Rostock kreativ: Künstler reichen ihre Werke ein 

Reutershagen

Das eigene Kunstwerk einmal in einer Kunsthalle vor tausenden Besuchern ausstellen – wovon viele Hobbykünstler träumen, machen die Kunsthalle und die OSTSEE-ZEITUNG auch in diesem Jahr wieder wahr. Die Freizeitkunstausstellung „ Rostock kreativ“ geht vom 5. bis zum 15. März in die elfte Runde. Mitwirken kann jeder, der eine Malerei, Zeichnung, Plastik oder Kunstfotografie angefertigt hat.

Am Dienstag hat die Annahme der Werke begonnen: Zu den 171 Hobbykünstlern, die zum Auftakt in die Kunsthalle strömen, gehört Gabriele Zyrus (73) aus Groß Klein. „Ich bin schon seit vielen Jahren in einer Malgruppe in unserem Stadtteil- und Begegnungszentrum Börgerhus“, erzählt die Rentnerin. Sie male alles Mögliche: von Acryl über Aquarell und Pastellkreide bis hin zu Federzeichnungen. Zu ihren beliebtesten Motiven zählen der Strand und das Wasser.

Streik dämpft Andrang

Macht seit vielen Jahren bei "Rostock kreativ" mit: Gabriele Zyrus (73) aus Groß Klein. Sie hat die Petrikirche gemalt. Quelle: André Horn

Für „ Rostock kreativ“ hat sich Zyrus in diesem Jahr ein besonderes Thema ausgesucht – die Petrikirche. „Ich habe die Kirche im vergangenen Jahr fotografiert und mir gefiel das Bild so sehr, dass ich es nachgezeichnet habe“, sagt Zyrus. Sie mag die Atmosphäre bei der Hobbyschau. „Es ist toll, dass ich mich hier beteiligen kann und den Vergleich mit anderen habe.“

Rund 15 ehrenamtliche Helfer vom Verein „Freunde der Kunsthalle Rostock“ sind im Einsatz, um die Annahme der Werke sicherzustellen. Marion Lukoski nimmt die Namen und Daten der Freizeitkünstler auf. „Es ist immer wieder schön, vor allem die Vielfalt der Bilder beeindrucken mich“, sagt Lukoski. In diesem Jahr sei der Andrang am ersten Tag der Annahme jedoch nicht ganz so groß wie in den Vorjahren. „Der Streik im öffentlichen Nahverkehr macht sich schon bemerkbar. Sonst ist hier sehr viel mehr los gewesen“, sagt auch Elke Baaske vom Vereinsvorstand.

Ausfall war im Gespräch

Die Skulptur "Er, Sie, Es II" stammt von Werner Kipp aus Altefähr (Landkreis Vorpommern-Rügen). Quelle: André Horn

Ursprünglich sollte die Hobbyschau in diesem Jahr sogar ausfallen – wegen der Sanierung der Kunsthalle. „Da waren wir alle ganz schön traurig, als wir das gehört haben“, sagt Baaske. Doch die Arbeiten sind aufgeschoben worden und sollen nun erst Mitte September beginnen. „Dadurch haben wir Platz und freuen uns sehr. Alle Helfer haben sofort gesagt, dass sie wieder mitmachen.“

Auch die Künstler hätte ein Ausfall geschmerzt. Viele sind seit Jahren Stammgäste. Irene Ziegler aus Dierhagen ( Landkreis Vorpommern-Rügen) ist nach einer zweijährigen Pause wieder dabei. „Ich mal seit zehn Jahren und bin süchtig“, sagt die Frau und lacht. Mehr als 600 Bilder seien inzwischen entstanden. „Das Malen macht mich glücklich. Es bereitet mir einfach Freude, immer wieder verschiedene Stilrichtungen auszuprobieren“, so die 71-Jährige.

Eröffnung am 5. März

Den "Waldfisch" hat Hagen Effenberg aus Rostock kreiert. Quelle: André Horn

Ziegler empfindet die Hobbyschau als sehr inspirierend. „Es ist schön, dass viele Laienkünstler hier die Chance bekommen, ihre Werke zu zeigen und die Werke von anderen zu sehen.“ Im Laufe der Jahre sei die Qualität immer besser geworden. „Wichtig ist mir auch der Austausch. Man trifft sich untereinander immer wieder“, sagt Ziegler.

Die Ausstellung wird am Donnerstag, 5. März, um 16 Uhr im Plastiksaal der Kunsthalle Rostock eröffnet. Die Preisverleihung ist am Sonntag, 15. März, um 16 Uhr geplant. Anlässlich des Jubiläums „30 Jahre Mecklenburg-Vorpommern“ gibt es einen Sonderpreis zum Thema „MV – Meine Heimat“.

Diese Werke können eingereicht werden Hobbykünstler können ihre Werke noch bis zum 1. März täglich zwischen 11 und 18 Uhr in der Rostocker Kunsthalle abgeben. Das sind die Regeln: • pro Künstler ist nur ein Bild erlaubt (keine Triptychons oder mehrteilige Arbeiten) • Teilnahme erst ab 18 Jahren • originale Werke in den Genres Malerei, Zeichnung und Plastik sowie 100 Kunstfotografien werden angenommen • Bilder bis zur Größe von 50 mal 70 Zentimeter • bis zu 50 Werke dürfen einen maximale Kantenlänge bis einen Meter messen • Plastiken sollten ein Gewicht von 50 Kilogramm nicht überschreiten • Bilder und Fotos müssen gerahmt sein und eine Aufhängung ermöglichen • die Kunstwerke sollten keinen gewerblichen Nutzen haben • eine Versicherung ist nicht möglich Weitere Informationen: www.kunsthallerostock.de

Lesen Sie auch

Über den Autor

Von André Horn