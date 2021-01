Rostock

Die Hansestadt Rostock gibt in diesem Jahr für die Sanierung und den Neubau von Spielplätzen die Rekordsumme von fast 900 000 Euro aus. Die OZ stellt die größten Projekte in den einzelnen Stadtteilen vor.

„Das Geld wird entsprechend Spielplatzentwicklungskonzept nach Prioritäten über die Ortsteile fair verteilt. Die Projekte werden mit den Ortsbeiräten eng abgestimmt entwickelt und umgesetzt – aufwendig, aber sehr lohnenswert. Alles in allem eine sehr positive Entwicklung“, freut sich Bausenator Holger Matthäus.

Kassebohm: Spielplatz Heinrich-Vogeler-Weg

Der Spielplatz in Kassebohm soll für 51 000 Euro saniert werden. Quelle: Dietmar Lilienthal

Der Spielplatz mit dem Schiff wurde bereits im Jahr 2001 gebaut und das letzte Mal 2009 saniert. Das Schiff muss nun aufgrund von Fäulnis demontiert werden. Ein Teil wurde bereits abgebaut. Wann genau in diesem Jahr die Sanierung stattfindet, steht noch nicht fest. Eingeplant sind im Haushalt dafür aber bereits 51 000 Euro.

Südstadt: Spielplatz Schwaaner Landstraße

Hier ist die letzte Sanierung schon 21 Jahre her. Nun ist die Kletterkombination so reparaturbedürftig, dass sie komplett abgebaut werden muss. Der Spielplatz ist aus dem Jahr 1990. Es wurden zwar bereits 61 000 Euro für die Sanierung eingeplant. Planungen sowie Zeitraum der Sanierung sind aber noch offen.

Evershagen : Messestraße/ Am Mühlenteich

In Evershagen an der Messestraße/ Am Mühlenteich sollen Freizeitangebote für Jugendliche geschaffen werden. Quelle: Dietmar Lilienthal

Im Süden von Evershagen sollen neue Freizeitangebote für Jugendliche im Alter von 14 bis 19 Jahren entstehen. In einem Workshop konnten die Jugendlichen sich an der Gestaltung beteiligen und ihre Ideen und Wünsche äußern. Diese sind in die Planung mit eingeflossen. Im Bereich Messestraße/ Am Mühlenteich sollen zwei Teilbereiche entstehen. Nördlich davon ein Aufenthaltsbereich mit Aktionsflächen für Sport und Fitness, südlich ebenso Platz für Bewegung. Der Parkcharakter soll erhalten bleiben und mit Pflanzungen weiter gestreckt werden. Für den Neubau sind 200 000 Euro eingeplant. Wann der neue Bereich entstehen soll, steht noch nicht fest.

Stadtmitte: Spielplatz Gerberbruch

Hier muss dringend der Hangbereich zur Rutsche erneuert werden. Bereits in den vergangenen Jahren musste der Aufstieg immer wieder repariert werden. Im vorigen Jahr wurde bereits geplant und im Ortsbeirat Stadtmitte vorgestellt. 65 000 Euro werden hierfür eingeplant. Wann die Sanierung erfolgt, ist noch nicht raus. Der Spielplatz wurde im Jahr 1997 gebaut und im Jahr 2007 das letzte Mal saniert.

Außerdem sollen die Weitsprunganlage und Laufbahn verändert werden. Für die 14- bis 19-Jährigen sind auf der Fläche neue Sport- und Spielgeräte vorgesehen. Die ehemalige Laufbahn bekommt zuvor einen neuen Belag. Die Weitsprunganlage bleibt erhalten, bekommt aber neuen Fallschutzsand. Bereits im Jahr 2017 wurden die Planungen erarbeitet und mit dem Ortsbeirat abgestimmt. 195 000 Euro sind für die Sanierung vorgesehen.

Barnstorfer Wald: 70er Jahre Spielplatz

Der Charakter des „Ostalgie-Spielplatzes“ soll erhalten bleiben. Neue Klettergeräte in ähnlicher Optik sollen die alten ersetzen. Aufgrund des hohen Reparaturaufwands werden diese komplett ausgetauscht. Einige Altgeräte sind noch aus DDR-Zeiten und wurden aufgearbeitet. Wann die Sanierung in diesem Jahr stattfindet, ist noch unklar. Eingeplant hat die Stadt dafür 33 000 Euro.

Biestow: Sildemower Weg

Aufgrund fortschreitender Fäulnis muss das Holzklettergerüst abgebaut und durch ein neues ersetzt werden. Da die Planungen noch offen sind, kann hier noch keine Aussage zu den neuen Spielgeräten getroffen werden. Der Spielplatz wurde 1997 gebaut. 40 000 Euro will die Stadt hier investieren.

Hohe Düne: Spielplatz Hafeneinfahrt

Das Spielschiff muss aufgrund eines zu hohen Reparaturaufwands komplett abgebaut werden. Die anderen Geräte bleiben erhalten. Durch welches Spielgerät das Schiff ersetzt wird, steht noch nicht fest, auch nicht wann dieses Jahr saniert wird. Die letzte Sanierung erfolgte im Jahr 2003, gebaut wurde der Spielplatz 1990. Für die Sanierung sind 44 000 Euro vorgesehen.

Markgrafenheide : Neubau Spielplatz am Heidehaus

Hier sollen zwei Spielflächen für unterschiedliche Altersgruppen entstehen. Geplant sind hier unter anderem eine große Kletterkombination, Drehelemente und Ballspielangebote (OZ berichtete). Die Ideen der Kinder und Jugendlichen wurden bei der Planung miteinbezogen. Für den Neubau sind 140 000 Euro eingeplant.

Nach Angaben des Bausenators Holger Matthäus kann mit dem Bau oder der Sanierung der Spielplätze im dritten Quartal und mit der Fertigstellung im vierten Quartal gerechnet werden.

Von Stefanie Adomeit