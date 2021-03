Rostock

Um potenzielle Infektionen mit dem Coronavirus ausfindig zu machen, wird derzeit vor allem auf Schnelltests gesetzt. In MV gibt es bereits mehr als 150 Anlaufstationen, in denen sich Bürger einmal pro Woche kostenlos testen lassen können.

Der Rostocker Landtagsabgeordnete Daniel Peters (CDU) hat aber einen weißen Fleck auf der Landkarte ausgemacht. Zwar gebe es etliche Testzentren in Rostock: „Östlich der Warnow und im gesamten Rostocker Nordosten gibt es derzeit nur ein einziges Testzentrum, und zwar in Toitenwinkel. Das ist zu wenig“, kritisiert der Politiker.

Rostock will mit Veranstaltungsbranche zusammenarbeiten

Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) verspricht Nachbesserung. „Wir haben als Stadt zwar kein eigenes Schnelltestzentrum und werden auch keines betreiben“, so Bockhahn. Bisher seien es vor allem die rund 15 Apotheken, die das entsprechende Angebot vorhalten. In den nächsten Tagen – spätestens am Dienstag nach Ostern – soll das Netz aber weiter ausgebaut werden. Laut Senator wollen Vertreter der lokalen Veranstaltungsbranche eine Gesellschaft gründen und dann an verschiedenen Orten im Stadtgebiet Schnelltests anbieten. Dabei ginge es vor allem darum, in großer Zahl Tests durchführen zu können.

Ostseesparkasse stellt Immobilien zur Verfügung

Zudem hätte die Ostseesparkasse zugesichert, „die Stadt und den Landkreis mit gerade nicht genutzten Immobilien zu unterstützen, die wir als Orte für Testzentren nutzen können“, so Bockhahn. Das alles soll helfen, viele Anlaufstationen für die Hansestädter zu schaffen. Schließlich wird die Testpflicht ab 10. April auch für verschiedene Bereiche des Einzelhandels ausgeweitet, die nicht den Einkauf von Waren des täglichen Bedarfs betreffen. „Allerdings gibt es da noch Klärungsbedarf – zum Beispiel, ob ein Schnelltest gefordert wird oder ein Selbsttest reicht“, erklärt der Senator.

Video: Warum Rostock bislang so wenig Corona-Fälle hatte

Letztere erhalten auch die Rostocker Schüler. Ehrenamtler des Technischen Hilfswerks (THW) haben am Montag rund 85 000 dieser Selbsttest-Kits, die vom Schweriner Bildungs- sowie dem Sozialministerium geordert wurden, an Bildungseinrichtungen der Hansestadt verteilt. Auch wenn die Nutzer derzeit gar nicht vor Ort sind – nach den Osterferien sollen Schüler wie auch Lehrer zweimal die Woche die Möglichkeit zu einem Selbsttest haben. Diese können auch zu Hause durchgeführt werden.

Von Claudia Labude-Gericke