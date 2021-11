Rostock

Die Hansestadt sagt „Ja“: Der größte Gesellschafter des Flughafens Rostock-Laage wird sich zum Jahresende von seinen Anteilen an der Airport-Gesellschaft trennen. Das hat die Bürgerschaft am Mittwochabend mit „übergroßer Mehrheit“ beschlossen. Das Gremium hatte nichtöffentlich über den geplanten Deal mit der Berliner Zeitfracht-Gruppe beraten.

Die hat mit Laage Großes vor: Der Rostocker Flughafen soll perspektivisch zu einem ernstzunehmenden Mitbewerber für die beiden großen deutschen Luftfracht-Drehkreuze Leipzig/Halle und Köln/Bonn werden. Auch Passagierflüge soll es weiterhin geben. In welchem Umfang und zu welchen Zielen, ist größtenteils noch offen. Aber schon Freitag soll der Kauf-Vertrag unterzeichnet werden.

Millionen-Verluste seit Jahren

Seit Jahren hadert vor allem die Hansestadt mit „ihrem“ Flughafen: Jährlich mussten die drei Eigentümer des zivilen Teils – die Hansestadt und der Landkreis Rostock sowie die Stadt Laage – fast zwei Millionen Euro an Zuschüssen an die Gesellschaft zahlen. Seit 1993 haben die drei Anteilseigner und das Land weit mehr als 100 Millionen Euro für den Flughafen ausgegeben.

Dennoch gelang es dem Flughafen nicht, in die schwarzen Zahlen zu fliegen. Zuletzt trafen gleich mehrere Insolvenzen von Airlines sowie die Pandemie Laage hart. Ende 2020 zog die Bürgerschaft deshalb die Reißleine: Ein „Partner“ für Laage sollte her. Und Airport-Geschäftsführerin Dörthe Hausmann konnte bereits nach kurzer Zeit das Familienunternehmen Zeitfracht hinter verschlossenen Türen präsentieren.

Neuer Eigner will investieren

Das Unternehmen wird von Jasmin Schröter und ihrem Ehemann Wolfram Simon-Schröter geführt. Sie ist die Alleinerbin von der Gruppe mit mehr als 6000 Mitarbeitern, er kümmert sich um das Wachstum. Im Jahr 2021 übernahm Zeitfracht unter anderem die insolvente Modekette Adler. Der Airport passt strategisch bestens in die Pläne von Simon-Schröter: Ein eigener Airport mit Bahn- und Autobahn-Anbindung, um Ware – zum Beispiel Mode aus Asien – umschlagen zu können. Nicht nur die Zeitfracht-Firmen, sondern auch Dritte sollen auf Laage fliegen.

„Zeitfracht ist schon heute einer der großen Onlinehändler-Dienstleister, zum Beispiel. Und ein, zwei weitere Fracht-Fluggesellschaften wollen wir schon als Kunden nach Laage holen“, sagte Simon-Schröter vor wenigen Wochen in einem OZ-Interview. Alle Jobs will er erhalten und sogar 250 neue in einem Logistikzentrum schaffen.

„Zeitnah werden wir dann die Wartungsbasis für die Flugzeuge unserer Fluggesellschaft German Airways nach Laage verlegen. Der Plan ist, die Flotte künftig im Norden zu warten. Bis Mitte des Jahres wollen wir dann den Bauantrag für das Logistikzentrum stellen, Ende 2024 soll es in Betrieb gehen“, beschreibt der Zeitfracht-Chef die nächsten Schritte.

Bürgerschaft will Geld „besser“ nutzen

Die Abstimmung in der Bürgerschaft fand hinter verschlossenen Türen statt. Die großen Fraktionen aber bekannten danach Farbe: „Wir haben dem Verkauf zugestimmt, weil er keine kommunale Daseinsvorsorge für uns Grüne ist. Die mehr als eine Million Euro, die Rostock jedes Jahr nach Laage überwiesen hat, sollten nun in den Ausbau des ÖPNV fließen, wie Netzausbau, neue Straßenbahnen und Elektrobusse“, so Grünen-Fraktionschef Uwe Flachsmeyer. Ähnlich äußert sich die SPD um den Noch-Fraktionsvorsitzenden Steffen Wandschneider-Kastell: „Mit dem privaten Investor werden ganz neue Impulse am Standort Laage gesetzt. Durch die vertragliche Betriebspflicht sichern wir gleichzeitig Arbeitsplätze. Mit dem Entfallen der öffentlichen Zuschüsse schaffen wir schließlich Handlungsspielräume für andere wichtige öffentliche Aufgaben.“

Und CDU-Chef Daniel Peters meint: „Wir setzen große Hoffnungen in den Investor des Flughafens. Das Konzept scheint stimmig. Das privatwirtschaftliche Know-how verspricht innovative Ideen zur Nutzung des Flughafens und des gesamten Areals. Das Angebot dürfte eine einmalige Chance sein.“ Auch die Linke, traditionell eher skeptisch gegenüber Privatisierungen, hat dem Deal zugestimmt. Eva-Maria Kröger, die Rostocker Fraktionschefin der Partei: „Mit dem Unternehmen Zeitfracht entstehen echte Chancen für die Region Rostock, mit guten Arbeitsplätzen und interessanten Möglichkeiten in der Zukunft.“

Kreistag entscheidet Donnerstag

Damit der Verkauf zum 1. Januar 2022 über die Bühne gegen kann, müssen jetzt noch die „kleineren“ Gesellschafter zustimmen: Am Donnerstagnachmittag tagt in Güstrow der Kreistag des Landkreises Rostock, am Abend dann die Stadtvertretung Laage. Der Landkreis hält 35,5 Prozent der Airport-Anteile, die Stadt Laage 10,4 Prozent.

Die Schweriner Landesregierung begrüßte die Rostocker Entscheidung bereits: „Das ist ein wichtiger Schritt. Der neue Investor wird mit seinen Ideen frischen Schwung in den Flughafen bringen. Gleichzeitig erhöhen sich die Chancen für weitere Ansiedlungen. Die Arbeitsplätze vor Ort können erhalten werden. Im besten Fall kommen neue hinzu“, so SPD-Wirtschaftsminister Reinhard Meyer.

Von Andreas Meyer