Die Hansestadt denkt darüber nach, das Mittagessen für Rostocks Kinder künftig in einer eigenen Zentralküche zu kochen und dann an die Schulen im Stadtgebiet zu verteilen. Das geht aus einem Konzept hervor, das die Stadtverwaltung jetzt veröffentlicht hat.

Um bei diesem Vorhaben nicht nur schmackhaft, sondern auch wirtschaftlich zu agieren, müssten allerdings pro Tag mindestens 5750 Essen ausgeliefert werden – und das auch in den Ferien. Deshalb soll die Zentralküche auch andere Einrichtungen mitversorgen, wie Pflegeheime und kommunale Betriebe. Auch die Übernahme des Caterings bei städtischen Veranstaltungen ist angedacht. Denn allein der Bau einer solchen Küche schlägt mit mindestens 5,5 Millionen Euro zu Buche – exklusive der Ausstattung.

Für die Planungen zur künftigen Schulspeisung hat die Hansestadt eine Untersuchung beauftragt, die den Status quo betrachtet und verschiedene Varianten für eine künftige Essenversorgung aufzeigt. Diese reichen vom Selbstkochen in der Zentralküche über externen Einkauf und Lieferung des Essens bis hin zur erneuten Vergabe an einen Konzessionsnehmer, der sowohl das Kochen als auch die Auslieferung realisiert.

Steigt der Preis über vier Euro?

Favorit der Verwaltung ist das Modell der städtischen Zentralküche und die Ausgabe des Essens durch eine stadteigene Servicegesellschaft. Dadurch sei eine Qualitätssteigerung am wahrscheinlichsten, weil die Einflussnahme der Stadt in dieser Variante am höchsten ist.

Laut aktueller Berechnungen würde sich der Preis für die Nutzer allerdings erhöhen. Die letzte Steigerung bei der Schulspeisung gab es im August. Seitdem müssen Eltern von Grundschulkindern pro Mahlzeit 3,80 Euro und für das Essen der Kinder von weiterführenden Schulen 3,92 Euro bezahlen.

In der Kalkulation für die künftige Versorgung wird derzeit mit 4,25 Euro pro Mittagessen gerechnet. „Das ist aber noch kein festgelegter Preis“, besänftigt Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke). Denn es sei möglich, dass es bei der Schulspeisung ähnlich wie bei den Mensen der Uni läuft. „Und dass wir mit der externen Versorgung einer Zentralküche so erfolgreich sind, dass es die interne – also das Schulessen – mit subventioniert“, sagt er.

Wie die Essenversorgung künftig geregelt wird, muss die Bürgerschaft entscheiden. Fakt ist: Die Zeit drängt. Der aktuelle Vertrag mit dem Unternehmen Sodexo endet am 31. Juli 2022. Eine Verlängerung der Konzession sei bereits erfolgt und deshalb nicht noch einmal für einen längeren Zeitraum möglich. Weil Planung und Bau einer neuen Küche laut derzeitiger Schätzung aber rund dreieinhalb Jahre brauchen, müsste für die Zwischenzeit eine Übergangslösung gefunden werden, damit den Schülern ab dem Sommer 2022 nicht der Magen knurrt.

