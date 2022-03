Stadthafen/Dierkow

Mit einem blau-beigen Tamburin steht ein Grundschüler samt zugeknöpfter dicker Jacke und Mütze auf einer grünen Sitzbank gegenüber der Warnow. „Gebt mir ein F!“, ruft er in die Menge von Kindern vor ihm, die sich bei frischen sechs Grad Celsius im Rostocker Stadthafen versammelt hat. „Gebt mir ein R!“ Im Chor wiederholt die Masse mit Plakaten aus Tapetenrolle, auf denen die ukrainische Flagge abgebildet ist: „R!“ Ein lautes I, ein E, D, E und N später fragt der junge Aktivist: „Was ergibt das? Frieden!“

Krieg in der Ukraine: Hunderte Kinder protestieren für Frieden

Mehrere Hundert Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren protestieren am Freitagvormittag gegen den Angriff russischer Truppen auf die Ukraine. Sie teilen sich in zwei Gruppen auf: eine steht am Ufer in der Stadtmitte, die andere in Gehlsdorf. Gemeinsam setzen die Jungen und Mädchen der Werner-Lindemann-Grundschule und der Michaelschule mit Menschenketten ein Zeichen. „Ich finde das unfassbar, dass es heute noch Krieg auf der Welt gibt“, sagt Felix Püsching. Auch dass Familien sich trennen, weil Männer zwischen 18 und 60 Jahren dazu angehalten sind, ihr Land zu verteidigen, erschüttert den Neunjährigen. „Wenn ich mir vorstelle, wie das ist, seinen Papa zurückzulassen – das könnte ich nicht.“ Am schlimmsten findet er aber, dass Präsident Wladimir Putin sein Volk belüge und „nur Fake News“ produziere.

Pulli und Plüschtier: Wenn Kinder aus Rostock flüchten würden

Der Nachwuchs wirkt informiert, das ist Klassenlehrerin Doris Nadolny ein persönliches Anliegen. „Es ist wichtig, zu versuchen, den Kindern die Situation klarzumachen“, sagt die 62-Jährige. „Ich habe gefragt: Was würdet ihr mitnehmen, wenn ihr nur zehn Minuten hättet, um euren Rucksack zu packen?“ Das Ergebnis: einen Pullover, einen Ball und ein Plüschtier.

Dass diese Szenarien in manchen Fällen auch Sorgen hervorrufen, weiß Mutter Gabi Waldera, die sich den Protest der Jüngsten aus ein paar Metern Entfernung ansieht. „Ich habe meinen Sohn gefragt, wie es ihm mit dem Krieg geht“, berichtet sie. „Da sagte er, er hätte Angst. Das bringt einen schon in Erklärungsnot.“ Die 43-Jährige versuche nun gemeinsam mit ihrem Partner, dem Nachwuchs zu vermitteln: „Wir beschützen dich.“

Ukraine-Russland-Konflikt: Grundschulen legen Schweigeminute ein

Um 10.45 Uhr läuten die Lehrkräfte in der Hansestadt die Schweigeminute ein. In diesem Moment verstummen die Parolen, die Trillerpfeifen ruhen, die Menschenkette verharrt in ihrer Position. So hat sie es auf dem Weg zum Treffpunkt fleißig geübt. Nur wenige Jungen und Mädchen flüstern sich leise etwas zu. „Wir finden das wichtig, weil wir diesen Krieg nicht wollen“, sagt die zehnjährige Iben Paul, Klassensprecherin der 4c an der Werner-Lindemann-Grundschule. „Viele Menschen sterben dabei, nur weil es Putins Ziel ist, mächtiger zu werden.“ Dass das nicht fair erscheint, findet auch die elfjährige Alva Lüdecke: „Es ist besser, Konflikte mit Worten zu lösen – alles andere ist gemein.“

„Wir wollen Frieden für alle“

Am Hafen windet es, doch durch die mitgebrachten Musikboxen der Erwachsenen ertönt schließlich leise das israelische Friedenslied „Hevenu Shalom Alechem“, also „Wir wollen Frieden für alle“. Die Kinder aber haben den Text geübt – und fordern melodisch Waffenstillstand auf der gesamten Welt, wenngleich sie die Musik nur schwer hören. Sie halten ihre teils zu Hause gebastelten Banner mit blau-gelber Farbe, weißen Tauben oder schwarzen Handabdrücken in die Höhe. Der Wunsch nach Frieden bedeutet für Felix Püsching auch, dass die Nato nicht das Land angreift, sondern den russischen Präsidenten stellt: „Sonst sterben noch mehr Unschuldige.“

Kurz nach 11 Uhr endet der stellenweise stumme Protest. Gemeinsam mit den Lehrenden macht sich der Nachwuchs im Gänsemarsch auf den Weg zurück zur Schule. Da eine Waffenruhe in der Ukraine zwei Wochen nach Beginn des Krieges allerdings noch nicht in Sicht ist, planen ein paar der Jüngsten als nächstes, die Geflüchteten direkt zu unterstützen. „Das wäre schön, Menschen ein Zuhause zu bieten oder ihnen Essen für ihre Kinder zu geben“, meint etwa die neunjährige Soraya Schneekloht. „Wenn ich mit in das Zimmer meiner Schwester ziehe, ist meins zum Beispiel frei.“

