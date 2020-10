Rostock

„Bist du jetzt Dänemarks Königin in Mecklenburg-Vorpommern?“, habe ihre Tochter sie gefragt, erzählt Christiane Winter-Thumann und lacht. Zu den Royals zählt die Rostockerin zwar nicht, doch die Jobbeschreibung der Zehnjährigen trifft es beinahe: Die 47-Jährige ist die neue Königlich-Dänische Honorarkonsulin und repräsentiert das skandinavische Königreich in MV. Ein Ehrenamt, das sie übernehmen darf, obwohl sie im Gegensatz zu Rostocks prominentesten Dänen – Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen – kaum ein Wort Dänisch spricht.

„Allein, gefragt zu werden, war schon eine große Ehre und schmeichelnd“, sagt Christiane Winter-Thumann. Die Anfrage kam von ihrem Amtsvorgänger: Rostocks früherem Stadtoberhaupt Arno Pöker.

Claus Ruhe Madsen, der jetzt an der Verwaltungsspitze steht und im Rostocker Rathaus das Sagen hat, hätte auf den Konsul-Posten übrigens kaum Chancen gehabt. Nicht nur sein Job als OB spreche dagegen. „Was er nicht zu bieten hat, ist die Weiblichkeit. Königin Margrethe hat sich nämlich ausdrücklich eine Frau für das Honorarkonsulat gewünscht“, erklärt Christiane Winter-Thumann.

Bedenkzeit hat sie sich dennoch ausgebeten. Ein Wochenende, um sich über die Aufgaben einer Honorarkonsulin zu informieren, dann war die Sache für Christiane Winter-Thumann klar: Sie möchte das Ehrenamt antreten. Ihre Familie sei begeistert gewesen. „Mein Mann fand’s sofort klasse. Meine Kinder können es noch nicht so recht einordnen, haben sich aber gefreut und sind neugierig.“ Auch für sie selbst sei diese neue Funktion sehr spannend.

Repräsentantin der Royals

Dänemarks Königsfamilie: Kronprinz Frederik zusammen mit Königin Margrethe II. (hinten r), Kronprinzessin Mary (hinten l), Prinz Vincent (vorne l-r), Prinzessin Isabella, Prinzessin Josephine und Prinz Christian vom Balkon am Schloss Amalienborg Quelle: dpa

Im Gegensatz zu James Bond agiert sie nicht „Im Geheimdienst ihrer Majestät“, sondern darf ganz öffentlich quasi im Namen dänischer Royals wie dem Kronprinzenpaar Frederik und Mary auftreten: Bei offiziellen Veranstaltungen repräsentiert die Rostockerin das skandinavische Königreich. Für Dänen, die in MV leben, ist sie die Verbindung zur Heimat und Ansprechpartnerin, um Probleme zu lösen. Sie stellt vorläufige Pässe aus, beglaubigt Dokumente, fördert und pflegt den Kulturaustausch und die Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und seinem nördlichen Nachbarn.

Apropos Beziehung: Christiane Winter-Thumann ist Dänemark auch privat verbunden. „Unser Patenkind ist ein Mitglied der dänischen Minderheit, von Sylt. Sie studiert mittlerweile in Kopenhagen.“

Sie hingegen kann ihre Dänemark-Aufenthalte der vergangenen Jahre an einer Hand abzählen. Im Dezember 2019 sei sie zuletzt ins Königreich gereist, davor viele Jahre gar nicht, erzählt die Rostockerin und lacht. In ihrer Kindheit habe sie aber viele Urlaube mit ihren Eltern in Dänemark verbracht.

