Die Hansestadt Rostock wurde am Freitag den vierten Tag in Folge vom Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in der Corona-Warnstufe orange eingestuft. Zwar steigt die Inzidenz der Infizierten (am 21. Januar in Rostock bei 696,9), allerdings hat sich die Situation in den Krankenhäusern etwas entspannt.

So lag die 7-Tage-Inzidenz der Hospitalisierungen am Freitag bei 4,8 und damit unterhalb des Schwellenwertes von 9 für die Warnstufe orange. Die Auslastung der Intensivstationen sank von 16,6 am 17. Januar auf aktuell 15 Prozent. Sollte die Hansestadt auch am Sonnabend auf der Stufe orange stehen, gelten ab dem übernächsten Tag, also ab Montag, 24. Januar, neue Regeln. Das gilt auch für den Landkreis Rostock, der am Freitag ebenfalls auf orange eingestuft wurde und damit den vierten Tag in Folge unterhalb der Stufe rot lag.

Die wichtigsten Regeln, die ab Montag gelten könnten, hat die OZ in einem FAQ zusammengefasst.

Welche Lockerungen gelten für die Warnstufe orange?

Kinos und Theater dürfen wieder öffnen. Das gilt auch für Museen- und Freizeiteinrichtungen. Es gilt hier die 2G-plus-Regel. Personen, die bereits eine Auffrischungsimpfung (Booster) erhalten haben, brauchen keinen zusätzlichen negativen Test vorzulegen.

Dürfen auch die Innenbereiche im Zoo wieder öffnen?

Ja. In Warnstufe orange dürfen auch die Innenbereiche von Zoos, Tier- und Vogelparks sowie botanische Gärten wieder für den Publikumsverkehr öffnen. Es gilt hier die 2G-plus-Regel. Für den Besuch im Außenbereich gibt es keine Einschränkungen.

Kann ich Schwimm- und Spaßbäder besuchen?

Unter Anwendung von 2G plus dürfen auch Schwimm- und Spaßbäder wieder für Besucher öffnen. Das gilt ebenfalls für Indoorspielplätze und Indoorfreizeitaktivitäten (gemeint ist dabei nicht vereinsbasierter Freizeitsport).

Wie verhält es sich mit dem Sport für Erwachsene im Verein?

Vereinssport für Personen ab 18 Jahren ist möglich. Voraussetzung dafür ist 2G plus. Die für Warnstufe rot geltende Beschränkung – Angebote nur für geschlossene Gruppen von maximal 15 Personen im Innen- sowie 25 Personen im Außenbereich – entfällt.

Sind Zuschauer bei Sportveranstaltungen erlaubt?

Unter der Voraussetzung 2G plus sind bis zu 200 Zuschauer im Innenbereich erlaubt (maximale Kapazitätsauslastung 50 Prozent). Im Außenbereich sind maximal 1000 Personen gestattet. Auch hier gilt eine maximale Kapazitätsauslastung von 50 Prozent.

Öffnen Diskotheken und Klubs?

Nein. Frühestens ab Warnstufe gelb dürfen Klubs und Diskotheken unter 2G plus wieder öffnen. Ebenso bleiben Tanzveranstaltungen untersagt.

Was gilt für private Zusammenkünfte?

Hier gibt es in der Corona-Warnstufe orange keine Lockerungen. Für geimpfte und genesene Personen gilt also weiterhin: Private Zusammenkünfte im Innen- und Außenbereich sind mit maximal zehn Personen erlaubt. Dazugehörige Kinder bis 14 Jahre und notwendige Betreuungspersonen von Menschen mit Behinderungen werden dabei nicht mitgerechnet.

Für Treffen, bei denen auch ungeimpfte Personen dabei sind, gilt: Private Zusammenkünfte sind nur mit dem eigenen Haushalt und maximal zwei Personen aus einem weiteren Haushalt (insgesamt max. 10 Personen) – unabhängig davon, ob innen oder außen – erlaubt. Geimpfte und Genesene werden bei der Zahl der Personen berücksichtigt. Dazugehörige Kinder bis 14 Jahre und Betreuungspersonen von Menschen mit Behinderungen werden nicht mitgerechnet.

Von Marco Schwarz