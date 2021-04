Wer in Rostock einen Personalausweis oder Reisepass beantragt, kann sich auf Wunsch sein fertiges Dokument per Fahrradkurier nach Hause liefern lassen. Damit will die Stadt unnötige Kontakte und Wartezeiten beim Ortsamt vermeiden. Alle Informationen rund um den Service haben wir Ihnen hier zusammengestellt.