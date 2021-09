Rostock-Stadtmitte

Bei der Bundestagswahl lag die SPD am Sonntag in Rostock klar vorne. Mit 29 Prozent der Zweitstimmen war der Anteil der Sozialdemokraten mehr als doppelt so hoch wie der der CDU (14,2 Prozent). Auch bei den Erststimmen lag SPD-Kandidatin Katrin Zschau weit vor dem bisherigen Mandatsinhaber Peter Stein (CDU).

Besonders detaillierte Ergebnisse liegen für die gleichzeitig abgehaltene Landtagswahl vor – mit einigen bemerkenswerten Ausreißern nach oben und unten.

So hat Rostock bei der Landtagswahl gewählt Quelle: Benjamin Barz

Wahlkreis 4

In den nördlichen Stadtteilen mit Warnemünde und Markgrafenheide kam die SPD auf 40,6 Prozent (+8,3) der Zweitstimmen. Dahinter kam die CDU mit 14,9 Prozent (-6,2) und die AfD mit 12,2 Prozent (-6,5). SPD-Kandidat Ralf Mucha bekam 32,8 Prozent der Erststimmen. Wahlbeteiligung: 81,7 Prozent

In Lichtenhagen schaffte die SPD 45,0 Prozent (+ 12,4). Auf Platz zwei folgt die AfD mit 14,0 Prozent (-8,4), knapp dahinter die Linke mit 13,3 Prozent (-4,0). Mucha kam bei den Erststimmen auf 39,9 Prozent. Wahlbeteiligung: 66,5 Prozent.

In Groß Klein lag die SPD mit 44,1 Prozent deutlich vorne und erreicht mit 11,2 Prozent den stärksten Stimmenzuwachs in Rostock überhaupt. Die AfD erreichte 15,4 Prozent (-7,2) und die Linke belegte mit 13,3 Prozent (-4,4) Platz drei. Für Mucha stimmten genau 40,0 Prozent der Wähler mit ihrer Erststimme. Die Wahlbeteiligung lag bei 59,4 Prozent. Das war der niedrigste Wert in der Hansestadt.

In Schmarl siegte die SPD ebenfalls deutlich mit 42,6 Prozent (+10,7) vor der AfD mit 15,7 Prozent (-7,0) und der Linken, die auf 14,8 Prozent (-3,1) kam. Die CDU kam in Schmarl auf gerade mal 6,1 Prozent (-4,6). Das war der niedrigste Wert in ganz Rostock. Ralf Mucha lag auch hier mit 37,2 Prozent der Erststimmen klar vorne. Wahlbeteiligung: 59,9 Prozent.

Wahlkreis 5

In Lütten Klein kam die SPD auf 46,3 Prozent (+9,9) – Bestmarke in Rostock. Hier belegte die Linkspartei mit 15,4 Prozent (-4,1) Platz zwei, gefolgt von der AfD mit 12,7 Prozent (-7,4). SPD-Direktkandidat Rainer Albrecht bekam 41,7 Prozent der Erststimmen, so viele wie kein anderer Kandidat in Rostock. Wahlbeteiligung: 62,1 Prozent.

In Evershagen betrug der Stimmenanteil der SPD 42,9 Prozent (+9,1). Die Linke lag mit 13,9 Prozent (-4,1) knapp vor der AfD, die mit 12,4 Prozent (-7,2) Platz drei belegte. Für Albrecht stimmten 38,3 Prozent der Wähler mit der Erststimme. Wahlbeteiligung: 64,9 Prozent.

In Reutershagen (ohne Komponistenviertel) siegte die SPD mit 44,7 Prozent (+6,7) und mit deutlichem Abstand vor der Linkspartei mit 13,3 Prozent (-3,9) und der AfD, die 10,2 Prozent (-5,5) erreichte. Albrecht erreichte auch hier 38,3 Prozent. Wahlbeteiligung: 75,9 Prozent.

Wahlkreis 6

Im Komponistenviertel blieb die SPD mit 36,3 Prozent (+5,7) unter dem Landesschnitt. Die Linke mit 12,9 Prozent (-2,8) und die AfD mit 10,8 Prozent (-4,9) folgen auf den Plätzen. SPD-Kandidat Julian Barlen holte hier 32,6 Prozent der Erststimmen. Wahlbeteiligung: 75,1 Prozent.

