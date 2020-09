Rostock

Wo sonst nur die Stars auftreten, hatten am Wochenende Dutzende Rostocker Jugendliche ihren großen Auftritt. Mit fast vier Monaten Verspätung wurden die Mädchen und Jungen bei ihrer Jugendweihe auf der Bühne des Iga-Parks offiziell ins Erwachsenenleben eingeführt. Bei schönem Wetter fanden drei Feierstunden unter dem Zeltdach statt, bei denen jeweils zwischen 30 und 40 Jugendliche im Beisein ihrer Familie geehrt wurden. Das hat es so noch nie in der Hansestadt gegeben.

„Das war auch mit viel Aufwand verbunden und war extrem anstrengend“, beschreibt Kerstin Behrendt vom Regionalbüro Rostock des Jugendweihevereins Mecklenburg-Vorpommern. „Schließlich mussten alle Corona-Auflagen erfüllt werden.“ Trotz größerer Abstände, Maskenpflicht, Sitzplan und Anwesenheitsliste hätten sich die Jugendlichen über die feierliche Atmosphäre gefreut. „Und da für die Klassenverbände keine Maskenpflicht besteht, konnten wenigstens auch ein paar schöne Fotos entstehen“, so die Organisatorin weiter, die glücklich ist, dass alles reibungslos funktioniert hat.

„Das war eine Mammutaufgabe“

Um etwa 420 Jugendweihlinge in Rostock kümmert sich der Verein, der noch an sechs Tagen bis zum 17. Oktober in Rostock, Bad Doberan und Tessin weitere Jugendweihen organisiert. „Das ist unter den ständig wechselnden Auflagen eine Mammutaufgabe gewesen“, berichtet Kerstin Behrendt weiter. Das Schwierigste war nach ihren Aussagen, Ersatztermine zu finden. „Im November hätte ich mir keine Jugendweihen mehr vorstellen können, aber es war ja auch alles ungewiss.“

Termine des Rostocker Jugendweihevereins Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Jugendweihe-Termine verschoben werden. An diesen Tagen finden die Zeremonien des Rostocker Jugendweihevereins statt: Hotel Sonne am 5. September und 10. Oktober Hotel Neptun am 17. Oktober Festsaal der Kreisverwaltung Bad Doberan am 5. September Volksparksaal in Tessin am 19. September

An der knapp 60 Minuten langen Feierstunde hätte sich aber nichts geändert. Das bestätigt auch Rosemarie Brandt, die bei der Volkssolidarität Rostock für die Jugendweihe-Organisation verantwortlich ist. „Wir wollen den Jugendlichen eine tolle Feier mit Reden und Livemusik bieten“, sagt sie.

Alternative Räume mussten gesucht werden

Am 5. September starten die von ihr organisierten Festlichkeiten. Um die Corona-Auflagen einhalten zu können, muss auf neue Veranstaltungsorte zurückgegriffen werden. „Wir sind sehr dankbar, dass das Nordlicht eingesprungen ist und acht Veranstaltungen möglich macht“, erklärt Rosemarie Brandt.

Rosemarie Brandt Quelle: Lennart Plottke

Auch wenn sich die Familien auf eine Maskenpflicht, größere Abstände & Co. einstellen müssen, für die Jugendweihlinge wird sich wenig ändern. „Die Jugendlichen dürfen in ihren Klassen ohne Maske auf die Bühne und erhalten die Urkunde und ein Buch von Helfern, die Handschuhe tragen“, beschreibt die Volkssolidarität-Verantwortliche den Ablauf. Sie weiß, dass sich die Familien auf die offiziellen Zeremonien freuen – auch wenn sie meist schon im privaten Kreis gefeiert haben.

Einige Absagen – aber nicht wegen Corona

Eigentlich hatten sich mehr als 900 Jugendliche für die Jugendweihen der Volkssolidarität angemeldet, aktuell wollen noch 860 von ihnen an den Zeremonien teilnehmen. „Erstaunlicherweise liegt die hohe Zahl der Abmeldungen aber nicht an der Angst vor Corona, sondern an den Schulwechsel nach den Ferien. Viele von ihnen wollten dann nicht mehr mit ihrer alten Klasse feiern“, beschreibt Rosemarie Brandt. Allerdings habe es sogar noch zwei Neuanmeldungen gegeben.

Bei den gut 30 Veranstaltungen, die die Volkssolidarität bis zum 3. Oktober im Rathaussaal, Warnemünder Kurhaus, Barocksaal, der Doberaner Kreisverwaltung, dem Tessiner Volksparksaal und dem Haus des Gastes in Graal-Müritz ausrichtet, sollen die Familien Spaß haben. „Trotz der ganzen Umstände sollen sie an eine tolle Feier zurückdenken können“, ist Rosemarie Brandt wichtig. „Alle Beteiligten sollen die Feierlichkeiten entspannt genießen können. Das ist ein Segen in dieser Zeit.“

Von Ann-Christin Schneider