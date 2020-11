Stadtmitte

Rostock gestaltet seine Dreiwallbastion um – und damit den Kernbereich der denkmalgeschützten Wallanlagen am Rande der Innenstadt. „Nachdem wir die Heubastion sowie die Eingänge an der Hermann-Straße und am Kröpeliner Tor erneuert haben, machen wir uns nun an den letzten noch verbleibenden Abschnitt der Anlage“, sagt Gerd Stolle von der Rostocker Gesellschaft für Stadtsanierung (RGS). Er stellte die Pläne im Ortsbeirat Stadtmitte vor.

Zuletzt war die Dreiwallbastion als Treffpunkt von kriminellen Jugendlichen und Drogendealern in Verruf geraten. Das soll sich mit der Umgestaltung ändern. So ist unter anderem ein moderner Pavillon an der sogenannten Teufelskuhle geplant. „Wir wollen die Dreiwallbastion wieder nutzbar für die Bevölkerung machen. Die Menschen sollen sich hier wieder sicher und wohlfühlen“, sagt Landschaftsarchitekt Professor Stefan Pulkenat, der zuvor auch schon die Heubastion auf Höhe des Klosters Zum Heiligen Kreuz geplant hatte.

Starke Hanglage sorgt für höheren Sanierungsaufwand

Die Umgestaltung der Dreiwallbastion ist das umfassendste Sanierungsvorhaben in den Wallanlagen. Die Fläche beträgt mehr als 17 300 Quadratmeter – und ein großer Teil davon befindet sich in starken Hanglagen. „Der Sanierungsaufwand ist deshalb in diesen Bereichen kostenintensiver“, teilt die RGS mit. Ganze drei Millionen Euro soll die Sanierung kosten – 2,7 Millionen Euro stammen aus Städtebaufördermitteln.

Wenig einladend: So sieht der Pavillon in den Rostocker Wallanlagen aktuell aus. Quelle: Ove Arscholl

Die Wege auf allen Wallebenen sind durch Erosion stark beschädigt und müssen erneuert werden. Ursache dafür ist, dass eine planmäßige Entwässerung fehlte. Diese soll nun nachgerüstet werden. Auch müssen die Böschungen gesichert und gefestigt werden. Zusätzlich ist eine insektenfreundliche Beleuchtungsanlage geplant. Der Bau der entsprechenden Versorgungsschächte stellt aufgrund der Hanglage jedoch einen erhöhten Aufwand dar, heißt es bei der RGS.

Neuer Pavillon ist ebenfalls ein Kostentreiber

Ein wesentlicher Kostentreiber ist auch der neue Pavillon, der die sogenannte Jagdhütte an der Teufelskuhle ersetzen soll. „Den Treffpunkt wegzunehmen, war keine Option“, sagt Gerd Stolle. Nun soll eine halboffene Variante entstehen, die aufgrund ihrer Konstruktion aus Stahl und Beton vandalismussicherer sein soll. „Zwar ist diese Variante kostenintensiver als eine Holzhütte, dafür aber nachhaltiger“, so Stolle.

Im Zuge der Sanierung soll auch die ursprüngliche Funktion der Stadtbefestigung herausgearbeitet und als Gartendenkmal hergerichtet werden. Die Dreiwallbastion ist ein Festungsbauwerk des Barock. „Es handelt sich um eine der am besten erhalten Wallanlagen in Deutschland“, sagt Professor Pulkenat. Unter anderem soll durch Gehölz-Auslichtungen der offene Charakter der Anlage wieder entwickelt werden.

Gehölzer werden im Januar entfernt

Im Januar werden erste Vorbereitungen getroffen und Gehölzer entfernt. „Wir werden dabei behutsam vorgehen“, sagt Stefan Patzer vom Rostocker Grünamt. Wenn, dann werde nur Unterholz entnommen. „Das wird keine zweite Fischerbastion“, so Patzer. Es sollen aber die Blickachsen zu Kröpeliner Tor, Vögenteich und Kloster wieder hergestellt werden. „Wir wollen mehr Aufenthaltsqualität und Sicherheit.“

So sieht die Teufelskuhle in den Rostocker Wallanlagen aktuell aus. Quelle: OVE ARSCHOLL

Patzer stellte im Ortsbeirat auf Nachfrage aber auch klar, dass die Kosten für die Unterhaltung der neuen Anlage künftig höher sein würden als bisher. „Das ist aber immer noch günstiger, als die Anlage permanent zu reparieren“, so der Sachgebietsleiter. Die Dreiwallbastion sehe jetzt auch so schlecht aus, weil sie Jahre lang nicht gepflegt werden konnte. „Früher wuchsen an der Teufelskuhle Narzissen und Tulpen. Heute blüht da gar nichts mehr.“ Es müsse wieder mehr Licht rein, damit die Vegetation wachsen kann, sagt Patzer.

Von André Horn