Rostock

Kein Rostocker Schüler soll mehr nach Hause geschickt werden, weil er seine Maske vergessen hat. Das ist zumindest die Ansicht mehrerer Fraktionen der Rostocker Bürgerschaft, die bei der nächsten Sitzung am Mittwoch, dem 12. August, einen entsprechenden Dringlichkeitsantrag einreichen wollen.

Darin heißt es laut Aussagen der Fraktionschefin der Linken, Eva-Maria Kröger: „Der Oberbürgermeister wird beauftragt, schnellstmöglich sicherzustellen, dass alle kommunal getragenen Schulen mit einer Notfallmenge Mund- und Nasenschutz ausgestattet sind. Zudem soll der OB in Verhandlungen mit dem Land MV treten, um eine Übernahme der entstandenen Kosten zu erwirken“.

Anzeige

Hintergrund: Die erste Schulstunde hatte Anfang vergangener Woche noch gar nicht begonnen, da kündigte Bildungsministerin Bettina Martin ( SPD) an, die Maskenpflicht ab dem 5. August an weiterführenden Schulen einführen zu wollen. Seitdem gilt die Maskenpflicht ab Klasse fünf auf dem Schulweg und in den Schulgebäuden.

Weitere OZ+ Artikel

Schüler ohne Maske nach Hause geschickt

Das hatte Konsequenzen: Wenige Tage nach dem Inkrafttreten des Zwangs für die Schüler wurden aus Rostock erste Fälle gemeldet, in denen Schüler ohne Maske nach Hause geschickt wurden –und nicht mehr am Unterricht teilnehmen durften. In einem Fall soll eine Fünftklässlerin von einer Schule in der KTV nach Hause geschickt worden sein. Rostocks Schulsenator Steffen Bockhahn (Linke) verteidigte das harte Vorgehen. „Die Rechtslage ist da eindeutig: Ohne Maske keine Teilnahme am Schulalltag“, sagte er vergangene Woche.

Eva-Maria Kröger fordert aber nun den Oberbürgermeister auf, Familien und Lehrer bestmöglich beim Einhalten dieser Regel zu unterstützen. „Wer versehentlich den Mund-Nasen-Schutz vergisst oder verliert, soll nicht nach Hause geschickt werden müssen. Diese für alle Beteiligten belastende Situation kann vermieden werden, wenn für den Einzelfall Masken beispielsweise im Sekretariat vorrätig sind“, sagt sie.

CDU /UFR: Freie Schulen auch ausstatten

Auch die CDU/UFR-Fraktion begrüßt den Vorstoß in der Rostocker Bürgerschaft. „Kein Schüler sollte von der Schule wieder nach Hause geschickt werden, nur weil die sogenannte Alltagsmaske vergessen wurde. Insofern ist eine Grund- oder Notfallausstattung an Masken eine richtige Maßnahme“, sagt der Fraktionsvorsitzende Daniel Peters ( CDU).

„Verwundert sind wir nur, dass die rot-rot-grünen Antragsteller die Schulen in freier Trägerschaft bei dieser guten Idee leider unter den Tisch haben fallen lassen“. Fast 30 Prozent der Schüler besuchen nach Peters Angaben eine freie Schule, deshalb sollten auch diese in den Vorschlag mit aufgenommen werden.

Von Ann-Christin Schneider