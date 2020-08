Rostock-Warnemünde

Premiere in Warnemünde: Das Kreuzfahrtschiff „ Europa 2“ kreuzt am Samstagnachmittag im Ostseebad auf. Der Luxusliner, der laut Berlitz Cruise Guide „das beste Kreuzfahrtschiff der Welt“ sein soll, ist erstmals in Warnemünde zu Gast. Der Anlauf erregt Aufsehen: Das Schiffshorn ertönt. Fahrgastschiffe erwidern den Gruß. Und von der Westmole aus beobachten zahlreiche Menschen gebannt, wie der 225 lange Ozeanriese am Molenfeuer vorbei und durch die Hafeneinfahrt gleitet.

Auch Aline Pfeil aus Hamburg verfolgt das Schauspiel vom Ufer aus und hält es mit der Smartphonekamera fest. „Ein toller Anblick“, sagt sie. Sie sei noch nie auf so einem Schiff gewesen. Im Gegensatz zu ihrer Mutter. „Die ist Kreuzfahrtfan. Ich bin lieber mit dem Campingmobil unterwegs“, sagt die gebürtige Kühlungsbornerin, lacht und knipst das nächste Foto.

Anzeige

Riese auf „kleiner Hafenrundfahrt “

Aufsehenerregender Anblick: Der Luxusliner gleitet in den Hafen. Aline Pfeil schießt ein Erinnerungsfoto. Quelle: Ove Arscholl

Weitere OZ+ Artikel

Vom Schiff aus winken Passagiere zur Mole herüber. Von Bord gehen werden sie nicht. Denn die „ Europa 2“ macht nicht in Warnemünde fest. Stattdessen steht eine behördlich abgestimmte „kleine Hafenrundfahrt“ an, wie Rostocks Hafenkapitän Falk Zachau erklärt. „Die Passagiere werden dabei Gelegenheit haben, sich vom Schwesterschiff ,MS Bremen’ zu verabschieden.“ Dieses liege auf Höhe der Neptun Werft, soll demnächst aber verkauft werden und den Hafen verlassen, so Zachau.

Der Abstecher der „ Europa 2“ nach Warnemünde kommt nicht nur für viele Besucher des Ostseebads überraschend, sondern auch für die Passagiere. Sie haben erst kurz vor Fahrtantritt vom Kapitän erfahren, dass ihre Reise anders als gedacht laufen wird.

Eigentlich müssten die Kreuzfahrer jetzt auf schroffe Felswände statt auf Ostseestrände blicken. Denn laut Reiseplan der „ Europa 2“-Reederei Hapag-Lloyd Cruises sollte der Luxusliner derzeit Norwegens Fjorde befahren. Weil dies aber coronabedingt bis zum 24. August nur eingeschränkt möglich sei, habe man umdisponiert, erklärt das Kreuzfahrtunternehmen.

Statt von Hamburg aus direkt Kurs gen Norden nach Skandinavien zu nehmen, fährt die „ Europa 2“ am Freitag durch den Nord-Ostsee-Kanal und am Samstag die Ostseeküste ab. Zunächst geht’s zur Insel Rügen: Am Vormittag können die Passagiere Kap Arkona bestaunen.

Zur Galerie Normalerweise herrscht jetzt Hochsaison auf der Ostsee. Aber durch die Corona-Einschränkungen liegen weltweit die Kreuzfahrtschiffe an der Leine. Viele Reedereien wollen bald wieder Reisen anbieten. Die MS „Europa“ kreuzt schon auf der Ostsee und war am Samstag kurz in Rostock.

Am Nachmittag steht Warnemünde auf dem Reiseplan. Zur Freude von Falk Zachau. Bei Rostocks Hafenkapitän, der den Luxusliner mit dem Boot in den Seehafen geleitet hat, weckt der Anblick Erinnerungen. „Ich bin selber eine Zeit lang auf dem Schiff für Hapag-Lloyd gefahren“, erzählt er.

Doch nicht nur für ihn sei das Einlaufen der „ Europa 2“ ein besonderes Erlebnis, ist Falk Zachau überzeugt. „Es sind viele Menschen hier. Für sie ist es eine tolle Sache.“ Zumal mit dem Luxusliner ein Hoffnungsschimmer am Horizont aufgetaucht sei. „Alle anderen Kreuzfahrten wurden storniert.“

Auf zu den Fjorden

Nach rund zwei Stunden heißt es „Abschied nehmen“. Die „ Europa 2“ verlässt Warnemünde, wird immer kleiner und verschwindet schließlich am Horizont. Am Montag soll sie in den Eidfjord einfahren. Dort erwartet die Passagiere beeindruckende Natur. Unvergessliches haben sie aber jetzt schon im Gepäck: die Erinnerung an einen überraschenden Abstecher nach Rügen und Warnemünde.

Europa 2 – das Schiff in Zahlen 500 Passagiere kann das Kreuzfahrtschiff in Nicht-Corona-Zeiten an Bord nehmen. Hinzu kommt eine rund 370-köpfige Crew. 2013 wurde die „ Europa 2“ in Frankreich gebaut. Kostenpunkt: 360 Millionen Euro. Sie gehört zur Flotte von Hapag Lloyd Cruises. 225,38 Meter lang und 26,7 Meter breit ist das Schiff. 251 Suiten, ein rund 1000 Quadratmeter großer Spa- und Fitnessbereich, sieben Restaurants sowie 6 Bars sind auf insgesamt 8 Decks verteilt.

Von Antje Bernstein