel-Riesen Ikea und bei „Grönfingers“. Kunze: „Das hat aus unserer Sicht sehr gut funktioniert, wir haben viele erreicht.“ Fokus liegt auf jüngeren Menschen: In der Altersgruppe unter 35 Jahren ist die Impfquote auch in Rostock bisher die niedrigste. Doch gerade in diesen Gruppen nehmen auch die Infektionen wieder zu.

Von Andreas Meyer