Rostock

In der sächsischen Kleinstadt Pirna hat diese Idee binnen weniger Tage 80 000 Euro für den notleidenden Handel und die existenzbedrohte Gastronomie eingebracht: Mit Gutscheinen für die ganze Stadt wollen dort Stadtverwaltung, Firmen und Bürger ihre City vor dem pandemiebedingten Aussterben retten. Rostock will die Ideen nun übernehmen.

„Anstelle von Gutscheinen für Amazon, Zalando und Co. sollten wir alle einen Gutschein für unser Einkaufserlebnis in Rostock verschenken – und damit auch noch etwas gegen die Krise tun“, wirbt CDU-Fraktionschef Daniel Peters. Auch Firmen will er dafür begeistern: Denn bis zu 44 Euro pro Monat dürfen Unternehmen ihren Mitarbeitern als „Sachleistungen“ zukommen lassen – steuerfrei, als Belohnung für gute Leistungen.

Lokaler Handel statt Online-Shopping

In der Kleinstadt Pirna – knapp 40 000 Einwohner – hat das Stadtmarketing zusammen mit dem Rathaus ein ganzes „Shopping-Portal“ aufgebaut: Mehr als 60 Geschäfte und Restaurants machen mittlerweile mit. Auf einer gemeinsamen Internet-Seite präsentiert die Stadt kostenlos für die Händler deren Angebote, Adressen und auch Links zu deren Online-Shops. Im Mittelpunkt aber steht ein Gutschein, der in der ganzen Stadt einlösbar ist – bei Händlern, in Restaurants, kleinen Shops.

Eine solche Einkaufskarte will die CDU nun auch für Rostock: „Das kann eine echte Hilfe für den gebeutelten Einzelhandel, die Gastronomie und die Kultur sein. Das hilft den Geschäften direkt“, sagt Parteichef Peters. Schon während des Lockdowns könnten die Händler so Geld einnehmen. „Wir alle wollen doch eine attraktive Innenstadt, in der wir uns gerne aufhalten und in der Einkaufen Spaß macht. Mit einer schönen Auswahl an Geschäften und Restaurants, in der Menschen aus der Region in Lohn und Brot stehen.“ Das gebe es aber nur, wenn die Menschen mehr lokal als online einkaufen. Ein Gutschein für alle Geschäfte mache das deutlich leichter.

Eine Karte – auch für Firmen

Stimmen die anderen Fraktionen zu, soll das Rathaus schon bis Mai entsprechende Konzepte vorlegen. Die CDU will aber nicht nur „Papier-Gutscheine“ – sondern echte Bezahlkarten, die immer wieder aufgeladen werden können. Eine Art Guthaben-Karte für Rostock. „Als Anreiz wollen wir den ersten 500 Käufern der ‚Rostock-Einkaufscard‘ 25 Prozent Guthaben schenken. Wer eine Karte für 75 Euro kauft, kann also 100 Euro ausgeben“, so Peters.

Er will auch Firmen für die Idee begeistern: Sie dürfen nämlich 44 Euro an „Sachbezügen“ steuerfrei an ihre Mitarbeiter verschenken – als Bonus für gute Leistungen etwa, als kleines Zusatz-Gehalt, als Motivation. „Das geht aber nur in Form von Gutscheinen, bargeldlos“, so Peters. Er hätte auch schon einen Partner dafür: „Das Rostocker Start-up Vyble ist auf moderne Gehaltsabrechnungen für Firmen spezialisiert und bietet seinen Kunden solche Gutschein-Karten bereits an – in Zusammenarbeit mit der Kreditkartenfirma Mastercard.“ Das könne sich die CDU so auch für Rostock vorstellen.

Madsen will Bonuskarte

Bei Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen dürfte die CDU offene Türen einrennen: Der Rathaus-Chef hat mehrfach angekündigt, eine Bonus-Karte für die Hansestadt auf den Markt bringen zu wollen. Je mehr Dienstleistungen und Produkte der Kunde in Rostock kauft – zum Beispiel auch von der Wiro, den Stadtwerken, der Rostocker Straßenbahn AG –, desto höher sein Bonus. Die Einkaufskarte könnte perfekt dazu passen.

Auch Peter Magdanz, Rostocks City-Manager, ist begeistert: „Solche Ansätze gab es schon mal. Wichtige Voraussetzung für den Erfolg wäre, dass viele Händler aus der Hansestadt mitmachen. Das ist ein dickes Brett. Aber wenn uns das gelingt, wäre das eine echte Hilfe für die Innenstadt, die KTV, Warnemünde.“ Der Citykreis der Innenstadt-Händler bietet bereits seine Unterstützung an: „Wir müssen alles dafür tun, dass Kaufkraft in der Stadt und in der Region bleibt. Sonst sieht es bald duster aus.“

Von Andreas Meyer