Rostock

Platz für Eigenheime ist in Rostock knapp. Im Süden der Hansestadt soll in den nächsten Jahren ein wenig Abhilfe geschaffen werden: Im Baugebiet Kiefernweg in Biestow wird Platz für 250 Eigenheime geschaffen. Im Oktober soll die Erschließung des ersten Bauabschnitts beginnen, um den Rahmen für die neuen Häuser zu setzen. Das dafür zuständige Ingenieurbüro Voss & Muderack in Marlow hat dafür jetzt die konkreten Pläne vorgelegt.

Die Fläche südlich der Satower Straße umfasst insgesamt 31 Hektar und ist in sechs Bauabschnitte eingeteilt. Etwa die Hälfte wird bebaut. Im ersten Abschnitt sei Platz für 40 Häuser, sagt Stephan Harloff, einer der Geschäftsführer des Ingenieurbüros. Bis Sommer 2022 soll die sogenannte Hochbaureife erreicht werden, das heißt, dass dann mit dem Bau der Häuser begonnen werden könnte.

Krötentunnel, Spielplätze und Bolzplatz geplant

Vorher ist laut Harloff aber noch einiges zu tun: „Es werden Versorgungsleitungen für Wasser, Abwasser und Strom verlegt. Insgesamt vier Kilometer Straße werden auf der gesamten Fläche gebaut.“ Zum Schutz von Amphibien werden Krötentunnel angelegt. Die Fläche sei schon weitgehend beräumt, es müssen nur noch einige Bäume gefällt werden.

Das geplante Baugebiet Kiefernweg in Rostock-Biestow Quelle: Ingenieurbüro Voss & Muderack

Auch Gestaltungsdetails sind schon bekannt: „Es werden mehrere Grünflächen mit Fahrrad- und Fußgängerwegen entstehen.“ Die vorhandenen natürlichen Sölle werden darin als Wasserflächen integriert.

„Zudem wird es zwei Spielplätze und einen eingezäunten Bolzplatz mit Basketballkörben geben“, sagt Harloff. Eine zentral gelegene Fläche steht für weitere Gemeinschaftseinrichtungen zur Verfügung (auf dem Grundriss blau eingefärbt).

Jetzt schon als Grundstücks-Interessent registrieren lassen

Nach Angaben der städtischen Wohnungsgesellschaft Wiro als Bauherrin ist das Interesse an den Grundstücken bereits groß. Wie groß die einzelnen Parzellen sein werden und was sie kosten sollen, stehe allerdings noch nicht fest. Auch der Vermarktungsbeginn sei noch nicht festgelegt. „Man kann sich aber schon jetzt als Interessent registrieren lassen“, so eine Wiro-Sprecherin.

Der Ortsbeiratsvorsitzende von Biestow, Gunnar Kunze (Rostocker Bund), ist ganz angetan von den Plänen: „Viele unserer Wünsche wurden berücksichtigt.“

Ein Manko sieht er aber noch: „Es sollte einen Fahrradweg direkt vom Baugebiet zum Ortskern geben. Bislang ist einer parallel zur Satower Straße vorgesehen. Das wäre ein riesen Umweg.“ Auch frage er sich, wie das Gebiet ohne Gas und Fernwärme auskommen soll.

Probleme bei anderem Baugebiet in Rostock-Biestow

Nicht so richtig voran geht es dagegen bei einem weiteren geplanten Baugebiet in Biestow: Am südlichen Stadtrand an der Nobelstraße wollen verschiedene Projektentwickler weitere 150 Einfamilienhäuser bauen. „Da sollte sich niemand Hoffnung machen, dass das schnell geht“, warnt Ortsbeiratschef Kunze.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Noch seien längst nicht alle Probleme beseitigt, sagt Kunze: „Es fehlen unter anderem die notwendigen Voraussetzungen für den Bau einer Straße durch das Baugebiet.“ Zudem müssten auch noch Naturschutzfragen geklärt und Einvernehmen mit den Grundbesitzern hergestellt werden.

Auch Papendorf will neue Grundstücke erschließen

Vorwürfe, der Ortsbeirat trage eine Mitschuld an der schleppenden Umsetzung, weist Kunze zurück: „Uns liegen noch nicht alle Informationen vor. Und solange wir nichts Belastbares haben, werden wir nicht entscheiden.“ Der politische Weg brauche eben seine Zeit.

Abgestimmt werden muss das Projekt auch mit der benachbarten Gemeinde Papendorf: Diese will direkt hinter der Stadtgrenze, in Höhe des Abzweigs nach Sildemow, ebenfalls ein Baugebiet errichten. Der Name wurde zuletzt von „Nobelstraße“ in „Am Schwanen-Soll“ geändert. Dort sollen vier von insgesamt elf Hektar bebaut werden – mit Eigenheimen und Mietwohnungen mit einem Schwerpunkt auf altersgerechtem Wohnen.

Von Axel Büssem