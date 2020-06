Rostock sammelt Ideen für die neue Stadtplanung

Rostock

„Eine Stadt ist nie fertig“, sagt Ralph Müller. Der Rostocker Stadtplanungschef begrüßte jetzt rund 50 Besucher und Teilnehmer in der Ideenwerkstatt für Rostocks Stadtplanung. Seit dem 14. Juni arbeitet das Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft sowie der Verein „bauen-für-alle.de“ in einer Denkfabrik zusammen.

16 Experten aus den Bereichen Stadtplanung, Architektur, Landschaftsarchitektur und Mobilität aus ganz Deutschland und Dänemark sprachen über Vorstellungen, Wünsche, Visionen und konkrete Eckdaten für einen Rahmenplan, der die Zukunft für Rostocks Osthafen, den Petridamm und das künftige Warnowquartier bedeuten soll. Auch Buga-Planer Matthias Horn, der ehemalige Oberbürgermeister, Roland Methling, sowie Abgeordnete, Fachleute und Vertreter aus Medien, Zivilgesellschaft und Kultur waren dabei.

PTV und Rostocker Badewanne

Überlegen, planen, verwerfen, neu machen, querdenken, umsetzen: Vier Teams übten ihr ganzes Können in einer mehrtägigen Ideenwerkstatt. Gestern wurden ihre Ergebnisse erstmals präsentiert. Mit dem Slogan „Vom Niemandsland zum Jedermannsland“ startete die erste Vorstellung. Die Redner sprachen über modellhaften Städtebau, Quartiere, neue Viertel mit Cafés, Restaurants und Bäckereien, Mobilitätskonzepte, aber auch über die Nutzung der Warnow, als Sportareal oder „Rostocker Badewanne“.

Mehrgenerationenhäuser, genossenschaftliche Vermietung und ein vorsichtiger Umgang mit der Natur wurden ebenfalls thematisiert. Nicht KTV, sondern PTV könnte die neue Petri-Tor-Vorstadt in Kürzeln heißen. Und einig waren sich alle: Hochhäuser dürften in den betreffenden Vierteln nicht fehlen.

Buga-Planer: „Wir nehmen die Ideen auf“

Matthias Horn hat sein Büro im Rathaus, gleich neben OB Claus Ruhe Madsen. Er ist Sonderbeauftragter für die Bundesgartenschau und arbeitet mit 13 Kollegen am Millionen-Projekt, auf das alle schauen. „Da kommen unwahrscheinlich viele Aufgabenfelder zusammen“, erklärt der studierte Volkswirt. Von den Ideen der Kreativwerkstatt habe sich Horn einige notiert, auf seinem Zettel stehen Stichwörter, wie Hochhaus, Durchmischung, Karrees, Badewanne, PTV. „Petri-Tor-Vorstadt, das fand ich wirklich gut“, sagt der Buga-Planer und grinst.

Rostock habe sich in den letzten 30 Jahren verändert, findet Roland Methling. „Veränderung und Entwicklung sind normal und gut.“ Der ehemalige Oberbürgermeister denke bei Städteplanung auch immer an die nachfolgenden Generationen. „Wir müssen uns fragen: Was können wir heute tun, das auch morgen noch Bestand hat“, so Methling.

Eine Strategie, ein Rahmenplan sei da der richtige Weg. „Und wenn die Kröpeliner-Tor-Vorstadt ein Tor hat, braucht es die Petri-Tor-Vorstadt auch“, sagt Methling mit einem Augenzwinkern.

Von Lea-Marie Kenzler