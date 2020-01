Rostock investiert acht Millionen Euro in neue Klinik für Innere Medizin

Rostock hat aktuell 208 535 Einwohner (Stand 30.9. 2019).

Das Durchschnittsalter der Hansestädter ist seit 1990 von 35,5 Jahren auf 45,1 Jahre (in 2018) gestiegen. Der Anteil der Betagten (75 Jahre und älter) an der Rostocker Gesamtbevölkerung erhöhte sich von 4,1 (in 1992) auf 13,9 Prozent (in 2018) – also von 9794 auf 29 039 Menschen.

Laut Prognose steigt die Lebenserwartung der Rostocker*innen bis 2035 um weitere zwei Jahre, auf dann 83 Jahre (Männer 80,7 / Frauen 85,7). Dabei nimmt die Zahl der über 80-Jährigen um 20 bis 25 Prozent zu.

Die aktuelle regionalisierte Landesprognose geht von einem Zuwachs bei den über 67-Jährigen in Rostock von 44 200 (in 2018) auf 51 500 (in 2035) aus.