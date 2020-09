Rostock

Die Hansestadt Rostock hat der Landesregierung angeboten, bis zu 50 Geflüchtete aus dem Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos aufzunehmen. Die Regierung soll sich gegenüber dem Bund dafür einsetzen, Geflüchteten die Einreise nach Deutschland zu ermöglichen, teilt die Hansestadt mit.

„Wir dürfen nicht tatenlos zusehen, wenn in Europa Menschen um ihr Überleben kämpfen und unter menschenunwürdigen Zuständen hausen müssen“, sagt Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen. „Auch wenn die Suche nach einer gesamteuropäischen Lösung bisher nicht erfolgreich war, so geht es doch um die Grundwerte der Europäischen Union und unserer humanistisch geprägten Gesellschaft.“

Steffen Bockhahn, Sozialsenator und 2. Stellvertreter des Oberbürgermeisters, unterstreicht: „Die katastrophale Lage im Flüchtlingslager Moria bewegt uns alle und macht deutlich, dass wir gemeinsame Anstrengungen unternehmen müssen, um diese humanitäre Katastrophe zu beenden. Wir in Rostock sind bereit, dazu unseren Beitrag zu leisten!“

Städte Sicherer Häfen wollen endlich Taten sehen

Das Bündnis „Städte Sicherer Häfen“, dem Rostock seit 2018 angehört, hatte sich bereits am Mittwoch zu Wort gemeldet und die Bereitschaft bekräftigt, geflüchtete Menschen zusätzlich aufzunehmen und ihnen eine sichere Perspektive zu bieten. „Wann, wenn nicht jetzt ist dieses Vorgehen in aller Dringlichkeit geboten?! Die verantwortlichen Entscheidungsträger müssen jetzt auf die Städte Sicherer Häfen zugehen und schnellstmöglich die Aufnahme der vom Brand getroffenen Geflüchteten organisieren“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Städte. Es sei zu spät für Erklärungen: „Wir brauchen Taten!“, fordern die mittlerweile 174 Mitgliedsstädte.

Post der Jungen Union führt zum Shitstorm

Dennoch scheint das Hilfsangebot nicht unumstritten. Auf ihrer Facebook-Seite hat die Junge Union Rostock, die Jugendvereinigung der CDU, mit einem Posting für massive Kritik gesorgt. „Wer Brände legt und Löschmannschaften angreift, sollte nicht mit Asyl belohnt werden – nicht in Rostock und nicht anderswo in Deutschland!“ hieß es in dem Facebook-Text, der zu mehreren hundert Kommentaren führte. Weil die Kritik an der JU ausuferte und deren Mitglieder bedroht wurden, wurde im Verlauf des Freitags nicht nur der Post gelöscht, sondern die ganze Seite aus dem Netz genommen.

Öffentlich Stellung nehmen wollte niemand aus der Jugendorganisation. CDU-Vorsitzender Daniel Peters reagierte aber auf eine OZ-Anfrage. „In Moria erleben wir ein humanitäres Desaster, das schon vor diesem verhängnisvollen Brand bestand. Der Einsatz für Maßnahmen einer Soforthilfe, die die menschliche Tragödie vor Ort lindern, ist unbestritten“, so Peters. Über die Ursachen und die Verantwortlichen des Großbrandes müsse aber diskutiert werden dürfen, sagt der Fraktionsvorsitzende. „Allerdings ohne die Sprache und den Stil von politischen Vereinfachern zu übernehmen. Das wird der aktuellen Situation nicht gerecht“, übt er Kritik am Posting der JU. Wie Peters erklärt, soll der Vorfall deshalb noch intern aufgearbeitet werden.

