Rostock

Die Politik plädiert für den Verzicht auf Kontakte und zuletzt sogar auf das Shopping in den Innenstädten. In Rostock hingegen rührt der Oberbürgermeister die Werbetrommel für den lokalen Handel. Und obwohl die Kröpeliner Straße am Sonnabend gut gefüllt ist, klagen viele Händler, dass sie dies nicht in ihren Geschäften merken.

„Was soll man denn sonst auch machen?“, erklärt Anna Maria Pagel aus Kröpelin ihren Ausflug in die Rostocker Innenstadt. Wie so viele nutzt sie das Wochenende, um mit ihrem Freund etwas zu schlendern. In ihrer Tasche hat sie ein paar Klamotten, soeben gekauft, doch die 24-Jährige gesteht: „Ich bestelle im Moment mehr online.“ Das merken auch die Händler in der Stadt.

Anzeige

Politischer Widerspruch trifft Händler

„Es tut wirklich weh“, sagt Georgios Loupas, Inhaber des Lederfachhandels Loupas in der Langen Straße. Nicht ein Kunde befindet sich in seinem Geschäft. „Es ist wie an einem Dienstagnachmittag.“ Die Politik kümmere sich zu wenig um die Situation der Handelsunternehmen. „Im April sollten wir zu machen. Da konnte man sich vernünftig auf die Situation einstellen. Doch jetzt wird ständig gewarnt, dass man doch zu Hause bleiben solle. Und die Händler sollen ihre Geschäfte geöffnet lassen? Dann kommt doch niemand.“

Georgios Loupas vom Lederhandel Loupas in der Langen Straße plagen große Sorgen. Laut dem Unternehmer sei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 50 Prozent eingebrochen. Quelle: Moritz Naumann

In dieser Woche hat Loupas seinen Jahresumsatz mit dem Vorjahr verglichen. „Ich habe 50 Prozent weniger gemacht“, sagt er. Und damit ist er nicht alleine. Laut einer aktuellen Umfrage der Industrie- und Handelskammern in MV beziffern 43 Prozent der Handelsunternehmen den Umsatzrückgang auf zehn bis 50 Prozent. Ganze 16 Prozent haben ihre Geschäfte sogar geschlossen. Dies trifft auch auf Loupas zu.

Schließung wegen zu geringer Nachfrage

„Ich habe noch zwei Filialen in Warnemünde und Kühlungsborn. In Kühlungsborn habe ich meinen Laden nach der ersten Novemberwoche geschlossen, weil da niemand mehr gekommen ist.“ Der Unternehmer versucht im Moment sich im Online-Handel zu positionieren. „Aber auch das ist teuer. Amazon und Zalando nehmen ja fast 20 Prozent Provision – das ist eigentlich mein Gewinn“, klagt Loupas.

Blitzumfrage der IHK in MV Die Industrie- und Handelskammern in Mecklenburg-Vorpommern haben 3981 Unternehmen im Zeitraum von 17. bis 20. November zu ihrer Geschäftslage befragt. 503 haben geantwortet. Dabei beklagen 45 Prozent eine geringere Nachfrage. 16 Prozent der Unternehmen haben ihr Geschäft sogar geschlossen und ein Großteil begründet dies auch mit dem eklatanten Nachfrage-Rückgang. 43 Prozent der Handelsunternehmer beziffert ihren Umsatzrückgang mit 10 bis 50 Prozent. Darüber hinaus geben 50 Prozent aller Unternehmen an dass sie Investitionen verschoben oder ganz gestrichen haben, 30 Prozent haben sich verstärkt um die Digitalisierung ihrer Unternehmen gekümmert und 19 Prozent haben Personal abgebaut. Welche Maßnahmen helfen würden, um die Wirtschaft zu stützen? 60 Prozent fordern bürokratische Entlastung.

Bei den Rostockern ist die Problematik bekannt. „Wir sind in die Stadt gekommen, um den lokalen Handel zu unterstützen“, sagt Doreen Grohs, die ihrem Sohn Janek mit einer Kugelbahn zum Selberbauen eine große Freude gemacht hat. „Mein Mann ist Koch und kann im Moment nicht arbeiten. Wir bekommen die schwere Zeit aktuell also auch familiär zu spüren“, sagt sie.

Janek Grohs ist mit seiner Mama Doreen zum shoppen in die Stadt gefahren. "Wir wollen den lokalen Handel fördern", sagt die 34-Jährige. Quelle: Moritz Naumann

Investitionen gegen den Umsatzrückgang

In dieser Woche warben Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen und Bad Doberans Bürgermeister Jochen Arenz für das Shoppen in den Geschäften der Region. Bundespolitisch sorgte hingegen Karl Lauterbach ( SPD) mit einer Äußerung für Aufsehen, in dem er dafür plädierte, auf das Shopping in den Innenstädten zu verzichten. „Sonst kommen wir nicht hin“, sagte er.

Lesen Sie auch

„Das ist doch Quatsch. Wenn sich alle an die Regeln halten, gibt es keinen Grund, so etwas zu fordern“, sagt Birgit Jeschke vom Juwelier Zeitlos in der Eselföterstraße. Auch sie bemerkt deutlich weniger Frequenz zu den Stoßzeiten in der Stadt. „Es fehlen die Anreize durch Gastronomie und Weihnachtsmarkt. Niemand wird eingeladen“, sagt sie. Wie man hier der Situation begegnet? „Wir investieren mehr in Werbung und Anzeigen“, sagt Jeschke.

Mehr Nachfrage nach Alkohol

Auf dem Neuen Markt verkauft Bernhard Klein an seinem Stand weihnachtliche Gestecke. „Es ist sehr ruhig und ich habe auch erst zwei verkauft.“ Er vermutet, dass viele Leute im Moment zu Hause aktiv werden und sich die Deko selbst basteln. In der Woche steht er mit seinen Produkten in der Südstadt. „Da ist deutlich mehr los.“ Das liege an der Nähe zu den Einwohnern und dem dortigen Supermarkt, der permanent stark frequentiert sei.

Bernhard Klein bietet am Samstag mit seinem Gartenbaubetrieb weihnachtliche Gestecke auf dem Neuen Markt an. Für einen Samstag sei es zu ruhig, sagt er. Quelle: Moritz Naumann

Anders stellt sich die Situation bei „Weine und Mehr“ in der Breiten Straße dar. „Wir haben im Moment mehr Kundschaft und Nachfrage“, sagt Verkäufer Thomas Altschul. Er erklärt sich das mit der geschlossenen Gastronomie. „Die Leute wollen auf Genuss nicht verzichten und nehmen sich Whiskey, Rum und Wein halt mit nach Hause“, sagt er und blickt auf den Aushang im Schaufenster des Geschäftes. Darauf geschrieben steht: „Support your local dealer.“

Von Moritz Naumann