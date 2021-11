Rostock

Verwirrung kam am Dienstagmorgen kurz beim Blick auf Rostocks Corona-Ampel auf. Die Hansestadt war auf dem Portal mv-corona.de orange eingefärbt. Dies hätte eine Verschärfung der Corona-Regeln bedeutet.

Kurze Zeit später war Rostock jedoch wieder gelb. Und nach Einschätzung des Rostocker Rathauses werde dies auch vorerst so bleiben – auch wenn die 7-Tage-Inzidenz der Stadt landesweit die höchste ist. Warum ist das so?

„Entscheidend ist, dass wir beim Leitkriterium weiterhin grün sind“, erklärt Stadtsprecher Ulrich Kunze. Die aktuelle Corona-Ampel von MV gilt seit September. Sie ist abgestuft von grün über gelb und orange bis rot. Welche Stufe ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt erreicht, hängt dabei von drei Faktoren ab.

Rostock bleibt grün bei 7-Tage-Hospitalisierung

Der wichtigste Faktor, also das Leitkriterium, ist die 7-Tage-Hospitalisierung. Hier wird erfasst, wie viele Menschen mit einer Corona-Infektion pro 100 000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage in eine Klinik eingeliefert wurden. Der beträgt aktuell 3,3 und bleibt bis zu einem Wert von 8 grün.

Dazu kommen zwei weitere Faktoren zur Gewichtung. Das ist die ITS-Auslastung, also der Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Betten an allen auf Intensivstationen in MV zur Verfügung stehenden Betten für Erwachsene. Der ist in Rostock mit 7,5 Prozent gelb und wird bei 9 Prozent orange. Der zweite Faktor ist die schon lange bekannte 7-Tage-Inzidenz für Neuinfektionen. Die ist mit einem Wert von 205,2 rot und würde unter 200 auf orange fallen.

Verschärfungen der Corona-Regeln wenn Ampel orange zeigt

Solange die Situation an den Kliniken also weiterhin entspannt bleibt, wird die Ampel in Rostock weiterhin gelb bleiben. Das heißt, dass sich die meisten Testpflichten im Innenbereich auf Ungeimpfte älter als 7 Jahre beschränken. Ausnahme gelten allerdings in Clubs, Diskotheken und bei Tanzveranstaltungen sowie in Krankenhäusern und Pflegeheimen.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sollte die Auslastung der Klinikbetten steigen und die Ampel auf orange springen, greifen strengere Maßnahmen. So müsste vor der Erteilung einer Genehmigung von Großveranstaltungen mit mehr als 2500 Teilnehmern innen und 5000 im Außenbereich das Gesundheitsministerium zustimmen. Den Menschen wird ab Stufe orange außerdem empfohlen, sich vor privaten Zusammenkünften zu testen und in Innenräumen generell eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und auch im Freien überall dort, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann.

Stadtsprecher Kunze erinnert: „Jede Rostockerin, jeder Rostocker ist für sich und seine Gesundheit verantwortlich. Alle zusammen sind aufgerufen, sich an die Regeln zu halten, damit sich die Situation in der Stadt nicht verschärft.“

Von Juliane Schultz