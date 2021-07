Rostock

Während Schüler und Lehrer in den Ferien sind, wird an vielen Rostocker Schulen ordentlich gearbeitet. Auf Schulhöfen, in Klassenräumen und Sporthallen sind die Handwerker im Einsatz. Für fast 1,5 Millionen Euro werden die Schulen der Hansestadt saniert. Ein Überblick.

Gewerkelt wird zurzeit unter anderem in der Regionalen Schule „Otto Lilienthal“ in Toitenwinkel. Mit Kosten um die 100 000 Euro macht dort die Sanierung der alten Lehrküche einen der größeren Posten auf der Liste der Baumaßnahmen an Rostocks Schulen aus.

Mario Reinsberg, Objektleiter für Werterhaltung beim Eigenbetrieb Kommunale Objekt­bewirtschaftung und -entwicklung der Hanse­stadt Rostock (KOE), erklärt: „In dieser Schule werden mehr Klassenräume gebraucht, daher wird die Lernküche im Zuge des Umbaus gleich verkleinert.“ Der hintere Teil wird nun Klassenzimmer.

Ausschreibungen häufig ohne Bewerbung der Handwerksbetriebe

Problematisch seien laut Reinsberg die Auftragsvergaben. Ausschreibungen blieben häufig ohne Bewerbung von Handwerksbetrieben. Für die Elektrik der neuen Küche in der Lilienthal-Schule wurde noch ein Betrieb gefunden. Um das Projekt kümmert sich nun Elektromeister Christian Tamm.

Objektleiter Mario Reinsberg rechnet für diese Schule mit einem rechtzeitigen Umbau der Innenräume, bevor die Schule wieder losgeht. „Das müssen wir hier sogar, weil die Maßnahme an Fördermittel geknüpft ist“, so Reinsberg. Das gelinge aber nicht in allen Einrichtungen, dennoch versuche man, möglichst schnell fertig zu werden.

„In der Lilienthal-Schule werden die Arbeiten bis zum Ferienende erledigt sein. Generell ist es aber schwierig, die Aufträge an Handwerker zu vergeben.“ Mario Reinsberg, Objektleiter für Werterhaltung beim KOE. Quelle: Martin Börner

Neben der Lilienthal-Schule stehen noch 14 weitere Bildungseinrichtungen auf der Liste. In Rostocks Schulen werden in diesen Ferien insgesamt 1,481 Millionen Euro investiert. Mit die größten Posten machen die Schulen aus, in denen der sogenannte Medienentwicklungsplan der Stadt umgesetzt werden soll. Heißt: Die Schulen sollen besser digital vernetzt werden. In vielen Schulen der Hansestadt gibt es längst noch kein flächendeckendes WLAN – dort soll nun nachgebessert werden.

Allerdings erstmal nur in sechs Schulen. Auch digitale Geräte sollen angeschafft werden. „Hier werden an sechs Schulen innerhalb der Sommerferien durch den KOE die passive Infrastruktur und Netzwerktechnik an den Schulen hergerichtet“, heißt es vom KOE. Zuletzt gab es daran viel Kritik, die Stadt habe sich nicht rechtzeitig um die Digitalisierung der Schulen gekümmert.

Sechs Schulen werden digital ausgestattet

Vom Medienentwicklungsplan in diesen Ferien sollen die Grundschule Gehlsdorf, die St.-Georg-Grundschule, die Grundschule Nordwindkinner und das Gymnasium Reutershagen, die Berufsschule im Stephan-Jantzen-Ring und das Freizeitzentrum am Schwanenteich profitieren.

Ganze 190 000 Euro kostet die Sanierung des Sanitärtraktes der Sporthalle in der Tessenowstraße. Dort werden alte Fliesen entfernt und erneuert, die Sanitär- und Heizungsanlagen werden modernisiert. Dafür müsse laut KOE auch der Fußboden erneuert werden.

Neue Fußböden gibt es auch für die Grundschule am Alten Markt, für etwa 43 000 Euro.

Die Pausen an der frischen Luft sollen nach den Ferien in der Jenaplanschule sicherer werden. Dort wird der Schulhof saniert und neu gepflastert. Stolperfallen durch Wurzeln sollen beseitigt werden. Kosten: etwa 35 000 Euro.

Draußen soll es auch auf dem Schulcampus Evershagen schöner werden, dort werden die Außentreppen für 48 000 Euro saniert.

Die Juri-Gagarin-Grundschule in der Südstadt bekommt neue Außenflächen und Fahrradstellplätze. Dort soll es auch neue Sitzmöglichkeiten für die Schüler geben. Der KOE gibt die Kosten mit etwa 25 000 Euro an.

KOE gab 2020 3,2 Millionen Euro für Instandhaltung Rostocker Schulen aus

In der Grundschule am Margaretenplatz werden über die Ferien für rund 150 000 Euro die Zaunanlage sowie Lüftung, Fernwärme und Elektroanlagen erneuert.

Für 30 000 Euro soll in der Sporthalle an der Türmchenschule in Reutershagen die Akustik verbessert werden.

Neue Fenster gibt es für 55 000 Euro für die Paul-Friedrich-Scheel-Schule in der Südstadt.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kleine Reparaturen und Verschönerungsmaßnahmen werden durch die Handwerker des KOE selbst erledigt. Im vergangenen Jahr habe der KOE etwa 3,2 Millionen Euro für Instandhaltung an Rostocks Schulen investiert.

Von Michaela Krohn