Bei diesen Reisen hat Christiane Winter-Thuman die skandinavische Lebensart, das Design sowie Land und Leute lieben gelernt. An der Sprache hapert’s allerdings noch. „Ich kann ‚guten Tag‘ und ‚auf Wiedersehen‘ auf dänisch sagen, vielleicht mit viel Anstrengung noch die Uhrzeit benennen“, gesteht sie. Sie arbeitet daran. „Anfang des Jahres habe ich zum Geburtstag einen Dänischkurs geschenkt bekommen. Nun versuche ich, einmal pro Woche für anderthalb Stunden, diese Sprache zu verstehen. Das ist schon eine Herausforderung, aber es macht Spaß.“

Villa wird Königliches Konsulat

Die Zeeck’sche Villa Quelle: OZ

Die Dänen lieben ihre Königsfamilie. Bei öffentlichen Auftritten wird sie vom Volk gefeiert. Wie sich das anfühlt, konnte Christiane Winter-Thumann kürzlich beim 750. Geburtstag des Rostocker Klosters Zum Heiligen Kreuz nachempfinden. Für die Festveranstaltung schlüpfte sie in eine silberdurchwirkte Robe, die auch Königin Margrethe gefallen könnte.

Königlich fühlen darf Christiane Winter-Thumann sich auch an ihrem Arbeitsplatz: Die Zeeck’sche Villa ist nicht nur Firmensitz der Arcona-Hotelgruppe, die ihr Mann Alexander Winter führt und für die sie als Marketing-Chefin tätig ist. Das Anwesen in der August-Bebel-Straße ist nun auch das Königlich-Dänische Honorarkonsulat in Rostock und löst damit das Radisson-Blu-Hotel ab.

Aktuell kommen viele Deutsche in die Zeeck’sche Villa, weil sie wissen möchten, wie sie in Corona-Zeiten nach Dänemark reisen können oder ob das Land als Transitland genutzt werden könne, sagt Christiane Winter-Thumann. Diese Besucher sind bei ihr allerdings an der falschen Adresse: Als dänische Konsulin stünde es ihr nicht zu, deutsche Staatsbürger offiziell Auskünfte zu erteilen. Tipps, wo Bundesbürger Antworten auf ihre Fragen finden, gibt sie aber gern. Immerhin muss sie einen Ruf verteidigen. „Wir Dänen sind als freundliches Volk bekannt“, sagt sie und lacht.

Privataudienz beim Königspaar

Christiane Winter-Thumann und Alexander Thumann durften Dänemarks Königin schon persönlich kennenlernen. Quelle: OZ

Dauergast bei ihr in der Villa – wenn auch nur als Gemälde – ist Margrethe II. Dänemarks Königin und ihren damals noch lebenden Prinzgemahl Henrik hat Christiane Winter-Thumann vor einigen Jahren sogar persönlich treffen dürfen. Bei einer Privataudienz auf der königlichen Jacht. Bei Kaffee und Zigarette – Margrethe ist bekannt als Kettenraucherin – sei die Monarchin ganz entspannt und in Plauderlaune gewesen, erinnert sich die Rostockerin. „Wir haben eine halbe Stunde mit ihr parliert. Das war ganz cool. Natürlich mussten wir das Protokoll einhalten, aber ich hatte das Gefühl, ihr Hofstaat war viel mehr darauf bedacht als sie.“

Rostocks Konsulate Das Königlich-Dänische Honorarkonsulat in Rostock ist eines von 15 Botschaften des Königreichs bundesweit, wird aber im Gegensatz zu Konsulaten wie der Dänischen Botschaft in Berlin ehrenamtlich geführt. Die Zeeck’sche Villa ist nicht Rostocks einziges Konsulat: die Republik Island hat ihres in Warnemünde, Norwegen ist am Schmarler Damm präsent und auch Lettland, Schweden, Tschechien und Österreich haben Honorarkonsulate in der Hansestadt.

Mit Dänemarks Hoheit hat Christiane Winter-Thumann einiges gemein: Beide Frauen sind Mutter zweier Kinder und müssen Familie und Job unter einen Hut bringen. Gerade während des Corona-Lockdowns sei – wie für viele berufstätige Eltern – die Doppelbelastung aus Arbeit und Homeschooling eine Herausforderung gewesen, sagt die Rostockerin. Inzwischen habe sie den Grundschul-Stoff komplett drauf und sei auch auf die Orientierungsstufe vorbeireitet. Nur bei einem Fach streikt sie dann doch. „Mein Sohn lernt Spanisch.“ Vokabeln pauken muss der 15-Jährige aber allein. Dänemarks Honorarkonsulin will schließlich fleißig Dänisch lernen.

Von Antje Bernstein