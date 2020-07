Rostock plant Brücke über Straße "Am Strande" – die meist befahrene Straße in MV

Rostock

Nun also doch: Die Hansestadt plant zur Bundesgartenschau 2025 eine neue Querung für die L 22, die meist befahrene Straße des Landes.

Doch statt eines Plateaus wollen die Planer in Höhe der Schnickmannstraße eine Brücke bauen – für Radler und Fußgänger. Der Vorteil des Ganzen: eine Brücke wäre sicher bis 2025 fertig. Und außerdem: sie kostet nur ein Drittel der bisher geplanten Plateaus.

Alter Gedanke, neue Lösung

Neu sind die Ideen für eine Querung der Straße „Am Strande“ nicht: 40 000 Autos befahren die Straße pro Tag. Sie trennt die Innenstadt vom Stadthafen. Bereits 2013 ließ das Rathaus untersuchen, ob sich die L 22 nicht in einen Tunnel verlegen ließe. Zumindest abschnittsweise. Doch aufgrund der gigantischen Kosten schrumpfte das Vorhaben mehr und mehr zusammen: 2018 – bei einer erneuten Analyse – war dann nur noch von einem „Deckel“ zwischen Schnickmann- und Wokrenterstraße die Rede. Immerhin noch 120 Meter Tunnel. Doch auch das war nicht bezahlbar.

Am Ende lief es auf ein 30 Meter breites Plateau hinaus. Das hätte aber immer noch 30 Millionen Euro gekostet. Die L 22 hätte auf mehr als 300 Metern abgesenkt werden müssen, ganze Leitungssysteme hätten unterirdisch weichen müssen. „Bis 2025 hätten wir das Plateau aber nicht fertigstellen können“, so Anja Koch vom Tiefbauamt der Hansestadt am Mittwochabend vor dem Buga-Ausschuss.

Karte: Hier soll die neue Brücke in Rostock entstehen

Brücke als Alternative

Nun soll also eine Brücke als Alternative her. Die würde, so heißt es von den Planern, „nur“ zehn Millionen Euro kosten. Als Verlängerung der Schnickmannstraße soll sie bis ans Wasser führen. Durchfahrtshöhe: 4,70 Meter. „In der Verwaltung ist die einhellige Meinung, dass dies die beste Lösung ist“, sagt auch Jana Blaschka ( CDU/UFR), Vorsitzende des Buga-Ausschusses. Und auch Verkehrssenator Holger Matthäus (Grüne) begrüßt die neue Brücke: „Wir verbauen uns damit gar nichts. Wenn wir nach der Buga doch noch ein Plateau bauen wollen, ist das nach wie vor möglich.“

Von Andreas Meyer