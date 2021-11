Rostock

Meterhohe Brombeerhecken überwuchern die kleine Böschung hinter dem Basketballplatz im Lindenpark in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV). Noch verdecken sie mit anderen Büschen und jungen Ulmen den Blick auf die Schienen, auf denen die S-Bahn vom Hauptbahnhof nach Warnemünde fährt. Doch das soll sich ändern. Die einstige von Linden gesäumte Allee soll wiederhergestellt werden, dafür muss der kleine Wall weichen.

„Schon am Freitag, spätestens aber in der kommenden Woche sollen die Arbeiten beginnen“, sagte Franka Rose vom Amt für Stadtgrün am Donnerstag vor Ort. Als Erstes würden einige Bäume weggenommen – 15 Stück, die meisten davon wild gewachsene Ulmen, fünf von ihnen seien nicht erhaltungswürdig. Ganz anders dagegen das, was Planer und Denkmalpfleger erwarten unter der kleinen Böschung zu finden. Darunter liegen Artefakte – alte Grabsteine – versteckt, so Landschaftsarchitekt Hannes Rother.

Alter Friedhof wurde dem Erdboden gleichgemacht

Er ist Mitglied im Verschönerungsverein zu Rostock, der sich den Schutz und Erhalt des Naturdenkmals Lindenpark auf die Fahnen geschrieben hat. Rother kennt die Anlage wie seine Westentasche. Früher, ab 1831 war sie die erste kommunale Begräbnisanlage außerhalb der Stadt, so der Landschaftsarchitekt. Bestattungen wurden dort allerdings seit den 1950er Jahren nicht mehr vorgenommen. Ende der 70er wurde der alte Friedhof am südwestlichen Ende dann zu einem Park umgewandelt.

Neben Resten von alten Mauern sollen unter der Erde noch Grabsteine lauern, vermuten Stadtkonservatoren und Mitarbeiter des Amts für Friedhofswesen. Quelle: Katrin Zimmer

Dabei wurden Natur- und Grabsteine teilweise gehoben und anderweitig aufgestellt. Ein großer Teil aber wurde einfach vor den Schienen abgeladen, ein Wall entstand. Der passt aus heutiger Sicht aber so gar nicht in die bereits 2010 erarbeitete denkmalpflegerische Zielstellung. Sie wurde vom Landesamt für Kultur und Denkmalpflege MV als „verbindlicher Handlungsrahmen für den Erhalt und die fortlaufende Weiterentwicklung des Lindenparks“ festgelegt, heißt es vonseiten der Stadt.

Der Wall kommt also weg, alte Grabsteine ans Tageslicht, so die Hoffnung der Zuständigen. Etwa drei Wochen werde es dauern, Brombeerhecken und Bäume zu beseitigen, so Grünamtsmitarbeiterin Rose. Im Vorfeld wurde bereits ein Igelschutzzaun errichtet, der sicherstellen soll, dass keines der sensiblen Tiere mehr auf dem Wall haust. Durch Klappen im Gitter konnten die kleinen Säuger in den vergangenen Wochen nur noch aus dem Gebüsch herauskriechen, nicht aber wieder hinein.

Zum Schutz der Igel wurde ein kleiner Zaun aufgestellt. So sollen diese dem Areal fernbleiben, das in Kürze beräumt wird. Quelle: Katrin Zimmer

Ende des Jahres ist dann erst einmal Ruhe am südwestlichen Ende des Lindenparks. In die Erde werden die Baufirmen voraussichtlich erst im Februar gehen, so Rose. Dann werden die abgetragenen Schuttmassen durchgesiebt und zutage gefördert, was darunter liegt. Das, so Landschaftsarchitekt Rother, soll dann auch ausgestellt werden.

Dass die Böschung am Wall an den Eisenbahnschienen dem Erdboden gleichgemacht wird, könnte künftig auch der Rostocker Polizei die Arbeit erleichtern. Der hintere, versteckte Teil des Lindenparks gilt laut Wenke Kluth vom Amt für Stadtgrün als Schwerpunkt für kriminelle Aktivitäten. Häufig würden – nicht nur Jugendliche – dort Drogen konsumieren oder mit ihnen handeln.

Wallanlagen werden im Juni 2022 fertig

Auch an anderer Stelle investiert die Stadt in ihre Parkanlagen. Für rund 3 Millionen Euro, davon 90 Prozent Städtebaufördermittel, erneuert die Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau (RGS) die Wallanlagen unterhalb des Kröpeliner Tors. Derzeit werden auf der Westseite die Vorbereitungen für die künftige Bepflanzung getroffen und Geländer an den neuen Wegen angebracht. Fertig sein sollen die neuen Wallanlagen im Juni 2022. Aktuell sei nicht mit Verzögerungen zu rechnen, hieß es am Donnerstag vonseiten der RGS.

Bereits Ende Oktober wurde in Lütten Klein ein zweigeteilter Bürgerpark fertiggestellt, mit einem Teil für jüngere Nutzer in der Stockholmer Straße und einem für ältere in der Turkuer Straße. In Sanierung und Umbau investierte die Stadt rund 600 000 Euro aus eigener Tasche. Ein ähnliches Projekt entsteht derzeit in Toitenwinkel. Dort soll der neue Bürgerpark Anfang 2022 fertig werden.

Bis der Lindenpark wieder so aussieht, wie es sich Landschaftsplaner und Historiker vorstellen – wie früher mit all seinen Alleen –, wird es allerdings noch etwas dauern. Wo in der kommenden Woche die wilden Ulmen fallen, werden laut Rother später 23 neue Winterlinden gepflanzt, die die Allee komplettieren sollen, die aktuell am Basketballplatz endet.

Der wird perspektivisch auch saniert und gedreht, damit er sich besser in die Alleen einfügt. Dann sollen auch Nutzer einbezogen werden, so die Mitarbeiter des Grünamts. Vor 2023 werde da aber noch nichts passieren. Der Ortsbeirat der KTV zeigte sich mit den Plänen zufrieden.

