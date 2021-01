Rostock

Die Zahlen klingen gewaltig: Rostocks kommunaler Eigenbetrieb für Objektbewirtschaftung (KOE) will in diesem Jahr 84 Millionen Euro investieren – unter anderem in Großprojekte wie das neue Theater sowie den Rathaus-Anbau und die neue Feuerwache.

Aber auch für Rostocks jüngste Bürger greift der Immobilienbetrieb tief in die Tasche: Im Wirtschaftsplan für das gerade begonnene Jahr stehen 12,8 Millionen für die Sanierung und den Neubau von Kindertagesstätten und Hortgebäuden sowie rund 35 Millionen für Schulen und Sporthallen. „Auch wenn wir als Stadt nur für die Gebäude zuständig sind: Wir wissen, dass sich im Bereich der Schulen in Rostock erheblich etwas entwickeln muss – sowohl, was die baulichen Zustände als auch, was die Kapazität betrifft “, sagt Rostocks Schulsenator Steffen Bockhahn (Linke). Dabei hätte er auch die volle Rückendeckung des Oberbürgermeisters.

Anzeige

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Rostocks Grünen-Chef Uwe Flachsmeyer reicht es aber nicht aus, dass die Bauvorhaben im Plan stehen. „Wir reden beispielsweise bereits seit 2016 über die Sanierung des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums. Doch passiert ist bisher nichts. In Sachen Schulsanierung und -neubauten geht es mir in Rostock alles zu langsam“, kritisiert Flachsmeyer, der auch Vorsitzender des KOE-Ausschusses ist.

Investitionen in die Berufsschulen

Auf der Sitzung des Gremiums am Dienstag wurden der Wirtschaftsplan des Betriebes und damit zahlreiche Maßnahmen beschlossen. Das endgültige Votum hat kommende Woche dann die Bürgerschaft. Größtes und teuerstes Vorhaben im Bereich Schule ist der 26 Millionen Euro teure neue Campus für die Berufsschule Alexander Schmorell, der in der Schleswiger Straße entsteht. Das Land fördert das Vorhaben zu 90 Prozent, dennoch ist auch die Stadt mit einigen Millionen Euro an dem Bau beteiligt, der in diesem Jahr beginnen soll.

So soll der Neubau der Schmorell-Schule aussehen. Quelle: Arge Buchholz + Schlettwein und Kruse & Fliege

Begonnen werden soll noch in diesem Jahr auch mit der Innensanierung der Berufsschule für Dienstleistungen und Gewerbe in der Hinrichsdorfer Straße. Von den rund fünf Millionen Gesamtkosten werden 90 Prozent durch das Wirtschaftsministerium gefördert. Nachdem die Außensanierung bereits erfolgt ist, soll nun auch das Innere des Praxisgebäudes neuesten Standards angepasst und damit in den kommenden zwei Jahren eine Gesamtfertigstellung erreicht werden.

Lesen Sie mehr: Trotz Lockdowns: Eltern schicken wieder mehr Kinder in Schulen und Kitas in MV

Die Berufliche Schule Wirtschaft im Stephan-Jantzen-Ring in Schmarl soll zudem ein neues Foyer erhalten. Start ist noch in diesem Jahr. Nach rund zwölf Monaten Bauzeit soll der Neubau, der ein begrüntes Dach bekommt, als Aula beziehungsweise Essenraum genutzt werden.

Reutershagen erhält neuen Campus

Ein Mammutprojekt ist auch in der Bonhoefferstraße geplant, wo für rund 23 Millionen Euro neben einer neuen Schule auch neue Sportanlagen entstehen. Der Campus soll nach Fertigstellung dazu dienen, die steigende Nachfrage nach Schulplätzen im Stadtteil Reutershagen besser zu verteilen.

Lesen Sie mehr: Maskenpflicht für Grundschüler in MV: Müssen Eltern sich Sorgen machen?

Dass mit der Realisierung erst 2022 begonnen werden soll und diese dann drei Jahre dauert, will Uwe Flachsmeyer nicht einfach hinnehmen. „Warum ist der Start nicht eher hinzubekommen? Und kann die notwendige Innensanierung der Heinrich-Schütz-Schule so lange warten?“, fragt sich der Grünen-Chef. Geplant sei nämlich, dass nach der Fertigstellung des Neubaus in der Bonhoefferstraße dort erst einmal die Heinrich-Schütz-Grundschüler einziehen.

Deren eigenes Schulgebäude sollte bereits 2017 saniert werden. Die Maßnahme wurde damals aber von der Stadt kurzfristig verschoben und bis heute nicht realisiert. Schon vor Jahren erklärte der Schulleiter, dass es seit der Wende keine Grundsanierung mehr gegeben hätte und diese dringend nötig sei.

Nun soll sich das Vorhaben an den Neubau in der Bonhoefferstraße anschließen. Können die Schütz-Schüler dann zurück, geht der Bonhoeffer-Campus seiner eigentlichen Bestimmung zu. „Dort zieht dann die Türmchen-Grundschule ein, so dass in der Plus-Energie-Schule in der Matthias-Thesen-Straße Platz für das Gymnasium ist, das schon jetzt mehr Bedarf als Kapazitäten hat“, blickt Bockhahn voraus. Zuerst muss aber der noch vorhandene Altbau in der Bonhoeffer-Straße abgerissen werden. Die Vergabe der Abbrucharbeiten war am Mittwoch Thema im nichtöffentlichen Teil der KOE-Ausschusssitzung.

Neue Hortgebäude in Toitenwinkel und Schmarl

Auch für die Hortkinder stehen in diesem Jahr Erweiterungsbauten im Plan: In der Pablo-Picasso-Straße soll beispielsweise noch in diesem Jahr der Spatenstich für einen 5,5 Millionen Euro teuren Neubau erfolgen. Im Stadtteil Schmarl steht für dieses Jahr ebenfalls ein Hortneubau an. Für kommendes Jahr sind Gelder für die Horte in Groß Klein sowie Reutershagen im Wirtschaftsplan verankert.

Für die allerkleinsten Hansestädter stehen ebenfalls zahlreiche Baumaßnahmen im Plan des KOE. So wird in Biestow die Kita Weidengrund für 111 Kinder neu gebaut – die Fertigstellung soll in diesem Jahr erfolgen. Baustart ist 2021 dagegen für eine neue integrative Kita in der Schweriner Straße.

Von Claudia Labude-Gericke