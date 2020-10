Rostock stellt sich auf weiter steigende Infektionszahlen ein – und will die Testkapazitäten erweitern. Neben der Uni-Klinik soll es bald ein zweites Testzentrum in der Hansestadt geben. Wieso und wo genau verriet OB Madsen jetzt vor der Bürgerschaft.

Das Corona-Testzentrum an der Schillingallee ist bisher das einzige in und um Rostock – und überlastet. Nun will OB Madsen aufrüsten. Quelle: Martin Börner