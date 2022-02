Rostock prüft Kauf der Ospa-Arena – so viel soll die Halle kosten

Rostock

Kinderlachen, das sogar vor der Halle zu hören ist, erfolgreiche Boxer, die am Sandsack für die nächsten Wettkämpfe schwitzen – hat all das in der Ospa-Arena bald ein Ende? Der Polizeisportverein (PSV) Rostock, einstiger Bauherr und derzeit Hauptnutzer der Halle, hat zumindest jetzt die Kündigung bekommen. Der aktuelle Eigentümer Andreas Häse plant im kommenden Jahr den Verkauf oder zumindest eine Umnutzung des Objekts. Deshalb soll ab 13. Januar 2023 Schluss sein mit den Sportangeboten in der Arena.

Arwin und Jake wären darüber sehr traurig. „Ich habe schon zwei größere Kinder, die beim PSV trainiert haben. Auch mein drittes Kind geht sehr gerne dahin und hat immer viel Spaß“, erzählt Arveds Mama Franziska Vilbrandt. Wenn es im kommenden Jahr wirklich nicht weitergehen würde, sei das ein Verlust für die Kinder – aber auch für die Stadt. „Ein solches, sehr gut genutztes Angebot in dieser zentralen Lage sollte unbedingt erhalten werden“, sagt die Kritzmowerin. Das hofft auch Babette Kottwitz, die Mama von Jake. „Er hatte gerade eine Probestunde, kam ganz begeistert raus und will natürlich dabei bleiben.“

Aus für 41 sportliche Zusatzprojekte

PSV-Geschäftsführer Marko Zülske teilt die Sorgen der Eltern. Immerhin sind mehr als die Hälfte der Vereinsmitglieder Kinder, die in der Ospa-Arena von erfahrenen Trainern an Bewegung herangeführt werden. Für den Verein drängt die Zeit. Käme es zu Mitglieder- und dadurch Einnahmeausfällen, müssten im schlimmsten Fall auch Trainer entlassen werden. „Verlierer der ganzen Geschichte sind am Ende aber vor allem die Kinder“, so Zülske. Denn räumliche Alternativen für das derzeitige Angebot gibt es in der Hansestadt nicht. „Die Halle ist mit uns und unseren Bedürfnissen gewachsen und genau darauf angepasst.“

Der Wegfall der Ospa-Arena bedeute außerdem das endgültige Aus für rund 41 Projekte, die der Verein neben dem Kindersport noch betreut – zum Beispiel Rehakurse, den Rollstuhlbasketball, Sportangebote für Migranten oder Selbstverteidigungskurse für Frauen. Zudem müssten bis Januar beispielsweise in den Kampfsporträumen im Untergeschoss noch Rückbauten vorgenommen werden. Und in der Halle befinde sich noch sportliche Ausrüstung des Vereins im Wert von rund einer halben Million Euro. Wo diese anschließend gelagert werden könnte, sei derzeit völlig unklar.

Eigentümer: Stadt könnte für zehn Millionen kaufen

Dass für die Nutzer nun die Zeit knapp wird, hätte gar nicht sein müssen, sagt Andreas Häse, der Eigentümer und Betreiber der Halle. Schon seit Jahren sei klar gewesen, dass sich 2023 etwas ändert. Denn kommendes Jahr gehöre ihm die Halle zehn Jahre – ein steuerfreier Verkauf sei dann möglich. Zudem sei ein wirtschaftlicher Betrieb der Arena angesichts steigender Kosten kaum mehr möglich. „Einnahmen kommen vor allem durch die Namensrechte und Sponsoren sowie Bandenwerbung“, sagt Häse. Sobald die geplante neue Sporthalle der Ostseesparkasse am Kesselbornpark gebaut würde, sei zu befürchten, dass auch diese Gelder wegfallen, so der 54-Jährige.

Um den aktuellen Wert der Arena zu ermitteln, hat Andreas Häse ein Gutachten anfertigen lassen. „Das liegt bei 11,9 Millionen Euro. Wenn die Stadt kaufen will, hätte ich gern zehn Millionen“, erklärt er. Diese Summe hätte er auch schon in der Vergangenheit gegenüber der Stadt genannt – und trotz Inflation nicht erhöht. Würde er Gebäude und Grundstück auf dem freien Markt anbieten, sei deutlich mehr Geld zu erzielen. Das sei aber nicht sein vorrangiges Ziel, erklärt der Unternehmer.

Das Gutachten der Hansestadt kommt nach OZ-Informationen auf einen Wert von 6,1 Millionen Euro. Kursierende Zahlen werden aus dem Rathaus allerdings nicht bestätigt. „Bei der Ospa-Arena ist es ähnlich wie beim Ostseestadion. Wir sind derzeit dabei, den Wert der Liegenschaft zu ermitteln, und klären zudem, was in den kommenden Jahren dort investiert werden müsste“, sagt Chris von Wrycz Rekowski (SPD). Laut dem Finanzsenator sei es das Ziel, bezüglich der Sporthalle im Frühsommer zu einer Einigung zu kommen. Auch, um dem PSV und anderen Nutzern Planungssicherheit zu geben. Ob das in einem Kauf münde, sei aktuell offen. „Klar ist, dass es für beide Seiten ein gutes Geschäft werden muss“, so der Senator.

Volleyballer brauchen Halle für Punktspiele

Neben den Problemen des PSV braucht die Hansestadt die Halle auch selbst für den Schulsport. „Die Ospa-Arena darf deshalb nicht vom Netz genommen werden. Sie ist eine Schlüsselsportstätte für Rostock, für die es aktuell keinen Ersatz gibt“, sagt Karsten Kolbe (Linke), Vorsitzender des Sportausschusses der Bürgerschaft.

Auch die Sportler des SV Warnemünde gehören zu den Nutzern. Für die Volleyballer ist die Halle sowohl Trainings- als auch Punktspielstätte. „Gerade für die Spiele der Herren- und Damenmannschaften gibt es für uns nicht wirklich eine Alternative“, sagt Teammanager Hannes Strübing. Zwar sei auch die Sporthalle in Warnemünde von den Bedingungen her für den Bundesliga-Betrieb gerade noch passend. „Aber die Ospa-Arena ist eine etablierte Spielstätte mit guten Bedingungen, in die auch mehr Zuschauer passen.“ Fallen diese weg, fehlen wichtige Einnahmen.

Bisher hätte der Verein zwar im Gegensatz zum PSV noch keine Kündigung erhalten. „Aber die Gerüchte, dass die Halle wegfallen könnte, gibt es ja schon lange. Uns war klar, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis es uns auch betrifft“, so Strübing. Genau wie die kleinsten Rostocker hoffen deshalb auch die Volleyballprofis, dass es für die Ospa-Arena eine sportliche Zukunft gibt.

