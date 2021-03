Rostock plant kostenloses Vorschulticket für Bus und Bahn

Rostock

In der Hansestadt können Kinder bis fünf Jahre kostenlos Bus und Bahn fahren – und dann nach der Einschulung mit dem gratis Schülerticket. Die Rostocker Grünen wollen die Lücke dazwischen, die bis zu einem Jahr betragen kann, nun schließen. „Es ist konsequent und sinnvoll, den Kindern auch für diese Lebensphase die kostenlose Beförderung zu ermöglichen“, sagt Sabine Krüger, die das kostenlose Vorschulticket in die Bürgerschaft gebracht hatte. „Damit unterstützen wir gerade Familien. Und wir schaffen einen weiteren Anreiz für Eltern, mit ihren Kindern verstärkt den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen“, sagt sie. Mit einer durchgehend kostenlosen Beförderung bis zum Abschluss der Schullaufbahn hätte Rostock bundesweit echte Vorbildwirkung.

Vertrag mit Verkehrsverbund liegt vor

Das sieht die Verwaltung offenbar ähnlich und hat eine entsprechenden Vertrag mit dem Verkehrsverbund vorbereitet. Die Einführung des kostenloses Vorschultickets könnte demnach schon zum August erfolgen und soll vorerst für ein Jahr gelten. Voraussetzung sei ein Hauptwohnsitz der Kinder in der Hansestadt, was laut Verwaltung für 1920 Mädchen und Jungen zutreffen würde. Nehmen alle Eltern das Gratis-Ticket in Anspruch, müsste die Stadt dafür insgesamt rund 410 000 Euro investieren.

Bei den Grünen lösen diese Aussagen Vorfreude aus. „Seit fast einem Jahr haken wir als Fraktion beim kostenlosen Vorschulticket immer wieder nach. Diese Beharrlichkeit hat offensichtlich etwas bewirkt“, sagt Sabine Krüger. Es sei gut, dass es nun einen Vertragsentwurf mit dem Verkehrsverbund Warnow gibt. „Jetzt brauchen wir aber auch zügig eine Vorlage der Verwaltung für die Bürgerschaft, damit wir wirklich im August starten können“, so Krüger.

Von Claudia Labude-Gericke