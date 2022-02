Rostock

Am Modellprojekt „Sommerstraße Am Brink“ scheiden sich die Geister: Als in Rostocks KTV im vergangenen Jahr die Strecke zwischen Wismarscher Straße und bis zur Ecke Leonhardstraße / Barnstorfer Weg für Autos gesperrt wurde, gab es seitens der Anlieger viel Zustimmung, aber auch viel Kritik. Nun ist eine Wiederholung geplant.

Von August bis Ende Oktober 2021 wurde der Brink erstmals zur Fußgängerzone. Während sich Passanten über mehr Platz und Restaurant-Betreiber über größere Flächen für Außengastronomie freuten, waren manche Anwohner und Händler wenig begeistert. Sie beklagten wegfallende Parkplätze, ausbleibende Kundschaft in den Geschäften und Umsatzrückgänge. Eine Bürgerinitiative machte gegen die „Sommerstraße“ mobil.

Dieses Jahr soll es besser laufen, sagt Rostocks Verkehrssenator Holger Matthäus (Grüne). Er möchte den Brink vom 1. Juni bis 30. September erneut für Autos sperren. Damit sich der Ärger aus dem Vorjahr möglichst nicht wiederholt, sei aus Erfahrungswerten, Umfragen und Wünschen aller Beteiligter „ein neues verbessertes Modellprojekt erarbeitet“ worden. Dieses hat das Amt für Mobilität nun dem Ortsbeirat KTV präsentiert.

Sommerstraße: Das sagen Rostocker zum autofreien Brink

Wichtigste Eckpunkte der „Sommerstraße 2022“: Zwischen 10 und 6 Uhr ist die Durchfahrt für Autos verboten. Die für Fußgänger vorgesehenen Flächen sollen durch eine beidseitige Abpollerung abgesichert werden. Neben vergrößerten Gastronomieaußenbereichen sollen Blumenkübel und Sitzbänke aufgestellt werden – Bereiche, in denen jeder verweilen kann, auch ohne Restaurant-Gast zu sein. Ladezonen sollen den ganztägigen Lieferverkehr garantieren. Und die „Sommerstraße“ soll wesentlich besser markiert und großräumig ausgeschildert werden. Das soll verhindern, dass Autofahrer wie im vergangenen Jahr trotz Verbots in die Straße „Am Brink“ fahren, wenden müssen und womöglich Fußgänger gefährden. Dafür haben Radfahrer auf der „Sommerstraße“ wieder freie Bahn, sollen aber in Schrittgeschwindigkeit unterwegs sein.

Ortsbeirat soll grünes Licht geben

Über das von der Stadt präferierte Modell soll nun der Ortsbeirat KTV entscheiden. Ein Votum ist für den 23. März geplant. Der Beiratsvorsitzende, Felix Winter(Grüne), befürwortet die neue Variante der „Sommerstraße“. „Der Entwurf für 2022 nimmt viele Rückmeldungen aus dem vergangenen Jahr auf und ich bin zuversichtlich, dass es dieses Jahr wieder einen Verkehrsversuch geben wird, der auf noch breitere Zustimmung trifft.“

Die nun präsentierten Pläne stoßen allerdings nicht überall auf Gegenliebe: Der im vergangenen Jahr gegründete runde Tisch, an dem auch Gewerbetreibende und Anwohner sitzen, bevorzugt eine Einbahnstraße statt einer Fußgängerzone. Das Gremium habe allerdings nur beratende Funktion, stellt Holger Matthäus klar.

Eine Analyse des Instituts für Soziologie und Demographie der Uni Rostock belege, dass die meisten Hansestädter die „Sommerstraße“ positiv bewerten, so der Senator. „Je weiter die Befragten entfernt wohnen, umso positiver wird das Projekt gesehen.“ Bei den Gewerbetreibenden reiche das Echo hingegen von völliger Ablehnung bis völliger Zustimmung. „Junge Unternehmen sehen es viel positiver als alteingesessene Traditionsunternehmen.“ Auch bei Anwohnern der KTV sei die Resonanz unterschiedlich, die Mehrheit sei aber für die „Sommerstraße“, sagt Matthäus.

Die Erfahrung hat auch Felix Winter gemacht. „Der Verkehrsversuch ist auf große Zustimmung der Passanten und auch weite Teile der Anwohner gestoßen.“ Er hofft daher, dass die Straße Am Brink erneut zur temporären Fußgängerzone wird. Eine Einbahnstraße sei aus seiner Sicht – wenn überhaupt – nur außerhalb des Verkehrsversuchs eine sinnvolle Lösung, um die Sicherheit Am Brink zu erhöhen.

Vom Konzept „Sommerstraße“ ist Holger Matthäus überzeugt. „Das wird in vielen Städten der Welt erfolgreich vorgelebt.“ Solche Veränderungen seien schwierig. „Aber machbar, wenn auch kritische Menschen informiert und mitgenommen werden und Interessenausgleiche für nachteilige Veränderungen gefunden werden. Das Ziel war und ist, eine menschenfreundliche Nutzung der Straße zu ermöglichen. Die ,Sommerstraße’ soll die Lebensfreude und Lebenslust der Menschen im Straßenraum vor der Haustür ermöglichen.“

Von Antje Bernstein