Im Hansaviertel erreichte die SPD 35,3 Prozent (+1,4). Hier kamen die Grünen mit 19,1 Prozent (+6,6) auf den zweiten Platz. Die Linke erhielt 14,7 Prozent (-1,7) und belegte damit Platz drei. Barlen bekam 29,6 Prozent der Erststimmen. Wahlbeteiligung: 81,9 Prozent.

In der Gartenstadt und in Biestow stimmten 40,9 Prozent (+7,5) der Wähler für die SPD, 14,7 Prozent (-8,2) für die CDU und 12,3 Prozent (+4,2) für die Grünen. Barlen lag mit 40,9 Prozent vorne. Die Wahlbeteiligung lag bei 87,2 Prozent und damit höher als in jedem anderen Stadtteil.

In der Kröpeliner-Tor-Vorstadt kam die SPD auf 28,2 Prozent (-0,3). Damit war die KTV der einzige Stadtteil, in dem die Sozialdemokraten Stimmenanteile einbüßten. Das bedeutete auch das schlechteste SPD-Ergebnis in Rostock. Auf Platz zwei kamen die Grünen mit 24,5 Prozent (+7,4), die sogar einige Stimmenbezirke gewinnen konnten. Den dritten Platz belegt die Linke mit 17 Prozent (-1,5). Die KTV ist auch das einzige Viertel, das auf der Karte bei den Erststimmen dreifarbig erscheint: Nicht nur SPD-Kandidat Barlen gewann hier einzelne Stimmbezirke, sondern auch Christopher Dietrich (Grüne) und Eva-Maria Kröger (Linke). Wahlbeteiligung: 82,9 Prozent.

In der Südstadt kam die SPD auf 42,8 Prozent (+4,6), weit vor der Linken mit 13,4 Prozent (-3,9) und den Grünen, die 12,0 Prozent (+4,9) erreichten. Barlen siegte hier mit 36,9 Prozent. Wahlbeteiligung: 76,5 Prozent.

Wahlkreis 7

In der Stadtmitte gaben 30,7 Prozent (+1,8) der Wähler ihre Zweitstimme für die SPD ab. Die Grünen erhielten 20,7 Prozent (+6,3), auf Platz drei folgt die Linke mit 13,4 Prozent (-2,1). Bei den Erststimmen ist die Stadtmitte der einzige Stadtteil in Rostock, in dem der SPD-Kandidat nicht vorne lag: Marie Heidenreich (Grüne) holte mit 24,9 Prozent mehr Stimmen als Jochen Schulte (SPD), der allerdings den Wahlkreis 7 insgesamt dennoch gewinnen konnte. Wahlbeteiligung: 82,5 Prozent.

In Brinckmansdorf bekam die SPD 38,2 Prozent (+5,6) der Zweitstimmen. Die anderen fünf im neuen Landtag vertretenen Parteien lagen hier so nah beieinander wie in keinem anderen Stadtteil: Die CDU kam auf 13,3 Prozent (-8,0), die Linke auf 12,1 Prozent (-1,2). Danach folgen AfD mit 10,6, Grüne mit 10,3 und FDP mit 8,3 Prozent. Schulte holte bei den Erststimmen 30,7 Prozent. Wahlbeteiligung: 85,1 Prozent.

In Dierkow gewann die SPD mit 40,5 Prozent der Zweitstimmen. Die AfD erreichte 14,9 Prozent (-7,0) und die Linke 13,7 Prozent (-3,6). Schulte erhielt 35,2 Prozent der Erststimmen. Wahlbeteiligung: 64,4 Prozent.

In Toitenwinkel erreichte die SPD 40,1 Prozent (+10,2). Die AfD belegte mit 15,0 Prozent (-7,5) den zweiten Platz, die Linke mit 12,1 Prozent (-4,2) den dritten. Für Schulte stimmten 34,7 Prozent der Wähler. Wahlbeteiligung: 60,1 Prozent.

Im Rostocker Osten, unter anderem mit Gehlsdorf und Hinrichshagen, kam die SPD auf 40,9 Prozent, deutlich vor der AfD mit 12,3 Prozent (-8,4) und der CDU mit 11,5 Prozent (-6,9). Jochen Schulte lag hier mit 32,7 Prozent der Erststimmen vorne. Wahlbeteiligung: 83,3 Prozent.

Von Axel Büssem