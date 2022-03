Eine halbe Million Euro will die Hansestadt für Hilfsmaßnahmen für aus der Ukraine geflüchtete Menschen freimachen. Das hat die Bürgerschaft beschlossen. Die Stadt bereitet sich auf viele Menschen aus dem Krisengebiet vor. Bestehende Gemeinschaftsunterkünfte sollen wieder genutzt werden.

Als Zeichen der Solidarität mit den von Putins Krieg betroffenen Menschen ließ die Hansestadt Rostock schon am Freitagabend das Rathaus am Neuen Markt in den Farben der Ukraine erstrahlen. Quelle: Martin Börner