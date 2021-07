Rostock plant einen neuen Stadtteil – dieses Mal direkt am Wasser. Neue Wohnquartiere sollen dort entstehen und Platz für neue Branchen. Die OZ-Leser sehen diese Pläne mit Sorgen – gerade mit Hinblick auf die Hochwasser-Katastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen.

Rostock plant neues Viertel am Osthafen: „Stadt denkt hoffentlich an Hochwasserschutz“

Leserdebatte - Rostock plant neues Viertel am Osthafen: „Stadt denkt hoffentlich an Hochwasserschutz“

Leserdebatte - Rostock plant neues Viertel am Osthafen: „Stadt denkt hoffentlich an Hochwasserschutz“