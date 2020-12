Rostock

Eine lustige Bildmontage geht derzeit durch die sozialen Medien: Zu sehen ist eine Corona-Karte von ganz Deutschland. Alles ist tiefrot oder zumindest orange eingefärbt, entsprechend der Corona-Zahlen. Lediglich Rostock ist ein kleiner gelber Tupfer, weil in der Hansestadt derzeit deutschlandweit mit die wenigsten Menschen positiv getestet sind.

Auf dem Bild steht in Anlehnung an die erste Seite der „Asterix“-Comics: „Ein Virus hat ganz Deutschland besetzt! Nur ein kleines Dorf an der Warnow leistet noch Widerstand.“ Aber Spaß beiseite: Warum ist Rostock bis jetzt weitgehend verschont geblieben? Die OZ klärt auf.

Anzeige

Professor Marek Lommatzsch, Pneumologe an der Uni-Klinik Rostock, befasst sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus. „Es gibt verschiedene Thesen, warum die Inzidenz bei uns so niedrig ist.“ Er nennt vor allem vier:

Prof. Marek Lommatzsch Quelle: Axel Büssem

1. Das Küstenklima

Rostock ist als Stadt am Meer besonders den Einflüssen von Wind und Wetter ausgesetzt. „Der Wind verteilt die Viren besser, man könnte auch sagen, er bläst sie weg“, so Lommatzsch. Für diese These spreche, dass auch andere Regionen an der deutschen Küste relativ niedrige Corona-Werte aufweisen. Und zum Glück ist man im Norden so abgehärtet, dass man bei einem lauen Lüftchen auch nicht gleich reingeht.

Lesen Sie auch: Schwesigs Plan: Nur ein Besucher pro Haushalt, kein Feuerwerk zu Silvester

2. Der Norddeutsche an sich

Man sagt ja oft, dass der Norddeutsche nicht so gesellig wie der Süddeutsche ist. „Man geht nicht aus, sondern sitzt abends mit seiner Frau in seiner Fischerkate“, beschreibt Lommatzsch ein Klischee. „Es gibt den Witz: Warum sind die Norddeutschen für ein rasches Ende der 1,5-Meter-Abstandsregel? Sie wollen endlich wieder zurück zu fünf Metern Abstand“, setzt Lommatzsch noch einen drauf. Aber möglicherweise liegt da ja ein Körnchen Wahrheit drin: Wer auf Abstand geht, wird auch nicht so leicht angesteckt.

3. Reiseland MV

MV ist so schön, dass die Menschen hier im Vergleich zu anderen Bundesländern nicht so oft in Urlaub fahren. Zumindest nicht zum Skifahren in die Alpen, wo bekanntlich die erste Corona-Welle ihren Ursprung hatte. „Dadurch haben wir weniger Virus-Eintrag durch Urlaubsrückkehrer“, erklärt Lommatzsch. Als dann wiederum im Sommer Millionen Urlauber zu uns kamen, war die Pandemie gerade an ihrem Tiefpunkt angekommen, so dass Corona kaum eingeschleppt wurde. „Wenn die Inzidenz in Deutschland damals so hoch gewesen wäre wie heute, sähe es bei uns ganz anders aus“, so der Experte.

4. Weit weg vom Virus

Während die ersten drei Erklärungen für ganz MV gelten, hat Rostock noch eine Besonderheit: „Wenn man sich die Karte anschaut, stellt man fest, dass Rostock in MV so ziemlich am weitesten von den Landesgrenzen entfernt liegt“, sagt Lommatzsch.

Damit muss der Virus aus anderen Bundesländern oder aus Polen bis zu uns eine weitere Strecke zurücklegen und braucht dafür einfach länger. „Daher ist das jetzt auch nur eine Momentaufnahme. In vier Wochen kann das ganz anders aussehen“, warnt er.

Lesen Sie auch: Corona in MV: So hoch ist die Inzidenz aktuell in den Städten und Landkreisen

Coldspot bleiben

Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen setzt jedoch weiterhin auf niedrige Zahlen: „Coldspot bleiben! Das ist die gemeinsame Aufgabe für die kommenden Wochen. Wenn wir im März noch so liegen, dann können wir feiern und sagen: Das war gut!“ Aber auch Madsen weiß: „Doch noch gilt, dass morgen schon alles anders sein kann.“

Für Madsen ist ein Grund für die guten Werte in Rostock, dass die Hansestadt auch bei der ersten Welle spät dran war: „Schon im Zuge der ersten Welle hatten wir dem Süden gegenüber relativ gesehen mehr Vorbereitungszeit, die wir auch konsequent genutzt haben. Deshalb haben wir vielleicht auch weniger unentdeckte Infektionen. So konnten wir bisher konsequent alle Infektionsquellen nachverfolgen, haben das Gesundheitsamt ausgebaut, schnell getestet, hatten die Testergebnisse schnell vorliegen und regelmäßig die Einhaltung der jeweils gültigen Schutzmaßnahmen kontrolliert.“

Prügel bringen nichts

Lommatzsch betont, dass seine vier Thesen nur Mutmaßungen sind. So richtig wisse auch die Wissenschaft bislang nicht, warum Rostock ein nahezu weißer Fleck auf der Corona-Landkarte ist. Und anders als das Dorf von Asterix, das sich in den Comics bis heute schlagkräftig den Römern widersetzt, könnte Rostock durchaus noch erobert werden. Viren lassen sich eben, anders als Legionäre, nicht durch Prügel abhalten.

Von Axel Büssem