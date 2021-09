Rostock

Am Dienstag befasst sich die Landespolitik erneut mit der Krise in der größten Klinik des Landes – und dieses Mal wollen sich die Abgeordneten nicht mit den Aussagen von Bildungsministerin Bettina Martin und Aufsichtsratschef Mathias Brodkorb (beide SPD) zufrieden geben. Linke, AfD und auch der Noch-Koalitionspartner CDU haben unter anderem den freigestellten Vorstandschef der Rostocker Uni-Klinik, Christian Schmidt, sowie jene 41 Ärzte vorgeladen, die mit einem Brandbrief zur desolaten Lage die aktuellen Debatten ausgelöst haben.

Die Abgeordneten wollen Antworten – auch auf die Frage, warum es nach zehn Jahren Planungen noch immer keine neue Kinderklinik in der Hansestadt gibt. Denn jetzt kommt raus: „Ohne den Widerstand in der Uni-Klinik könnte das Eltern-Kind-Zentrum bereits im Bau sein.“ So jedenfalls stellen es hochrangige Quellen auf Seiten der Hansestadt Rostock dar, dem zweiten Partner bei dem medizinischen Großprojekt.

Ein Zentrum für die Kinder

Dass die Versorgung der kleinsten Patienten in der Region dringend verbessert werden muss, ist seit Jahren klar. Denn die Lage in Rostock ist kompliziert: Die Geburtshilfe, die Geburtenstation und auch die Neonatologie – also die Spezialklinik für Neugeborene – haben ihren Sitz im Südstadt-Krankenhaus. Alle anderen Kinderdisziplinen – die Chirurgie etwa oder auch die Intensivstation – sind an der Uni.

Bereits 2007 begann das stadteigene Klinikum Südstadt deshalb, an Plänen für eine neue, gemeinsame Kinderklinik mit allen Disziplinen und Spezialgebieten der Kinderheilkunde zu arbeiten. Nur wenige Monate später wurde die Uni-Klinik mit ins Boot geholt. Südstadt-Chef Steffen Vollrath und Uni-Vorstandschef Christian Schmidt gelten als die treibenden Kräfte.

Standort Südstadt, aber zwei Träger

2018 legten Südstadt-Klinik und Uni-Medizin dem Land ein abgestimmtes Konzept vor: Dort, wo heute noch der Hangar des Rettungshubschraubers am Südstadt-Krankenhaus steht, sollte der Neubau entstehen. Für 56 Millionen Euro. Die Geburtshilfe, die Kreißsäle und Teile der Gynäkologie sollten aus dem Haupthaus der Südstadt-Klinik dort ein- und alle anderen Kinderdisziplinen der Uni aus dem Altbau an der Ernst-Heydemann-Straße in den Neubau umziehen.

„Ein Hand-in-Hand-Arbeiten von Pädiatrie, Kinderchirurgie, Neonatologie, Geburtshilfe an einem Standort mit Verknüpfung der Fort- und Weiterbildung in attraktiven, modernen und funktional gestalteten ausgestatteten Räumlichkeiten sind wichtig für Patienten und Eltern – und ebenso auch für die Gewinnung und das Halten von Fachkräften“, heißt es in einem gemeinsamen Strategiepapier, das der OZ vorliegt. Zu wenige Spezialisten, zu wenige Fachärzte – all diese Sorgen gäbe es wohl nicht mit dem Eltern-Kind-Zentrum. Genau so soll es zumindest auch das CDU-geführte Gesundheitsministerium gesehen haben, dass bereits 30 Millionen Euro für den Bau in Aussicht stellte.

Veto der Professoren

Offiziell – also mit Namen – wollen sich die Verantwortlichen auf Seiten der Hansestadt derzeit nicht äußern. Die Probleme an der Uni seien ein Thema des Landes, nicht der Stadtpolitik. Aber in einer Situationsanalyse der Rostocker zur neuen Kinderklinik heißt es: „2019 wurde das Projekt gestoppt, weil sich der Fakultätsrat der Uni-Medizin dagegen ausgesprochen hat“.

Der Fakultätsrat ist die Vertretung für Forschung und Lehre. Dem Gremium gehören 13 Professoren an, darunter nur eine einzige Frau – aber gleich zwei Vorstandsmitglieder. Der Vorsitzende, Corona-Experte Emil Reisinger, will die Kinderklinik lieber am Campus Schillingallee bauen, fürchtet anderenfalls Nachteile für die Uni. Getan hat sich seitdem rein gar nichts.

Aus dem Aufsichtsrates der Uni-Medizin heißt es, ohne Zustimmung des Fakultätsrates gehe es nun mal nicht. Weder Vorstand, Aufsichtsrat noch Landesregierung dürften sich über das Votum hinwegsetzen. Begründung: Der Bau einer neuen Kinderklinik greife auch in Forschung und Lehre der Uni ein. Und die sei nun mal frei und vom Grundgesetz ganz besonders geschützt. Aufsichtsratschef Brodkorb soll einen Prozess vor dem Landesverfassungsgericht fürchten. Und: Brodkorb sehe im städtischen Krankenhaus einen wirtschaftlichen Konkurrenten für die Uni. Den wolle man nicht noch stärken.

„Die Bagger könnten längst rollen“

Fertige Pläne für einen Neubau, Geld vom Land in Aussicht: Auf Rostocker Seite hat man wenig Verständnis für den Stillstand in der Uni und bei der Landesregierung. Bei der Kinderklinik gehe es um die Gesundheit, um Leib und Leben der Allerjüngsten. In den Debatten innerhalb der Uni-Medizin würde es aber allein um mögliche wirtschaftliche Nachteile, um juristische Sorgen und auch um „Machtfragen“ gehen.

Das Einzige, was Südstadt-Klinikdirektor Steffen Vollrath, dann doch öffentlich sagt: „Wir haben immer zu dem Projekt Eltern-Kind-Zentrum gestanden. Und wir tun es noch heute. Aber ohne die Uni sind uns die Hände gebunden.“ In dem vertraulichen Papier der Hansestadt klingt das noch deutlicher: „Der Bau der neuen Kinderklinik könnte längst begonnen haben.“

Von Andreas Meyer