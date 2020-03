„Rostock kreativ“ 2020: Das sind die 50 farbenfrohsten Werke

Rostock

Ob Tier oder Landschaft, Fotografie oder Malerei: Was Rostocks Hobbykünstler anlässlich der Veranstaltungsreihe „ Rostock kreativ“ in die Kunsthalle gebracht haben, kann sich sehen lassen. 566 Werke sind in diesem Jahr zusammengekommen.

Noch bis zum 15. März sind die Bilder und Skulpturen in der Kunsthalle zu sehen. Die Besucher können bis dahin das schönste Kunstwerk wählen. Jeder Gast bekommt einen Stimmzettel. Dabei wird unterschieden zwischen Malerei und Grafik, Objekte und Installationen und Fotografie. Das Ergebnis wird am letzten Tag der Ausstellung – am 15. März – bekanntgegeben.

Die OZ hat schon einmal die farbenfrohsten Werke herausgesucht.

